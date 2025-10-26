„Grundsätzlich sehe ich mich eher als fleißigen Menschen“, sagt Lasse*, der unter dem Reddit-Namen „FaulerHurensohn“ Memes über Arbeitszeitbetrug postet. Bei seinem jetzigen Job in einem Architekturbüro verbringe er aber so die Zeit, wie er es auf Reddit predigt: indem er möglichst alles mache, außer zu arbeiten.