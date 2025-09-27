Der Künstler agustinvk.art testet das XPPen Artist Ultra 16 auf der IFA (Bild: XPPen)

XPPen Grafiktabletts XPPen ist eine führende Marke für kreative digitale Tools, die hochwertige Grafiktabletts, Stifte und Displays anbieten. Mit innovativen Technologien und benutzerfreundlichen Designs sorgt XPPen für ein unvergessliches Zeichenerlebnis für Künstler:innen, Designer:innen und Kreative aller Art.

Das Artist Ultra 16 verbindet präzise Touchsteuerung, hohe Farbgenauigkeit und mobile Einsatzmöglichkeiten – ideal für alle, die flexibel arbeiten möchten.

Artist Ultra 16: Neue Standards für Touch und Präzision

Als erstes Grafikdisplay vereint das Artist Ultra 16 4K OLED, X-Touch-Technologie und 16K Druckstufen. Damit definiert es den Workflow für professionelle Künstler:innen, Designer:innen und Illustratoren neu. Die Multi-Touch-Funktion mit zehn Fingern ermöglicht reibungslose Interaktionen auf macOS und Windows, inklusive individueller Gesten, schwebendem Menü und anpassbaren Touchflächen. Das reduziert Fehlberührungen und schafft eine nahtlose Arbeitsumgebung.

Das Display liefert 1 ms Reaktionszeit und Calman-zertifizierte Farbtreue – entscheidend für Aufgaben wie Illustration, Animation, Fotobearbeitung oder Architektur-Visualisierung. Zwei ergonomische X3 Pro Chip-Stifte mit 16K Druckempfindlichkeit, ein Dual-Angle-Ständer und die Ein-Kabel-Verbindung sorgen für Komfort und Flexibilität. Das mehrfach ausgezeichnete Design (u. a. Red Dot Award) unterstreicht den Anspruch, Funktionalität und Ergonomie zu verbinden.

Stimmen aus dem Unternehmen

„Wir freuen uns, den Artist Ultra 16 auf der IFA 2025 vorzustellen, eine bahnbrechende Innovation, die XPPens Vision verkörpert, hochwertige Technologie für mehr Kreative zugänglich zu machen“, sagte Amy Yuan, Brand Director von XPPen. „Durch die Integration von Premium-Funktionen wie einem 4K OLED-Display, einem Druckempfindlichkeitstift mit 16K und der nächsten Generation der X-Touch-Lösung in ein tragbares 16-Zoll-Format mit vielseitiger Ständerunterstützung bringen wir Technologie auf professionellem Niveau in greifbare Nähe.“

Breites Produktportfolio für unterschiedliche Bedürfnisse

Neben dem Artist Ultra 16 zeigte XPPen auf der IFA weitere Innovationen:

Magic-Serie: Mit dem 2024 vorgestellten Magic Drawing Pad brachte XPPen das erste eigenständige Zeichentablett der Branche auf den Markt. 2025 folgte das Magic Note Pad, das EMR-Technologie für Studierende und Fachleute erweitert und ein intelligentes, produktives Ökosystem schafft.

Mit dem 2024 vorgestellten Magic Drawing Pad brachte XPPen das erste eigenständige Zeichentablett der Branche auf den Markt. 2025 folgte das Magic Note Pad, das EMR-Technologie für Studierende und Fachleute erweitert und ein intelligentes, produktives Ökosystem schafft. Artist Pro Serie: Die neuen Modelle Artist Pro 24 (Gen 2) und Artist Pro 19 (Gen 2) erfüllen höchste Ansprüche an Farbgenauigkeit und Zeichendynamik – zugeschnitten auf Profis in Illustration, Concept Art und Game Design.

Mit diesem Portfolio verdeutlicht XPPen den Anspruch, Kreative in unterschiedlichsten Disziplinen zu unterstützen – von Hobbykünstler:innen bis zu professionellen Studios.

Blick in die Zukunft

Die Markteinführung des Artist Ultra 16 ist für Ende September 2025 geplant. Damit setzt XPPen seine Mission fort, erschwingliche, aber leistungsstarke Kreativlösungen bereitzustellen und Innovation für eine wachsende Community zugänglich zu machen.

Bleib auf dem Laufenden und entdecke die Zukunft digitaler Kreativität.