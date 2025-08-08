Arbeitsalltag mit dem iPad: Was iPadOS 26 besser macht – und was noch stört

Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele Tastaturcover für diverse iPads ich bereits gekauft und Monate später wieder bei Ebay oder Kleinanzeigen eingestellt habe. Die Idee dahinter war immer dieselbe: Ich wollte das Tablet als Ersatz oder viel mehr als Ergänzung zu meinem Macbook nutzen. Auf Reisen, auf denen ich sonst beide Geräte mitnehmen müsste, sollte das Notebook fortan etwa zu Hause bleiben. Ausprobiert habe ich das zum Beispiel 2019, als Apple ankündigte, dass die Tablet-Version von iOS fortan iPadOS heißen und zusätzliche Features enthalten soll. Oder 2022, als die Funktion Stage-Manager erstmals so etwas wie echtes Multitasking ermöglichte.