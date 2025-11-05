Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Arbeitslos wegen KI: Laut einer Studie holen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter zurück

Studien zeigen: Bisher können auch die besten KI-Modelle menschliche Mitarbeiter:innen nicht ersetzen. Wer jetzt entlassen wird, könnte deshalb schon bald wieder am selben Schreibtisch sitzen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Arbeitslos wegen KI: Laut einer Studie holen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter zurück
Arbeitslos durch KI? (Bild: Shutterstock/Stock-Asso)

Aktuell verlieren Tausende Angestellte in den USA ihren Arbeitsplatz. Als Grund für den massenhaften Stellenabbau wird unter anderem der Einsatz neuer KI-Tools genannt. Einerseits legen diverse Studien aber nahe, dass Unternehmen diese Entlassungen früher oder später bereuen werden. Andererseits könnte KI auch nur als Vorwand dienen, um Stellenstreichungen zu rechtfertigen. Laut einer Analyse von Visier, über die Axios exklusiv berichtet, hat sich der Anteil der Mitarbeiter:innen, die nach dem Ausscheiden erneut von ihren früheren Arbeitgeber:innen eingestellt werden, zuletzt leicht erhöht.

Anzeige
Anzeige

KI als Ausrede für Massenentlassungen?

Die Angst, durch den zunehmenden Einsatz von KI arbeitslos zu werden, ist bei vielen Menschen groß. Laut einer PWC-Studie befürchten 22 Prozent der Angestellten in Deutschland, durch die neue Technologie abgehängt oder überflüssig zu werden. Vor allem junge Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren, die im Vergleich zu anderen Generationen als technikaffiner gelten, sind besorgt. Das Problem: Tech-CEOs schüren diese Ängste oft bewusst. So warnte beispielsweise Anthropic-Chef Dario Amodei davor, dass KI-Tools Millionen gut bezahlter Bürojobs gefährden und die Arbeitslosenquote auf 20 Prozent ansteigen lassen könnten. Tatsächlich wurden in den USA zuletzt massenhaft Entlassungen bekannt gegeben. So will Amazon 14.000 Stellen streichen, und auch UPS hat dieselbe Anzahl an Mitarbeiter:innen entlassen – hier sind sogar Kürzungen von insgesamt 48.000 Arbeitsplätzen geplant.

Eine Analyse von Visier, einem Unternehmen, das auf People Analytics und Personalbedarfsplanung spezialisiert ist, kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass etwa 5,3 Prozent der entlassenen Mitarbeiter:innen von ihren ehemaligen Arbeitgeber:innen wieder eingestellt werden. Für die Auswertung wurden Daten von 2,4 Millionen Angestellten aus 142 Unternehmen weltweit untersucht. Diese Quote sei seit 2018 relativ stabil, habe zuletzt aber leicht zugenommen. „Die Vorstellung, dass KI jetzt kommt und absolut jeden Arbeitsplatz ersetzt, ist noch immer nicht bewiesen“, so Andrea Derler, die bei Visier als Leiterin tätig ist. Der zunehmende Einsatz von KI sei allerdings eine „sehr bequeme Erklärung für Entlassungen“. Derler sieht in der aktuellen Entwicklung ein größeres Planungsproblem: Bisher hätten sich viele Führungskräfte nicht damit befasst, was KI tatsächlich leisten kann und welche Kosten die Einführung mit sich bringen würde. Für sie sei es wichtig, die Vorteile und Risiken genau abzuwägen, um herauszufinden, wo tatsächlich auf Menschen und ihre Fähigkeiten verzichtet werden kann.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

KI kann Mitarbeiter:innen bisher nicht ersetzen

Auch andere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen: So können laut einer neuen Benchmark, die von Expert:innen des Datenannotationsunternehmens Scale AI und der gemeinnützigen Organisation Center for AI Safety entwickelt wurde, selbst aktuelle Spitzenmodelle bisher nur etwa drei Prozent der Aufgaben, die im Arbeitsalltag anfallen, zuverlässig übernehmen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass ein aktueller Bericht von Forrester zeigt, dass mehr als die Hälfte aller Arbeitgeber:innen, die Stellen abgebaut und durch KI ersetzt haben, diese Entscheidung bereuen. „Entlassungen sind niemals kostenlos”, sagt die Visier-Managerin Derler. Unternehmen sollten deshalb immer genau Kosten und Nutzen gegeneinander abwägen.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren