Großstadt, Fabrik oder Mars: 9 Aufbau-Games auf Steam für anspruchsvolle Gamer

In Aufbau-Strategiespielen können Spieler:innen sich in den Details verlieren. Sie verbringen etliche Stunden damit, sich in teils hochkomplexe Wirtschaftsabläufe einzuarbeiten, um schließlich einer Stadt, einem Unternehmen oder auch einem Freizeitpark zum Erfolg zu verhelfen. Besonders ins Deutschland ist dieses Genre äußert beliebt. In einem Spiel Arbeit zu verrichten, scheint hier besonders viel Freude zu bereiten.

Doch das ist auch nachvollziehbar: Schlussendlich liegt unter all der Komplexität eben vor allem der Spaß daran, ein Projekt aus dem Nichts entstehen und es durch die eigene Kreativität und durchdachte Planung florieren zu lassen. Besonders zum Abschalten nach der Arbeit spielen etliche Gamer:innen genau dieses Videospiel-Genre. Wir stellen hier acht Spiele vor, die ihre Sache besonders gut machen.

9 Aufbau-Strategiespiele für smarte Gamer:

Lernen im Spiel

In erster Linie sollen Videospiele, und damit auch Aufbau-Strategiespiele, Spaß machen. Doch zeigen diverse Studien, dass Games auch positive Effekte mit sich bringen können. ­Ausgeglichene Stimmung, strukturiertes Denken, Multitasking – all das sind Eigenschaften, die durch Videospiele aktiv und passiv erlernt oder angeeignet werden können. Eine Studie der Oxford University etwa hat im vergangenen Jahr ergeben, dass Videospiele auch positiv auf die Psyche wirken können. ­Untersucht wurden Spieler:innen, die „Animal Crossing: New Horizons“ über einen längeren Zeitraum spielten. Ebenfalls ein Aufbauspiel. Heraus kam, dass sie ein gesteigertes Glücksgefühl hatten und es ihnen dadurch generell psychisch besser ging.

Ebenso haben Gamer durch Videospiele auch schon zu ihrem Job gefunden. Nicht nur, weil sie dann selbst Entwickler:innen wurden. Sondern auch, weil sie ihre Begeisterung für Landwirtschaft, Geschichtswissenschaft oder eben auch Städtebau durch ein Videospiel entdeckt haben. Denn viele Games können zumindest einen Einblick darin geben, wie ein bestimmtes Berufsfeld oder ein Wirtschaftszweig funktioniert. Es sind spielerische Zugänge zu hochkomplexen Themen.

