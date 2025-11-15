Anzeige Sponsored Post
Artificial versus Augmented Intelligence: Welcher Ansatz gewinnt das Rennen?

Die Diskussion um KI wird oft von einem zentralen Narrativ dominiert: Maschinen, die Menschen ersetzen. Doch wie ist das, wenn es um wirklich sensible und komplexe Entscheidungen geht? Über Augmented Intelligence und ihre Bedeutung im Unternehmen.

Artificial versus Augmented Intelligence: Welcher Ansatz gewinnt das Rennen?
Augmented Intelligence unterstützt auf vielfältige Weise im Arbeitsalltag. (Bild: ONTEC AI)

Was ist Augmented Intelligence?

Augmented Intelligence – oft „erweiterte Intelligenz“ – beschreibt das Zusammenspiel von Mensch und künstlicher Intelligenz, bei der die Stärken beider kombiniert werden. Während KI darauf abzielt, Aufgaben vollständig zu automatisieren, bleibt bei Augmented Intelligence der Mensch der ausschlaggebende Faktor für sensible Entscheidungen.

Augmented Intelligence erweitert die menschliche Fähigkeit und das Urteilsvermögen: KI dient als unterstützendes Werkzeug, das Daten analysiert, Muster erkennt und Vorschläge liefert, während die finale Entscheidung beim Menschen liegt.

Augmented Intelligence: Hier entsteht eine Synergie aus menschlicher und künstlicher Intelligenz. (Bild: ONTEC AI)

Abgrenzung: Artificial vs. Augmented Intelligence

Um die Unterschiede zwischen Artificial und Augmented Intelligence zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die jeweiligen Ziele und Anwendungsbereiche:

Artificial IntelligenceAugmented Intelligence
ZielVollständige AutomatisierungUnterstützung und Erweiterung menschlicher Fähigkeiten
EntscheidungsfindungVollständig maschinengesteuert, ohne menschliches ZutunMensch bleibt in der Entscheidungsfindung aktiv
VorteileEffizienz, Geschwindigkeit, AutomatisierungEffektivität, Transparenz, Kontrolle, Vertrauen, Synergie zwischen Mensch und Maschine
HerausforderungenEthik, Transparenz, KontrolleAbhängigkeit vom Menschen und seinen Ressourcen
AblaufDie Maschine arbeitet vollkommen autonomDie KI übernimmt Datenanalysen und Entwürfe, der Mensch prüft und interveniert an kritischen Stellen
EignungWiederkehrende Prozesse, große DatenmengenKritische Prozesse und Einzelfälle, welche menschliches Urteilsvermögen benötigen

Anwendungsfälle von Augmented Intelligence

Augmented Intelligence findet insbesondere dort Anwendung, wo sensible Entscheidungen, empathisches Handeln oder Kreativität gefragt sind. Schauen wir uns einige Beispiele an:

Im Bereich Medizin und Gesundheitswesen unterstützt Augmented Intelligence bei der Diagnostik, indem sie die Analyse von Patientendaten und medizinischen Studien übernimmt. Sie kann auf mögliche Krankheitsbilder hinweisen und personalisierte Behandlungspläne empfehlen. Die Entscheidung über Diagnose und Behandlung bleibt beim medizinischen Fachpersonal.

Im Finanzwesen hilft Augmented Intelligence bei der Risikobewertung und Finanzplanung, indem sie große Datenmengen analysiert. Die abschließende Entscheidung bleibt in den Händen des Menschen, um komplexe oder kritische Fälle angemessen zu bewerten.

In der Produktion und Fertigung kann KI potenzielle Fehler durch Datenanalyse erkennen und zur Überprüfung an Mitarbeitende weiterleiten. Diese entscheiden, wie weiter verfahren werden soll. Außerdem können Produktionsprozesse durch die automatische Analyse von Maschinendaten optimiert werden.

Im Kundenservice können KI-gestützte Tools Kundenanfragen vorfiltern und priorisieren, sodass einfache Anliegen automatisiert bearbeitet werden, während komplexere Fälle an menschliche Mitarbeitende weitergeleitet werden, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten.

Artificial versus Augmented Intelligence: Welcher Ansatz passt zu meinem Unternehmen?

Kleiner Spoiler: Die Antwort ist meistens die Kombination. Die Wahl zwischen Artificial und Augmented Intelligence hängt von den spezifischen Anforderungen und Zielen eines Unternehmens ab.

Wann Augmented Intelligence die bessere Wahl ist:

  • Wenn Entscheidungen komplex und von ethischer Bedeutung sind (zum Beispiel in der Medizin oder im Finanzwesen).
  • Wenn menschliche Kreativität, Empathie und Intuition eine wichtige Rolle spielen.
  • Wenn Vertrauensbildung durch Transparenz und Kontrolle über Entscheidungen entscheidend sind.

Wann Vollautomatisierung durch KI die bessere Wahl ist:

  • Wenn immergleiche Prozesse vollständig automatisiert werden sollen.
  • Wenn Prozesse vollständig ohne menschliches Zutun funktionieren können und sollen.
  • Wenn Effizienz und Geschwindigkeit oberste Priorität haben.
  • Wenn große Datenmengen analysiert werden müssen, ohne dass menschliches Eingreifen erforderlich ist.

Grundsätzlich ist es ratsam, den verschränkten Einsatz von KI und Augmented Intelligence an die individuellen Prozesse des eigenen Unternehmens anzupassen. Die Entscheidung, welche Kombination sinnvoll ist, fällt oftmals nicht leicht. Für diesen Weg empfiehlt sich oft die Unterstützung durch Partner mit einschlägiger Expertise.

ONTEC AI
ONTEC AI

ONTEC AI ist ein führender Anbieter von Augmented Intelligence und AI-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt eine modulare KI-Plattform für Unternehmen mit besonders komplexen und sensiblen Datenstrukturen.

Im DACH-Raum hat sich ONTEC AI als strategischer Partner für Beratung und Entwicklung etabliert. Das Unternehmen begleitet seine Kund:innen von der Status-quo-Analyse hin zur Entwicklung und Implementierung von KI- und Augmented-Intelligence-Systemen.

Fazit

Während Artificial Intelligence auf vollständige Automatisierung und Effizienz setzt, stellt Augmented Intelligence den Menschen in den Mittelpunkt und unterstützt ihn mit einer datengetriebenen Entscheidungsgrundlage.

Beide Ansätze haben ihre Stärken und Einsatzbereiche und können sich in vielen Fällen ergänzen. Das Zusammenspiel ermöglicht es, die Präzision und Effizienz der KI mit der Kreativität, Intuition und Empathie des Menschen zu kombinieren.

Mehr über ONTEC AI
