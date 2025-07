Auf dem Holzweg? Meta stellt sich gegen die KI-Vorgaben aus Brüssel

Meta will sich nicht an die KI-Vorgaben aus Brüssel halten. (Foto: QubixStudio / Shutterstock)

Meta, der Konzern hinter Facebook, Instagram und Whatsapp, verweigert die Unterschrift unter dem freiwilligen KI-Verhaltenskodex der EU. Wie Heise berichtet, warnt das US-Unternehmen vor staatlichen Regulierungen, die Innovationen gezielt ausbremsen könnten – und positioniert sich damit offen gegen die Vorgaben aus Brüssel.

Der AI Act soll den Einsatz von KI zentral regeln

Der AI Act trat im August 2024 in Kraft. Er will sicherstellen, dass KI-Technologien in Europa sicher, transparent und ethisch vertretbar eingesetzt werden. Dabei sollen Grundrechte von Personen geschützt, aber gleichzeitig Innovationen unterstützt werden. Einzelne Teile des AI Act treten erst nach und nach in Kraft. Ab dem 2. August 2025 gilt zum Beispiel die in Artikel 50 verankerte Kennzeichnungspflicht, die sich zum Beispiel auf KI-generierte Sprache, Bilder und Musik bezieht.

Kurz vor dem nächsten Umsetzungsschritt des EU-Gesetzes geht Meta jetzt allerdings in den Konfrontationsmodus. „Europa ist bei der KI auf dem Holzweg“, schrieb Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer bei Meta, in einem öffentlichen Post auf Linkedin. „Wir haben den Verhaltenskodex der Europäischen Kommission für allgemeine KI-Modelle (GPAI) sorgfältig geprüft, und Meta wird ihn nicht unterzeichnen.“ Der Kodex behindere technologische Innovation und stelle insbesondere für kleinere Anbieter eine Hürde dar.

Meta stellt sich gegen die Bestimmungen aus Brüssel

Die EU will mit dem AI Act einheitliche Regeln für den Einsatz von KI-Systemen schaffen, wobei die Einschränkungen je nach Risiko gestaffelt sein sollen. Besonders GPAI-Modelle wie Llama 3 von Meta, GPT-4 von OpenAI oder Claude von Anthropic sollen transparent und nachvollziehbar sein. Der freiwillige Kodex fordert unter anderem die Dokumentation zur Funktionsweise von KI-Modellen sowie den Ausschluss urheberrechtlich geschützter Daten beim Training. Außerdem sollen Urheber:innen die Möglichkeit haben, Inhalte auf Wunsch löschen zu lassen. Der Kodex gilt als Vorstufe zur verpflichtenden Regulierung ab August 2025.

Meta hält diese Anforderungen offenbar für überzogen – dabei verfolgt der Tech-Konzern auch in Europa ambitionierte Ziele. Das hauseigene KI-Modell Llama 3 soll in Produkte wie Qualcomm-Smartphones und die neuen Ray-Ban-Brillen mit KI-Features integriert werden. Auch eigene Plattformen wie Facebook und Instagram sollen stärker mit generativer KI angereichert werden. Kaplan betont in seinem Post, dass Meta weiterhin für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI eintrete – allerdings unter eigenen Bedingungen.

Was bedeutet Metas Gegenwehr das für den AI Act?

Die Unterzeichnung des EU-Verhaltenskodex ist für KI-Anbieter freiwillig. Trotzdem äußerten sich andere Unternehmen wie OpenAI, Microsoft und das französische Startup Mistral deutlich kooperativer – auch wenn intern wohl teilweise ähnliche Vorbehalte geäußert wurden. Ob Metas Absage langfristige Auswirkungen auf die Marktbedingungen in Europa haben wird, ist noch offen.