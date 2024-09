Mehr als iPhone 16: Der September wird auch für die Zukunft von AR-Brillen spannend

Der September steht in diesem Jahr nicht nur im Zeichen der IFA und des iPhone-Events, sondern auch größeren Veranstaltungen von Meta und Snap. Diese beiden Hersteller, die mit ihren smarten Brillen mitunter als Vorreiter in diesem Sektor gelten, wollen ihre nächsten Entwicklungsstufen zeigen. Auch Apple und Google wollen langfristig in diese Richtung – umso spannender ist zu sehen, wie weit die beiden Player mit ihren Brillen fortgeschritten sind.