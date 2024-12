Denn offenbar gibt es bei der US-Raumfahrtbehörde Nasa auch ein paar Leute mit Humor. Die haben einen klassischen offenen Kamin als Rahmen genommen, um darin Raketentriebwerke zum Leuchten zu bringen.

Start von Artemis 1 wird zum weihnachtlichen Kaminvideo

Das helle Brennen von vier RS-25-Triebwerken und zwei Boostern des Space-Launch-Systems wird eure Gäste verblüffen, eure Progressivität betonen und einfach mal etwas anderes sein. Wer hätte gedacht, dass das warme Leuchten von flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff auch zur Verbreitung eines beruhigenden, flackernden Ambientes beitragen kann.

Das Gute daran ist, dass ihr weder den Geruch noch die Hitze oder die Lautstärke der Feststoff-Booster tolerieren müsst, wenn der Verbrennungsvorgang von Aluminiumpulver und Ammoniumperchlorat-Oxidationsmitteln, die durch Polybutadienacrylnitril miteinander verbunden sind, intensive weiß glühende Gase erzeugt.

Damit ihr das Video nicht in Dauerschleife laufen lassen müsst, hat die Nasa es direkt acht Stunden lang gemacht. Für den Riesen-Screen wurde es zudem in 4K-Auflösung umgesetzt. Das behagliche Kaminvideo basiert auf dem Start von Artemis 1 zum Mond im November 2022. Der hörte sich allerdings so an:

