Eine Millisekunde Verzögerung ruiniert alles: Warum die Planeten-Jagd von der Erde aus so schwierig ist

Der Anhänger an der Halskette von Rebecca Jensen-Clem ist nur etwa einen Zentimeter breit und besteht aus 36 silbernen Sechsecken, die zu einem Wabenmosaik verwoben sind. Das hat einen bestimmten Grund: Im Keck-Observatorium auf Hawaii bilden ebenso viele Segmente einen Spiegel, der sich über 10 Meter erstreckt und Bilder unerforschter Welten reflektiert, die sie dann untersuchen kann.

Anzeige Anzeige

Jensen-Clem, Astronomin an der University of California in Santa Cruz, arbeitet am Keck-Observatorium, um herauszufinden, wie man neue Planeten entdecken kann, ohne unseren eigenen zu verlassen. In der Regel stellt uns dieses Vorhaben vor eine Reihe von Hindernissen: Wind auf der Erde, Schwankungen der atmosphärischen Dichte, bestimmte Temperatur oder sogar ein falsch ausgerichteter Teleskopspiegel ruinieren die Aufnahme. Es kommt zu Blendeffekten, die die Sicht auf die gewünschte Welt verdecken und alle Planeten, die den Stern umkreisen, praktisch unsichtbar macht. Und was die Erdatmosphäre nicht verdeckt, absorbiert sie. Deshalb arbeiten Forscher, die ferne Planeten untersuchen, eigentlich lieber mit Technologie, die die lästige Erdatmosphäre vollständig umgeht – wie beispielsweise das 10 Milliarden US-Dollar teure James-Webb-Weltraumteleskop.

Extrem viel hellerer Mutterstern

Aber es gibt noch einen anderen Weg, solche Hürden zu überwinden. In ihrem Labor inmitten von Redwood-Bäumen experimentiert Jensen-Clem mit ihren Studenten an neuen Verfahren und Software, um den primären Wabenspiegel des Keck und seinen kleineren, verformbaren Spiegel klarer ins All schauen zu lassen. Anhand von Messungen atmosphärischer Sensoren sind solche Spiegel so konzipiert, dass sie ihre Form schnell anpassen können, um Verzerrungen durch die Erdatmosphäre zu korrigieren. Diese Bildgebungstechnik, die als adaptive Optik bezeichnet wird, ist seit den Neunzigerjahren gängige Praxis. Jensen-Clem möchte jedoch neue Maßstäbe setzen – mit extrem adaptiven Optiktechnologien, die darauf abzielen, die höchste Bildqualität über ein kleines Sichtfeld zu erreichen. Die Forschendengruppe tut dies insbesondere, indem sie sich mit Problemen befasst, die mit Wind oder der Physik des Hauptspiegels selbst zusammenhängen. Ziel ist es, das Sternenlicht so präzise zu fokussieren, dass ein interessanter Planet auch dann sichtbar wird, wenn sein Mutterstern millionen- bis milliardenfach heller ist.

Anzeige Anzeige

Im April wurden Jensen-Clem und ihre ehemalige Mitarbeiterin Maaike van Kooten gemeinsam mit dem „New Horizons in Physics Prize“ der Breakthrough Prize Foundation ausgezeichnet. In der Laudatio heißt es, dass sie diesen Forschungspreis für Nachwuchswissenschaftler für ihr Forschungspotenzial erhalten haben, „die direkte Detektion der kleinsten Exoplaneten zu ermöglichen”. Dazu haben die beiden Frauen eine Reihe von Methoden im Laufe ihrer Karriere entwickelt. Im Juli wurde Jensen-Clem außerdem als Mitglied eines neuen Komitees für das Habitable Worlds Observatory bekannt gegeben, einem Konzeptprojekt für ein Weltraumteleskop der NASA, das nach Anzeichen von Leben im Universum suchen soll. Ihre Aufgabe ist es, bis zum Ende des Jahrzehnts die wissenschaftlichen Ziele der Mission zu definieren.

