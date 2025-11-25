Auch dank Geld von Nvidia: Wie das Fintech Revolut traditionelle Banken hinter sich lässt

Mit einer Bewertung von 75 Milliarden Dollar lässt Revolut etwa die Deutsche Bank hinter sich. (Foto: WD Stock Photos / Shutterstock)

Die britische Neobank Revolut ist jetzt 75 Milliarden US-Dollar (65 Milliarden Euro) wert. In einem Secondary Share Sale, bei dem sich frühe Investoren und Mitarbeiter von ihren Anteilen trennen konnten, erreichte das Fintech eine deutlich höhere Bewertung als im Vorjahr (45 Milliarden Dollar). Damit übertrifft das Fintech einige europäische Großbanken wie etwa Barclays, Société Générale und Deutsche Bank.

Nvidia investiert

An der von Coatue, Greenoaks, Dragoneer und Fidelity Management & Research geführten Kapitalmaßnahme beteiligte sich auch NVentures, die Risikokapitalsparte des Chipherstellers Nvidia. Revolut will die Zusammenarbeit mit dem Chiphersteller in zentralen Bereichen wie künstlicher Intelligenz weiter vertiefen. Weitere Investoren sind Andreessen Horowitz, Franklin Templeton und T. Rowe Price Associates.

Wie viel frisches Kapital bei dem Deal wirklich in das Unternehmen geflossen ist, ist nicht bekannt. Bloomberg berichtet jedoch, dass ursprünglich rund drei Milliarden Dollar durch eine Kombination aus primären und sekundären Mitteln angestrebt wurden.

Die Finanzierungsrunde sei auch ein „Beweis dafür, dass ein weltweit führendes Technologieunternehmen aus Europa heraus aufgebaut werden kann“, schrieb CEO und Mitgründer Nik Storonsky auf Linkedin.

Starke Zahlen, große Ziele

Revolut hatte im Jahr 2024 einen Umsatz von vier Milliarden Dollar (ein Plus von 72 Prozent) und einen Vorsteuergewinn von 1,4 Milliarden Dollar (ein Plus von 149 Prozent) erreicht. Ein Trend, der sich 2025 laut Angaben des Fintechs fortgesetzt hat: Die weltweite Zahl der Privatkunden überstieg zuletzt 65 Millionen und Revolut Business erreichte einen annualisierten Umsatz von einer Milliarde Dollar.

Das nächste große Ziel von Storonsky: die erste „wirklich globale Bank aufzubauen, die 100 Millionen Kunden in 100 Ländern nutzen“.

Revolut plant derzeit den Start in Mexiko, die Zulassung als Bankgesellschaft in Kolumbien sowie den Markteintritt in Indien. Gleichzeitig zieht sich jedoch die finale Erteilung der Bankzulassung im britischen Heimatmarkt seit Monaten hin – aktuell befindet sich Revolut in der sogenannten „Mobilisierungsphase“, einer Art Zulassung mit Einschränkungen.

N26: Vom Shooting-Star zum Zankapfel

Die neue Bewertung von Revolut macht den Abstand zum deutschen Rivalen N26 unübersehbar: Während sich der Unternehmenswert der britischen Neobank seit 2021 mehr als verdoppelt hat, steckt N26 inmitten interner Konflikte – und ringt um frisches Kapital. Laut Bloomberg verhandelte das Berliner Fintech im Sommer dieses Jahres über eine Series-F-Runde in Höhe von rund 400 Millionen Euro – jedoch zu einer deutlich niedrigeren Bewertung. Die 2021 auf dem Höhepunkt des Fintech-Booms erreichten neun Milliarden Dollar, sind inzwischen unrealistisch.

Seit 2021 musste N26 harte Wachstumseinschränkungen durch die Bafin hinnehmen, weil diese massive Mängel in den Kontrollsystemen der Bank festgestellt hatte. Von 2021 bis Juni 2024 war daher die monatliche Neukundenakquise auf 50.000 Kunden limitiert. Auch die italienische Notenbank verhängte wegen erheblicher Mängel beim Kampf gegen Geldwäsche einen Neukundenstopp. Die US-Expansion musste N26 im Jahr 2022 stoppen.

Während Revolut also auf aggressive geografische Expansion und Produktdiversifikation setzte, hat N26 sich in den vergangenen Jahren auf Europa konzentriert und eine eher defensive Strategie verfolgt.

Durch die Wachstumsbremse stagniert die Kundenzahl bei etwa acht Millionen. Von dem in der Finanzierungsrunde von 2021 in Aussicht gestellten Umsatz von über zwei Milliarden Euro ist N26 noch weit entfernt. Das erklärt auch die Konflikte mit Investoren wie Coatue, die laut der Vereinbarung eine garantierte Rendite von 25 Prozent erhalten.

Ende 2024 entdeckt die Bundesbank nämlich erneut schwere Mängel bei N26, die Bafin übt wieder scharfe Kritik an den Gründern Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal. Investoren wie Coatue entzogen den beiden daraufhin die Unterstützung, erzwingen ihren Rücktritt und einen Neuanfang unter der Ägide von Marcus Mosen, bis dahin Aufsichtsratschef bei N26.

Dabei zeigen die Zahlen mittlerweile immerhin in die richtige Richtung. Dieses Jahr steuert N26 internen Schätzungen zufolge auf einen Umsatz von 500 bis 550 Millionen Euro zu. In diesem Jahr soll erstmals ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht werden. Im vergangenen Jahr konnte die Neobank immerhin schon die Verluste erheblich eingrenzen – mit einem Jahresfehlbetrag von 42 Millionen Euro gegenüber dem Verlust von 102,4 Millionen Euro im Vorjahr.

Leichter wird es aber weder für Revolut noch für N26. Denn die Neobanken der ersten Stunde müssen sich einer wachsenden Konkurrenz stellen: Frühere Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital bieten immer mehr Bankdienstleistungen, und traditionelle Bankhäuser wie die spanische BBVA oder JPMorgan Chase bringen eigene Digitalbanken an den Start.

