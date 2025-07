Auf einem grünen Weg: So prescht China bei Energietechnologien voran

China investiert Hunderte von Milliarden Dollar in die Einbindung erneuerbarer Energiequellen wie Solarenergie. (Foto: Fit Ztudio/Shutterstock)

China ist heute die dominierende Kraft im Bereich der Energietechnologien der nächsten Generation. Es investiert Hunderte von Milliarden US-Dollar in die Einbindung erneuerbarer Energiequellen wie Wind und Sonne in sein Stromnetz, die Herstellung von Millionen von Elektroautos und den Ausbau von Kapazitäten für Energiespeicherung, Kernkraft und mehr. Diese Investitionen haben die Wirtschaft des Landes grundlegend verändert und dazu beigetragen, China als wichtigen Akteur in der Weltpolitik zu etablieren.

Chinas Einsatz für erneuerbare Energien

Unterdessen wurden in den USA durch ein umfangreiches neues Steuer- und Ausgabenpaket Kredite, Zuschüsse und Darlehen für saubere Energietechnologien in Höhe von Hunderten von Milliarden US-Dollar gekürzt. Dies ist eine deutliche Kehrtwende gegenüber der bisherigen Politik und könnte massive Auswirkungen haben, gerade jetzt, wo es so aussieht, als würde jeder China im Energiebereich nacheifern. Die folgenden drei Grafiken zeigen, wie dominant China im Bereich der sauberen Energie geworden ist.

China ist bei der Installation von Wind- und Solarenergie auf einem absoluten Höhenflug. Das Land hat Ende letzten Jahres eine installierte Leistung von fast 900 Gigawatt (GW) im Bereich Solarenergie erreicht. Das rasante Ausbautempo hat sich seither fortgesetzt. Zwischen Januar und Mai dieses Jahr wurden weitere 198 GW installiert, davon allein 93 GW im Mai.

Zum Vergleich: Diese Zuwächse in den ersten fünf Monaten des Jahres entsprechen mehr als dem Doppelten der Kapazität des Stromnetzes in Kalifornien, aber nicht der Kapazität an erneuerbaren Energien dieses Bundesstaates, sondern des gesamten Stromnetzes.

Unterdessen erwarten Experten, dass die politische Wende in den USA den Ausbau neuer Solar- und Windkraftanlagen verlangsamen wird. Da Steuergutschriften und andere Fördermaßnahmen wegfallen, wird ein Großteil der neuen Kapazitäten, die bis zum Ende des Jahrzehnts ans Netz gehen sollten, nun Verzögerungen oder Streichungen ausgesetzt sein.

Das ist deshalb von Bedeutung, weil von allen neuen Stromerzeugungskapazitäten, die in letzter Zeit in den USA ans Netz gegangen sind, erneuerbare Energien den größten Teil ausmachen. Allein Solar- und Batteriespeicher werden dieses Jahr voraussichtlich mehr als 80 Prozent der Kapazitätserweiterungen ausmachen. Eine Verlangsamung bei Wind- und Solarenergie bedeutet also im Grunde genommen eine Verlangsamung beim Ausbau neuer Stromkapazitäten, und das zu einer Zeit, in der die Nachfrage sehr stark steigen wird.

Chinas Markt für Elektroautos

Auch Chinas Markt für Elektrofahrzeuge boomt – das Land steht derzeit kurz vor einem symbolträchtigen Meilenstein, da bald mehr als die Hälfte aller neu verkauften Fahrzeuge Elektrofahrzeuge sein werden. Diese Marke wurde bereits in einem einzigen Monat überschritten und könnte in den nächsten Jahren auch auf Jahresbasis erreicht werden.

Die Fahrzeuge werden nicht nur innerhalb Chinas verkauft: Das Land exportiert sie weltweit, unter anderem in etablierte Märkte wie Europa und wachsende Märkte wie Indien und Brasilien. Letztes Jahr wurden mehr als 70 Prozent der Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge auf den Straßen weltweit in China gebaut. Einige Führungskräfte traditioneller Autohersteller horchten auf.

Jim Farley, CEO von Ford, mahnte letzten Monat auf dem Aspen Ideas Festival, wie weit China in Bezug auf Fahrzeugtechnologie und Preis voraus ist: „Sie verfügen über eine weit überlegene Fahrzeugtechnologie. Wir stehen in einem globalen Wettbewerb mit China, und das nicht nur bei Elektrofahrzeugen. Wenn wir diesen Wettbewerb verlieren, hat Ford keine Zukunft mehr.”

Erhöhte Investitionen in Kernkraft, Speicher und Erneuerbare

Mit Blick auf die Zukunft investiert China weiterhin massiv in erneuerbare Energien, Speicher, Stromnetze und Energieeffizienztechnologien. Auch im Bereich der Kernenergie gibt das Land mehr aus als der Rest der Welt. Von 2015 bis 2025 hat das Land seine Investitionen in erneuerbare Energien verdreifacht.

Die Situation ist jedoch nicht in Stein gemeißelt: Wie Cat Clifford von „Cipher“ letzte Woche berichtete, hat die USA China im vergangenen Jahr kurzzeitig bei den Investitionen in Batterien überholt. Die durch das neue Gesetz hervorgerufenen Veränderungen könnten diesen Fortschritt jedoch sehr schnell zunichtemachen und China als Standort für die Batterieherstellung und -innovation festigen.

MIT-Ökonom David Autor legte Mitte Juli die hohen Einsätze in diesem Wettlauf dar. Fortschrittliche Fertigung und Technologie seien für den Wohlstand der USA von Vorteil, und die Einführung öffentlicher Unterstützung und Handelsschutzmaßnahmen für Schlüsselindustrien könne entscheidend sein, um diese am Laufen zu halten, so Autor.

Bei dieser ganzen Diskussion geht es aber nicht rein um einen Nullsummenwettbewerb zwischen den USA und China. Viele Experten argumentieren jedoch, dass die USA ihre Führungsrolle und ihre Fähigkeit zur Entwicklung wichtiger Energietechnologien der Zukunft aufgeben. Letztendlich lügen die Zahlen nicht: In vielerlei Hinsicht ist China weltweit führend im Energiebereich. Die Frage ist, ob sich das in naher Zukunft ändern wird.

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.