Formbarer Spiegel

„In der adaptiven Optik verbringen wir viel Zeit mit Simulationen oder im Labor“, sagt die Forscherin. „Es war ein langer Weg, bis ich in den letzten Jahren tatsächlich Verbesserungen bei der Planetenbeobachtung erzielen konnte.“ Jensen-Clem schätzt die Astronomie seit langem wegen ihrer Faszination. In der siebten Klasse begeisterte sie, wie die Zeit in der Nähe eines Schwarzen Lochs langsamer wird, als ihr Vater, ein Luft- und Raumfahrtingenieur, ihr dieses Konzept erklärte. Nachdem sie 2008 ihr Bachelorstudium am MIT begonnen hatte, beschäftigte sie, wie ein entfernter Stern scheinbar verschwinden kann – entweder plötzlich erlöschen oder sanft verblassen, je nachdem, welche Art von Objekt vor ihm vorbeizieht. „Es war nicht ganz die Exoplanetenwissenschaft, aber es gab viele Überschneidungen dazu“, sagt sie.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Während dieser Zeit begann Jensen-Clem, den Grundstein für eine ihrer preisgekrönten Methoden zu legen, nachdem ihr Seminarleiter ihr empfohlen hatte, sich für ein Praktikum beim Jet Propulsion Laboratory der NASA zu bewerben. Dort arbeitete sie dann an einer Vorrichtung, mit der die Ausrichtung großer Spiegel perfektioniert werden kann. Solche Spiegel sind schwieriger neu auszurichten als die kleineren, verformbaren Spiegel, deren formverändernde Segmente sich an die Atmosphäre der Erde anpassen.

Anpassungen 2.000 Mal pro Sekunde

„Damals sagten wir: Wäre es nicht toll, so etwas im Keck-Observatorium zu installieren?“, erzählt die Astronomin. Die Idee blieb ihr im Gedächtnis. Sie schrieb sogar in ihrem Stipendienantrag darüber, als sie sich auf den Beginn ihres Studiums am Caltech vorbereitete. Und nach Jahren der Entwicklung gelang es Jensen-Clem vor etwa einem Jahr, das System, das einen sogenannten Zernike-Wellenfrontsensor verwendet, auf dem Hauptspiegel des Keck-Observatoriums zu installieren. „Meine Arbeit als Hochschulpraktikantin ist endlich abgeschlossen“, lächelt sie. Das System, das derzeit eher für gelegentliche Neukalibrierungen als für kontinuierliche Anpassungen verwendet wird, umfasst eine spezielle Glasplatte, die die Lichtstrahlen vom Spiegel ablenkt, um bestimmte Muster sichtbar zu machen.

Anzeige Anzeige

Der Detektor kann selbst kleinste Fehlausrichtungen erkennen: Wenn eines der Sechsecke zu weit nach hinten oder vorn verschoben wird, ändert sich seine Helligkeit. Das muss dann sofort korrigiert werden, denn „wenn man ein schwach sichtbares Objekt untersucht, ist das plötzlich viel anfälliger für kleine Fehler“, sagt Jensen-Clem. Sie hat auch daran gearbeitet, die Technik zur Steuerung des verformbaren Spiegels am Keck zu perfektionieren. Dieses Instrument, das das vom Hauptspiegel umgelenkte Licht reflektiert, ist viel kleiner – nur 15 cm breit – und so konstruiert, dass es sich bis zu 2.000 Mal pro Sekunde neu positioniert, um atmosphärische Turbulenzen zu kompensieren und ein möglichst klares Bild zu erzeugen. „Wenn man einfach nur in den Nachthimmel schaut und die Sterne funkeln sieht, sieht das sehr schnell aus. Genauso schnell müssen wir auch sein“, sagt Jensen-Clem.

