Auf Sparkurs: Tausende Nasa-Mitarbeiter nehmen Abfindung an

Auch die Nasa ist von den Kürzungen der US-Regierung betroffen. Wie Politico berichtet, sollen über 2.000 erfahrene Mitarbeiter:innen der Raumfahrtbehörde entlassen werden. Finanziell dürfte sich das lohnen, denn es soll sich jeweils um sechsstellige Summen bei den Gehältern handeln. Für die Zukunft der Nasa ist dieser Schritt allerdings fatal, da die Führungskräfte für geplante Missionen wie einen bemannten Flug zum Mars unverzichtbar sind.

Anzeige Anzeige

Viele Nasa-Führungskräfte gehen freiwillig

Um den Verwaltungsapparat zu verschlanken und Kosten einzusparen, hat die Regierung unter Donald Trump den Angestellten verschiedener Behörden angeboten, ihre Arbeitsplätze freiwillig aufzugeben. Der Vorschlag würde es den Arbeitnehmer:innen ermöglichen, jetzt zu kündigen und ihre Bezüge noch mindestens bis zum 30. September zu erhalten. Insgesamt sollen sich 2.694 Mitarbeiter:innen dazu entschlossen haben, ihre Jobs bei der Nasa aufzugeben – darunter 2.145 Personen in Führungs- und Spezialistenpositionen. Insbesondere die höchste Führungsebene soll stark betroffen sein.

Viele der Kündigungen wirken sich direkt auf die Kernbereiche der Nasa aus, darunter die bemannte Raumfahrt, wissenschaftliche Missionen und Satellitentechnologien. Laut Bericht arbeiteten 1.818 der scheidenden Expert:innen direkt an zentralen Nasa-Projekten. Der Rest war in Bereichen wie IT, Facility Management oder Finanzen tätig. „Sie verlieren das Management- und Kern-Fachwissen der Behörde“, kommentierte Casey Dreier, Leiter der Raumfahrtpolitik bei The Planetary Society. „Was ist die Strategie und was hoffen wir dadurch zu erreichen?“

Anzeige Anzeige

Nasa soll mit Mini-Budget Großes leisten

Die Verluste verteilen sich auf alle zehn Regionalzentren der NASA, in denen ein Großteil der Arbeit der Behörde geleistet wird. Sie befassen sich mit allen möglichen Aufgaben – von der Planung von Astronautenmissionen zum Mond bis hin zum Start von Weltraumsonden. Besonders betroffen ist das Goddard Space Flight Center in Maryland, das 607 Fachkräfte verliert. Am Johnson Space Center in Texas, dem Herzstück der bemannten Raumfahrt, gehen 366 Mitarbeiter:innen.

Auch die Startzentren Kennedy in Florida und Marshall in Alabama sowie das Hauptquartier in Washington sind massiv betroffen. Die Abgänge folgen auf einen Haushaltsentwurf des Weißen Hauses für das Jahr 2026, der eine Kürzung der Nasa-Mittel um 25 Prozent und den Abbau von über 5.000 Stellen vorsieht. Sollte der Kongress diesen Entwurf beschließen, müsste die Behörde mit dem geringsten Budget und Personalbestand seit Anfang der 1960er Jahre auskommen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Stehen die geplanten Missionen auf der Kippe?

Die Branche zeigt sich schockiert. Wie Futurism berichtet, bezeichnete die theoretische Physikerin Chanda Prescod-Weinstein die Entwicklung als „katastrophal für die Weltraumwissenschaft und die Astrophysik“ und sieht darin nicht nur für die USA, sondern global einen herben Verlust. Der Astrophysiker Robert Rutledge schrieb in einem Post auf Bluesky, die Vereinigten Staaten würden „effektiv ihre jahrzehntelange globale Führungsposition in der Astrophysik“ aufgeben.

Die Nasa-Sprecherin Bethany Stevens zeigte sich diplomatischer und betonte, dass die US-Raumfahrtbehörde ihrer Mission treu bleibe: „Wir arbeiten eng mit der Regierung zusammen, um sicherzustellen, dass Amerika weiterhin eine führende Rolle in der Weltraumforschung einnimmt und Fortschritte bei wichtigen Zielen wie der Erforschung des Mondes und des Mars erzielt.“ Die Kündigungswelle deutet allerdings darauf hin, dass das Weiße Haus möglicherweise genau jene Mitarbeiter:innen verliert, die benötigt werden, um wie geplant bis Mitte 2027 Astronauten zum Mond und später zum Mars zu schicken.

Mehr zu diesem Thema