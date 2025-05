Deutschland, faules Arbeitnehmerland: Warum das Narrativ falsch ist

Die Deutschen müssen wieder mehr arbeiten, fordert Bundeskanzler Friedrich Merz in dieser Woche. Und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) pflichtet bei, dass hierzulande deutlich weniger gearbeitet wird als in den meisten anderen Ländern. Von dem arbeitgebernahen IW heißt es: Selbst die Tschechen, die Polen und die Griechen leisten mehr als die Deutschen. Doch was ist dran an dieser Aussage? Sind wir wirklich faul?