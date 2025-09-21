Anzeige
Asteroid 2024 YR4: Warum in die Luft jagen die wahrscheinlich beste Option sein könnte

Als der Asteroid 2024 YR4 Ende 2024 entdeckt wurde, stand eine mögliche Kollision mit der Erde im Raum. Jetzt scheint eher der Mond im Visier. Forscher:innen haben untersucht, welche Optionen es gibt, einen Einschlag zu verhindern.

Von Jörn Brien
2 Min.
Asteroid Mond
Asteroid bedroht den Mond. (Künstl. Darst.: Esa)

Der Ende 2024 entdeckte Asteroid 2024 YR4 könnte 2032 auf dem Mond einschlagen – mit der Wucht einer großen Atombombe. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt aktuell bei rund vier Prozent. Die Folge eines solchen Einschlags wären Millionen Kilogram an Gestein, das in Richtung Erde geschleudert würde.

Asteroiden-Gefahr: Forscher überlegen Optionen

Der Großteil würde in der Erdatmosphäre verglühen. Das Material könnte aber in der Erdumlaufbahn eingefangen werden und würde eine potenzielle Gefahr für Satelliten, Raumfahrzeuge sowie Astronaut:innen darstellen. Was also tun? Ein Forschungsteam von Nasa und verschiedenen US-Einrichtungen präsentiert verschiedene Lösungsoptionen.

In einer auf dem Preprint-Server arxiv.org veröffentlichten Studie spielen die Forscher:innen Möglichkeiten durch, mit denen sich ein Einschlag des Asteroiden auf dem Mond verhindern ließe. Schließlich könnte die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis weiter steigen. In der Studie heißt es, man wolle darauf vorbereitet sein.

Aufklären, ablenken oder zerstören?

Entsprechend nahmen sich die Forscher:innen verschiedene Szenarien vor, etwa Vorbeiflüge und Aufeinandertreffen zu Aufklärungszwecken, aber auch Möglichkeiten zur Ablenkung oder Zerstörung des Asteroiden. Dabei wurden auch unterschiedliche Zeitpunkte für eine bestmögliche Reaktion untersucht.

Ebenfalls untersucht wurde, inwieweit bestehende Raumschiffe für solche Einsätze umgebaut werden könnten und welche Art von Antrieb oder Manöver am geeignetsten für welche Form des Vorgehens wäre. Erkundungsmissionen sollten Ende 2028 starten, so ein Ergebnis der Studie.

Ablenkungsversuch könnte schiefgehen

Für das Team steht ebenfalls fest, dass eine Ablenkungsmission nicht zielführend wäre. Wahrscheinlich auch, weil die Gefahr besteht, den Asteroiden dann doch unabsichtlich auf Erdkurs zu lenken.

Schließlich ist bisher noch nicht viel über die Beschaffenheit von Asteroid 2024 YR4 bekannt, wie Gizmodo schreibt. Der Durchmesser wird mit 60 Metern – plus/minus sieben Meter – angegeben. Das Gewicht soll sich je nach Material auf 33 Millionen Kilogramm bis zu 930 Millionen Kilogramm belaufen.

Zerstörung laut Studie am praktikabelsten

Die praktikabelste Option laut den Forscher:innen sei eine Zerstörung des Asteroiden. Würde es so ähnlich ablaufen sollen wie bei der Dart-Mission, also eine kinetische Zerstörung geplant werden, läge das nächste verfügbare Startfenster zwischen April 2030 und April 2032.

Eine Alternative wäre der Studie zufolge eine Art Mini-Atombombe, die den Asteroiden in Stücke reißen würde. Für eine solche – bisher noch nicht getestete – Mission stünde ein Zeitfenster zwischen Ende 2029 und Ende 2031 offen.

Einschlag auf dem Mond unwahrscheinlich

Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid den Mond trifft, sehr gering ist, bietet Asteroid 2024 YR4 die seltene Möglichkeit, sich genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Im Falle des Falles könnte die Menschheit bei einer echten Gefahr künftig effektiver reagieren.

