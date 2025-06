Arbeitsschutz im Homeoffice: Vorteile überwiegen – doch Herausforderungen bleiben

Das Homeoffice bleibt trotz der medialen Aufmerksamkeit, um drastische Büropflichten wie bei Amazon, beliebt – zumindest unter den Deutschen. Vom Software-Konzern SAP über den Netzprovider Telekom bis zum Online-Händler Otto haben sich in der deutschen Tech-Szene hybride Systeme etabliert.

Anzeige Anzeige

Homeoffice: Weniger Pendelzeit, mehr Entgrenzung

Die Prüfgesellschaft DEKRA hat im Rahmen des hauseigenen Arbeitssicherheitsreport 2025 jetzt die großen Vor- und Nachteile des Homeoffice ermittelt. Zwischen Oktober und November 2024 wurden 1.503 Beschäftigte durch Forsa befragt.

Zu den Vorteilen zählt, dass sich eine Mehrheit von 89 Prozent durch das Homeoffice lange Pendelzeiten spart. 73 Prozent berichten positiv darüber, dass sie zu Hause in gemütlicher Kleidung ihrer Arbeit nachgehen können. Zudem können 68 Prozent der Befragten die Arbeitszeiten besser einteilen. Mit 56 Prozent geben mehr als die Hälfte der Befragten an, sich zu Hause besser konzentrieren zu können.

Anzeige Anzeige

Zu den Nachteilen zählt aber auch, dass 21 Prozent mit einer mangelhaften ergonomischen Arbeitsausstattung klarkommen müssen, die offenbar vermehrt zu Verspannungen sowie Rücken- und Kopfschmerzen führt. 21 Prozent geben zudem an, dass sie im Homeoffice deutlich länger arbeiten würden. 20 Prozent würden sogar im Homeoffice häufiger krank arbeiten, weil sie dort keine Kollegen anstecken.

Wer im Homeoffice sitzt, das entscheidet zumeist die persönliche Lebenssituation. Rund 40 Prozent der Befragten arbeiten mindestens teilweise im Büro. Hybrid arbeiten vorwiegend Väter und Mütter. Vollständig im Büro oder Homeoffice arbeiten zumeist Frauen und Männer ohne Kinder.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Jeder Vierte arbeitet im Homeoffice

Nicht nur in der Tech-Szene, sondern auch in anderen Branchen ist der Mix aus Heim- und Büroarbeit in Deutschland inzwischen gängig. Laut Ifo-Institut arbeitet jeder vierte Deutsche ganz oder teilweise im Homeoffice.

Neben der IT-Branche mit 58 Prozent der Arbeitszeit, wird auch in der Unternehmensberatung mit einem Anteil über 50 Prozent von zu Hause gearbeitet. Naturgemäß arbeiten Arbeitnehmer auf dem Bau und in der Gastronomie mit lediglich zwei Prozent am wenigsten ihrer Arbeitszeit im Homeoffice.

Anzeige Anzeige

In einer weiteren Auswertung des Ifo haben die Wirtschaftsforscher ermittelt, dass mit 56 Prozent rund jeder zweite Deutsche ganz oder teilweise im Homeoffice arbeiten könnte, da die Aufgaben das zu lassen. Das Potenzial ist dem Ifo nach längst nicht ausgeschöpft.

In eigener Sache: Lerne, in unserem t3n-Guide, wie du auch im Hybrid-Office effektiv kommunizierst und motiviert arbeitest. Lerne, in unserem t3n-Guide, wie du auch im Hybrid-Office effektiv kommunizierst und motiviert arbeitest. Hier geht’s zum Shop!

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle:

Mehr zu diesem Thema