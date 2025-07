Arbeitswelt im Wandel: Wer ist wirklich durch KI ersetzbar – und wer nicht?

Das Handwerk ist mit am wenigsten vom Wandel durch KI betroffen. (Foto: Virrage Images/Shutterstock)

Der technologische Fortschritt verunsichert viele Beschäftigte, aber nicht alle Berufsgruppen sind im gleichen Maß davon betroffen, durch KI-Tools ersetzt zu werden. Wie Futurism berichtet, hat Microsoft in einer aktuellen Studie analysiert, welche Jobs besonders gefährdet sind – und in welchen Branchen die Sorge eher unbegründet ist. Vor allem für Handwerker:innen und medizinisches Fachpersonal gibt es gute Nachrichten: Ihre Jobs gelten in absehbarer Zeit als weitgehend sicher.

Welche Arbeitsplätze sind tatsächlich gefährdet?

Die Angst vor Jobverlust durch KI ist weit verbreitet. Laut einer EY-Studie nutzen schon heute 81 Prozent der Beschäftigten in Deutschland regelmäßig KI-Tools im Arbeitsalltag. Gleichzeitig befürchten 36 Prozent von ihnen, dass der zunehmende Einsatz negativen Einfluss auf ihren Arbeitsplatz haben könnte. Europaweit liegt der Anteil sogar bei 42 Prozent. Befragt wurden fast 5.000 Arbeitnehmer:innen in neun europäischen Ländern, davon 1.000 in Deutschland.

Klar ist: Der Wandel durch KI betrifft nicht alle Branchen und Berufe gleichermaßen. Microsoft hat untersucht, welche Tätigkeiten besonders anfällig für eine Automatisierung durch generative KI sind. Grundlage dafür war die Analyse von über 200.000 anonymisierten Interaktionen mit Microsoft Copilot. Daraus entstand ein sogenannter „AI Applicability Score“: Er misst, wie stark Berufe schon von KI durchdrungen sind und wie erfolgreich diese Anwendungen bisher verlaufen.

Diese Jobs gelten als besonders sicher

Die Analyse zeigt: Vor allem klassische Bürojobs mit hohem Schreib-, Kommunikations- oder Analyseanteil sind gefährdet – also genau die Tätigkeiten, in denen generative KI besonders gut performt. Deutlich weniger betroffen sind hingegen Berufe, die stark auf körperliches Geschick und manuelle Fähigkeiten angewiesen sind. Beispiele für vergleichsweise sichere Jobs sind:

Pfleger:innen

Chirurg:innen

Dackdecker:innen

Baggerfahrer:innen

Installateur:innen

Straßenbauer:innen

Reinigungskräfte

Spülkräfte

Körperliche Arbeit bleibt (vorerst) unangetastet

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist allerdings Vorsicht geboten: Die Microsoft-Studie zeigt nämlich nicht, dass KI ganze Berufe vollständig ersetzt. Vielmehr geht es um einzelne Aufgabenbereiche, die sich schon automatisieren lassen – und wie häufig sie im Berufsalltag vorkommen. Zudem bleibt die Qualität von KI-Anwendungen ein Thema: Sprachmodelle wie Copilot oder ChatGPT neigen nämlich zu sogenannten Halluzinationen, also zu erfundenen Fakten oder fehlerhaften Aussagen, die die Qualität der Ergebnisse negativ beeinflussen können.

Interessant ist auch: Historiker:innen oder Politikwissenschaftler:innen zählen laut Analyse zu den besonders gefährdeten Berufsgruppen, obwohl ihre Arbeit stark auf Kontext, Interpretation und kritisches Denken angewiesen ist. Microsoft selbst räumt deshalb ein, dass nicht alle Tätigkeiten im Datensatz realitätsgetreu abgebildet werden konnten. Auch wenn die Studie also keinen vollständigen Blick auf die Zukunft des Arbeitsmarkts bietet, wird trotzdem deutlich: Wer körperlich arbeitet, muss sich vor dem KI-Wandel derzeit weniger sorgen als viele Angestellte in klassischen Bürojobs.