Problem der Verzögerung

Selbst bei dieser schnellen Anpassungsrate gibt es immer noch eine Verzögerung. Der verformbare Spiegel hinkt in der Regel etwa eine Millisekunde hinter den tatsächlichen Außenbedingungen hinterher. „Wenn das System nicht mithalten kann, erhält man nicht die beste Auflösung“, sagt van Kooten, Jensen-Clems ehemalige Mitarbeiterin, die jetzt beim National Research Council Canada tätig ist. Diese Verzögerung hat sich besonders in windigen Nächten als problematisch erwiesen. Jensen-Clem hielt dies einst für ein unlösbares Problem. „Der Grund für die Verzögerung ist, dass wir Berechnungen durchführen und dann den verformbaren Spiegel bewegen müssen“, sagt sie. „Das kann man unmöglich direkt erledigen.“

Als sie noch Postdoktorandin an der UC Berkeley war, stieß sie jedoch auf einen Artikel, der eine Lösung formulierte. Die Autor:innen schlugen vor, dass die Verwendung früherer Messungen und simpler Algebra zur Vorhersage der Veränderungen in der Atmosphäre zu besseren Ergebnissen führt – anstelle des Versuchs, in Echtzeit mit diesen Veränderungen Schritt zu halten. Damals konnten die Forschenden diese Idee noch nicht testen, aber der Wechsel an die UCSC und die Zusammenarbeit mit dem Keck-Teleskop boten ihr die perfekte Gelegenheit dazu. Zu dieser Zeit lud Jensen-Clem auch van Kooten ein, als Postdoktorandin ihrem Team an der UCSC anzugehören, da sie beide Interesse an einer solchen Vorhersagesoftware hatten. „Ich hatte zunächst keine Wohnung, also hat sie mich in ihrem Gästezimmer einquartiert“, sagt van Kooten. „Sie unterstützte mich in jeder Hinsicht.“

Anzeige Anzeige

Nachdem das Team eine zunächst experimentelle Software entwickelt hatte, um sie am Keck-Teleskop zu testen, verglich es die Ergebnisse mit der eher standardmäßigen adaptiven Optik und untersuchte, wie gut jede der beiden Methoden Exoplaneten abbilden konnte. Sie stellten fest, dass die Vorhersagesoftware selbst schwache Exoplaneten zwei- bis dreimal klarer darstellte. Die Ergebnisse, die Jensen-Clem 2022 veröffentlichte, trugen dazu bei, dass sie besagten New Horizons in Physics Prize erhielt. Thayne Currie, Astronom an der University of Texas in San Antonio, glaubt, dass diese neuen Techniken besonders wichtig werden, sobald Forschende immer größere bodengestützte Anlagen bauen. Darunter sind auch kommende Projekte wie das Extremely Large Telescope der Europäischen Südsternwarte und das Giant Magellan Telescope in Chile. „Wir lernen unglaublich viel über das Universum. Das ist wirklich auf den neuesten technologischen Fortschritt zurückzuführen“, sagt Currie. „Die Arbeit von Dr. Jensen-Clem ist ein Beispiel für diese Art von Innovationen.“

Im Mai kehrte einer von Jensen-Clems Doktoranden nach Hawaii zurück, um die Vorhersagesoftware am Keck-Teleskop neu aufzusetzen. Dieses Mal handelt es sich nicht nur um einen Testlauf, sondern sie bleibt dauerhaft im Einsatz. Das System hat gezeigt, dass es künstliches Sternenlicht neu fokussieren kann. Als Nächstes muss es beweisen, dass sie auch mit echtem Sternenlicht umgehen kann. In etwa einem Jahr werden sich Jensen-Clem, ihre Studierenden und Kolleg:innen auf eine Flut von Beobachtungen aus der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation vorbereiten, die kürzlich die Messung der Bewegung, Temperatur und Zusammensetzung von Milliarden von Sternen über mehr als ein Jahrzehnt abgeschlossen hat. Wenn das Projekt seine nächsten Daten veröffentlicht – voraussichtlich im Dezember 2026 –, will Jensen-Clems Team nach neuen Exoplanetensystemen suchen.

Dieser Artikel stammt von Jenna Ahart. Sie ist Autorin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und ist auf den Bereich Naturwissenschaften spezialisiert.