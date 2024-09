Schon ein Blick auf die Namen verrät, was hier entstehen soll: „Viper“ oder „Deathadder“ heißen die Mäuse von Razer, „Huntsman“ oder „Blackwidow“ die Tastaturen – benannt nach giftigen Schlangen und gefährlichen Spinnen.

Acer bietet eine Gaming-Laptop- und PC-Reihe mit dem Namen „Predator“ an, während sich Lenovo noch mit dem Namen „Legion“ begnügt. Geradezu gefährliche Stärke soll heraufbeschworen werden – Stärke, die nur Gamer bändigen können. Und auch die Special Editions zu bestimmten Videospielen haben meistens genau diese Optik. Sie kommen mit Gewehr-Triggern oder blutigen Auswüchsen. Funktionalität spielt da kaum noch eine Rolle.

Eine brutalistische Power-Ästhetik

Dass Gewalt in Videospielen häufig eine Rolle spielt, wurde schon oft thematisiert. Seit Beginn des Mediums ist es die einfachste Weise, mit der Spielumgebung zu interagieren: mit einer Waffe in der Hand. Zudem geht es immer auch um Rechenleistung, um Geschwindigkeit und Wettbewerb.

Entsprechend sieht Hardware samt Peripherie auch aus, erinnert ein wenig an den Brutalismus. Ecken und Kanten, Klüfte, alles ist hier hart und grob.

Aufgelockert wird das durch kreischende Neonfarben, die sich wie eine Signatur durch diese Geräte zieht. Als Lichtröhre, die aus einer Tastatur wächst oder als Schlangensymbol auf einer Maus.

Nur steht das ziemlich dem allgemeinen Trend der Gaming-Branche gegenüber. Denn immer mehr Menschen spielen Videospiele – ohne sich selbst als „Gamer“ zu sehen.

Eine Identität formen – mehr Umsatz machen

Doch geht es beim Gaming-Zubehör und den Special Editions selten wirklich um Funktionalität. Vielmehr darum, dass sich Kundengruppen identifizieren können. So wie Apple etwa für Schlichtheit steht, die eine bestimmte Community ansprecht, wenden diese Gaming-Produkte sich auch an eine bestimmte Gruppe: Gamer.

Es geht um das Wiedererkennen von vermeintlich besonders starker Hardware. Laptops mit Spoiler-ähnlichen Auswüchsen oder klobige Tastaturen, die unnötig viel Raum einnehmen – es geht hier nicht um möglichst funktionale Gegenstände, sondern um die Konstruktion einer Identität, um Symbole, die einen zur Gaming-Community dazugehörig machen.

Für die Unternehmen ist das freilich lukrativ. Denn wer einen Schreibtischstuhl mit einem Tribal bedruckt und ihn dann Gaming-Chair nennt, kann im besten Fall mehr dafür verlangen – und gleichzeitig einen Markt bedienen, der denkt, genau solche Stühle haben zu müssen.

Denn beworben werden auch die mit Attributen wie „leistungssteigernd“. Sie sollen sich an Gamer richten, die ihr Spielen wirklich ernst nehmen. Und die können anscheinend nicht auf normalen Schreibtischstühlen sitzen. Selbst ein Gaming-Bett wird mittlerweile angeboten.

Astro Bot und Starfield: Es ändert sich was

Doch so langsam entdecken die Hersteller auch die Menschen, die sich nicht als „Coregamer“ sehen. Seien es eher fragwürdige Produktlinien, die sich speziell an Frauen richten, oder einfach schlichteres Zubehör, das auch in einem Arbeitszimmer nicht auffallen muss.

Und auch die Special Editions von Gaming-Zubehör zeigen immer öfter den sich verändernden Gaming-Markt. Aktuell ist es etwa Astro Bot von Playstation. Für den Launch des Spiels am 6. September bringt das Unternehmen einen speziellen Controller im Astro-Bot-Look raus.

Der soll vor allem niedlich sein. Mit Roboter-Augen auf dem Touchpad und einem kleinen Icon auf der Rückseite. So wie der Protagonist des Spiels eben. Es ist ein Controller für Fans einer Figur – kein krasses Identifikations-Angebot für Gamer.

Auch das letztes Jahr extra für Starfield herausgebrachte Zubehör für die Xbox zeigt, wie es anders gehen kann. Nicht nur sind der Controller und das Headset sehr dezent und stylisch gestaltet, auch verzichtet Microsoft hier ganz auf brachiale Symbole, um Bezug auf das Spiel zu nehmen.

Vielmehr wirkt das Zubehör so, als würde es selbst aus der Spielwelt von Starfield stammen. So, wie die Charaktere im Spiel selbst sie tragen würden. Mit dieser Optik ist Starfield und Astro Bot das gelungen, was kaum eine andere Special Edition zu einem Spiel je schafft: Es ist Zubehör entstanden, das auch außerhalb von Gaming-Kontexten wirklich schick aussieht.

Je weiter sich der Gaming-Markt als solcher diversifiziert, desto mehr wird auch das Angebot drumherum sich ändern. Die Idee, Gaming direkt als Identität zu verkaufen, war für Gaming-Studios wie auch Hardware- und Zubehör-Anbieter lange Zeit äußerst lukrativ.

Doch gibt es inzwischen ein deutlich größer werdendes Publikum, das einfach gerne spielt – ohne, dass die Wohnung direkt in neongrün erstrahlen muss.

Gaming-Zubehör, das auch im Arbeitszimmer nicht auffällt:

