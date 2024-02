Coffee Badging: Ist dieser Arbeitstrend ein stiller Protest zur Büropflicht?

Während der Coronakrise hat ein großer Teil der Deutschen aus dem Homeoffice gearbeitet. Als die Pandemie jedoch als überwunden galt, drängten einige Führungskräfte darauf, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Büro zurückzuholen. Einer Umfrage der Unternehmensberatung KPMG zufolge, gehen 68 Prozent der deutschen Führungskräfte davon aus, dass ihre Teammitglieder innerhalb der nächsten drei Jahre komplett ins Büro zurückkehren müssen. Eine Aussage, auf die Mitarbeitende wiederum eine Antwort haben.

Anzeige Anzeige

Coffee Badging als stiller Protest zur Büropflicht

In Unternehmen, in denen das Homeoffice bereits peu à peu zurückgebaut wird, zeichnet sich daraus resultierend ein Trend in der Arbeitswelt ab, der als eine Art stiller Protest verstanden werden soll: das Coffee Badging! Der Begriff meint eine Verhaltensweise von Teammitgliedern, die notgedrungen Präsenz zeigen müssen, obwohl sie lieber im Homeoffice wären. Coffee Badging beschreibt, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur für einige Stunden ins Büro gehen, um dort Gesicht zu zeigen, und dann wieder nach Hause gehen.

Der State-of-Hybrid-Work-Studie von Owl Labs zufolge sagen mit 38 Prozent mehr als ein Drittel der deutschen Befragten, dass sie dieses Verhalten bereits an den Tag legen. Sie sitzen einen Teil der Zeit, die sie arbeiten könnten, kaffeetrinkend mit Team-Mitgliedern im Büro ab. Ob sie sich dabei schlecht fühlen, bleibt in der Befragung jedoch offen. Genau genommen ist es das, was Führungskräfte häufig von ihren Team-Mitgliedern ja einfordern, wenn es um die Rückkehr ins Büro geht – den kollegialen Austausch untereinander.

Anzeige Anzeige

Dass der Mensch ein soziales Wesen sei und die Beziehungen deutlich mehr bauche als beispielsweise Ruhe und Fokus bei der Arbeit, wird vorangestellt. Coffee Badging ist Grunde genommen genau das, die pure soziale Interaktion des Teams. Was die Owl-Labs-Studie übrigens noch zu Tage bringt: 33 Prozent sagen, dass sie, wenn Homeoffice ganz verboten wäre, zwar vorübergehend ins Büro zurückkehren würden, sich aber gleichzeitig auf die Suche einem neuen Arbeitgeber machen. Sieben Prozent würden sogar direkt kündigen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Opinary GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Opinary GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Opinary GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, wie Führen im Homeoffice am besten funktioniert und worauf Teamleitende und Personalverantwortliche achten sollten. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job. In unserem t3n-Guide lernst du, wie Führen im Homeoffice am besten funktioniert und worauf Teamleitende und Personalverantwortliche achten sollten. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job. Hier gehts zum Shop!

Arbeitsalltag: 10 Diagramme und Grafiken, die wir fühlen!

10 Bilder ansehen Instagramer Matt Shirley illustriert Arbeitsalltag: 10 Grafiken, die wir fühlen Quelle: Matt Shirley

Mehr zu diesem Thema