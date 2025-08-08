Anzeige
Briefing
Arbeitsalltag mit dem iPad: Was iPadOS 26 besser macht – und was noch stört

iPadOS 26 bringt mehr Freiheiten aufs Apple-Tablet. Das macht das iPad zwar nicht gleich zum einen vollwertigen Mac. Aber lässt sich damit jetzt endlich besser arbeiten? Unser Autor hat es ausprobiert.

Marco Engelien Von Marco Engelien
5 Min.

Arbeitsalltag mit dem iPad: Was iPadOS 26 besser macht – und was noch stört
Mit Hilfe einer Tastaturhülle wird das iPad samt iPadOS 26 zwar nicht zum Mac-Ersatz, aber zum veritablen Arbeitsgerät. (Foto: t3n)

Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele Tastaturcover für diverse iPads ich bereits gekauft und Monate später wieder bei Ebay oder Kleinanzeigen eingestellt habe. Die Idee dahinter war immer dieselbe: Ich wollte das Tablet als Ersatz oder viel mehr als Ergänzung zu meinem Macbook nutzen. Auf Reisen, auf denen ich sonst beide Geräte mitnehmen müsste, sollte das Notebook fortan etwa zu Hause bleiben. Ausprobiert habe ich das zum Beispiel 2019, als Apple ankündigte, dass die Tablet-Version von iOS fortan iPadOS heißen und zusätzliche Features enthalten soll. Oder 2022, als die Funktion Stage-Manager erstmals so etwas wie echtes Multitasking ermöglichte.

Marco Engelien
Marco Engelien

Marco Engelien schreibt seit mehr als zehn Jahren für diverse Publikationen über Technik im Consumer-Bereich. Er probiert mit Vorliebe neue Hardware aus und hat ein großes Herz für kleine Gadgets.
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review iPadOS iPad Apple Mac
