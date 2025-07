Mehr als jeder Zweite arbeitet im Urlaub: KI und Konjunkturflaute erhöhen den Druck

Eigentlich ist die Sache klar: Laut Bundesurlaubsgesetz dürfen Arbeitnehmer:innen „während des Urlaubs […] keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit leisten“. Der Urlaubszweck ist demnach in erster Linie die Erholung.

Keine Verpflichtung zu Arbeit im Urlaub

Arbeitgeber:innen dürfen Mitarbeiter:innen daher nur in Notfällen kontaktieren. Zur Arbeit im Urlaub kann man nicht verpflichtet werden – kleinere Aufgaben wie das Checken der E-Mails sind aber nicht verboten. Wie eine Umfrage von Indeed zeigt, arbeiten allerdings 57,3 Prozent der deutschen Arbeitnehmer:innen dennoch im Urlaub.

Fast jeder Fünfte tut das sogar regelmäßig. Und: 71 Prozent der Befragten fühlen sich verpflichtet, in den Ferien erreichbar zu sein. Und das nicht ohne Grund. Knapp die Hälfte der Arbeitnehmer:innen ist schon einmal im Urlaub zu beruflichen Themen kontaktiert worden.

Urlaubsvertretung funktioniert oft nicht

Ein Problem: 29,1 Prozent der Deutschen haben keine funktionierende Urlaubsvertretung und müssen daher auch während der Auszeit dienstlich erreichbar sein. Bei 17,3 Prozent erwarten die Vorgesetzten laut Umfrage sogar explizit eine Arbeitsbereitschaft im Urlaub.

Die Angst davor, von KI ersetzt zu werden, das stagnierende Wirtschaftswachstum sowie die angespannte Lage am Jobmarkt bereiten der Hälfte der Befragten den Druck, sich im Urlaub mit der Arbeit zu beschäftigen. Ein weiteres Drittel beobachtet das Geschehen im Job immerhin aufmerksamer als früher – ohne allerdings aktiv zu werden.

Überstunden vor und Stress nach dem Urlaub

Für viele artet derweil auch die Vorbereitung des Urlaubs in Stress aus. 73,1 Prozent der Befragten haben eigenen Angaben zufolge vor dem Urlaub Überstunden gemacht. Bei 22,9 Prozent nahm das mehr als fünf Stunden in Anspruch. Und aufgrund der unzureichenden Vertretungen geht der Stress für viele nach dem Urlaub gleich weiter.

Übrigens gibt es signifikante Unterschiede bei Urlaubsarbeit und daraus resultierendem Stress. Frauen fühlen sich etwa häufiger verpflichtet, erreichbar zu sein und empfinden auch die Woche vor dem Urlaub als stressiger. Fast doppelt so viele Frauen wie Männer machen im Vorfeld über zehn Überstunden.

Angestellte kontaktieren? Lieber nicht!

„In Zeiten von stetiger Erreichbarkeit, steigenden Burnout-Fällen und Fachkräftemangel in fast allen Branchen sollten Vorgesetzte also zweimal überlegen, ob sie ihre Angestellten während einer Abwesenheit kontaktieren“, so Stefanie Bickert, Arbeitsmarktexpertin bei Indeed. Urlauber:innen sollten derweil darauf achten, nicht nur auf der Couch zu liegen, sondern auf Radtouren oder Spaziergänge zu setzen.

