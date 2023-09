Astronomen entdecken Phänomen, das laut Einstein nie sichtbar sein würde

Astronomen haben kürzlich ein seltenes Phänomen beobachtet, das wir laut Albert Einstein nie zu Gesicht bekommen würden. Aber auch die klügsten Köpfe können sich irren. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Einstein-Kreuz, welches von einer Forschergruppe rund um Aleksandar Cikota mithilfe des Very Large Telescope (VTL) entdeckt wurde.

Auf einem Bild des Teleskops sind vier blaue Punkte zu sehen, die rund um einen orangefarbenen Punkt angeordnet sind. Dieses Arrangement ist kein Zufall: Es handelt sich um einen Gravitationslinsen-Effekt, bei dem das Licht einer weit entfernten Galaxie oder eines Quasars durch die Gravitationskraft einer näher liegenden massiven Galaxie so abgelenkt wird, dass mehrere Bilder des entfernten Objekts entstehen. In diesem Fall formen die vier Galaxien ein charakteristisches Kreuz – daher der Name „Einstein-Kreuz“.

Das ist auf dem Bild zu sehen

Im konkreten Fall handelt es sich bei den vier blauen Punkten um ein und dieselbe Galaxie, die elf Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Die orangefarbene Galaxie in der Mitte liegt hingegen nur etwa fünf Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt.

Der Effekt entsteht durch eine perfekte Ausrichtung der beiden Galaxien und des Teleskops hier auf der Erde, wodurch der Gravitationslinsen-Effekt zum Tragen kommt.

Diese Art der „kosmischen Verzerrung“ basiert auf Einsteins Theorie der allgemeinen Relativität, die besagt, dass massive Objekte die Raumzeit um sich herum krümmen. Wenn Licht von einer entfernten Galaxie an einem massiven Objekt vorbeikommt, folgt es dieser Krümmung.

Das ist ähnlich wie wenn Licht durch eine Linse gebrochen wird, daher der Name „Linsen-Effekt“. In der Praxis führt das dazu, dass wir mehrere Bilder der gleichen Lichtquelle sehen können oder das Licht verstärkt wird.

Einstein dachte, dass wir diesen Effekt nie in Aktion sehen

Zu dem Zeitpunkt, als er die Theorie vorstellte, war sie genau das – eine Theorie. Einstein war der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit, dieses Phänomen in Aktion zu sehen, extrem gering sei.

Inverse spekuliert, dass Einstein vielleicht dachte, dass wir nicht in der Lage wären, so weit entfernte Galaxien zu finden, um den Effekt beobachten zu können. Zu seiner Zeit hatten wir auch keine Teleskope, die leistungsfähig genug waren, um solche Entdeckungen zu machen.

Mittlerweile ist das aber anders: Einstein-Kreuze wurden bereits mehrere Dutzend Male gesichtet, bleiben jedoch eine Seltenheit in der wissenschaftlichen Beobachtung.

