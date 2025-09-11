Asteroiden-Abwehr: Warum ein falscher Treffer einen Einschlag noch wahrscheinlicher machen kann

Im September 2022 hatte die Nasa eine Sonde auf den Asteroiden Dimorphos stürzen lassen, um dessen Umlaufbahn zu verändern. Die erfolgreiche Dart-Mission zeigte, dass es grundsätzlich möglich ist, die Erde vor gefährlichen Einschlägen von Asteroiden zu schützen.

Asteroid kann auf neuen Kollisionskurs zurückkehren

Forscher:innen der University of Illinois geben allerdings zu bedenken, dass ein falsch gesetzter Treffer einen Einschlag auf der Erde sogar noch wahrscheinlicher machen könnte. Die Asteroiden würden dann vielleicht zunächst an der Erde vorbeirauschen, zu einem späteren Zeitpunkt aber auf Kollisionskurs zurückkehren, wie Europlanet berichtet.

Das Ganze lässt sich mit dem Effekt der sogenannten Gravitationsschlüssellöcher (Gravitational Keyholes) erklären. Dabei handelt es sich um schmale Gebiete in der Nähe von Planeten mit potenziellen Bahnen von vorbeifliegenden Asteroiden, die bei einer späteren, erneuten Annäherung zu einem Einschlag führen.

Präventivschlag muss gut geplant sein

Sollte die irdische Abwehr einen Asteroiden so treffen, dass er in eines dieser potenziell gefährlichen Schlüssellöcher abdriftet, würde der Asteroid zu einem späteren Zeitpunkt mit der Erde kollidieren können. Dann müssten zudem noch größere Anstrengungen unternommen werden, um die Umlaufbahn zu ändern.

Aus diesem Grund hat ein Forschungsteam um Rahil Makadia Wahrscheinlichkeitskarten erstellt, auf der bestimmte Stellen auf der Oberfläche eines Asteroiden markiert werden. Ein Treffer an einer dieser Stellen sollte den Asteroid davor bewahren, in einen Schlüssellochbereich abzudriften – und zur noch größeren Gefahr für die Erde zu werden.

Analyse von der Erde aus machbar

Die für die Erstellung der Karte notwendige Analyse der Asteroiden – inklusive Oberflächentypologie, Rotation und Masse – ist grundsätzlich von der Erde aus möglich, wie Makadia erklärt. Dennoch sei eine Vorabmission zum Objekt besser, um an hochauflösende Bilder und andere wichtige Daten zu gelangen.

Nicht immer wird das jedoch möglich sein, etwa, wenn die Zeit zwischen Entdeckung und potenziellem Aufprall auf der Erde zu kurz sein sollte. Makadia und sein Team haben für ihre Berechnungen die Daten der Dart-Mission als Blaupause verwendet.

Hera-Mission zu Dimorphos und Didymos

Neue Daten von den Auswirkungen des Einschlags auf Dimorphos und seinen Begleiter Didymos soll es ab Ende 2026 geben. Dann wird die Hera-Mission der Esa das Doppel-Asteroidensystem erreichen.

Geplant ist, dass die Sonde hochauflösende Bilder liefert und die chemische Zusammensetzung der Asteroiden bestimmt. Zudem soll der Kleinstsatellit Juventas Dimorphos mit Radarwellen durchleuchten. Bei einer späteren Landung auf Dimorphos soll dessen Schwerefeld vermessen werden.

