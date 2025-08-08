Auflösung des Dojo-Teams: Was wird jetzt aus Teslas selbstfahrenden Robotaxis?

Mit seinem Dojo-Supercomputer wollte Tesla eigene Chips für autonom fahrende Autos entwickeln. Wie Bloomberg berichtet, wird das Projekt jetzt allerdings eingestellt: Dojo-Leiter Peter Bannon verlässt das Unternehmen, die übrigen Teammitglieder wechseln zu anderen Rechenzentrums- und Compute-Projekten. Welche Folgen hat dieser Schritt für Teslas ehrgeizige Zukunftspläne?

Innovationen bleiben hinter den Erwartungen zurück

Kurz vor der Vorstellung des ersten Robotaxis im Jahr 2024 hatte Elon Musk noch die zentrale Bedeutung von Dojo für die Zukunft von Tesla betont. Der CEO möchte Investor:innen schon lange davon überzeugen, Tesla nicht nur als Autobauer, sondern auch als Unternehmen für KI und Robotik wahrzunehmen. Seine Vision ist ambitioniert: Bis 2030 sollen jährlich eine Million Exemplare des humanoiden Roboters Optimus verkauft werden – in der Realität ist das Unternehmen aber noch weit von diesem Ziel entfernt. Unter anderem die Entwicklung funktionaler Roboterhände scheint eine große technische Hürde darzustellen, die dazu führt, das viele Modelle bisher nicht ausgeliefert werden können.

Und auch die Robotaxi-Pläne kommen nur schleppend voran: Ende Juni 2025 startete der Dienst im texanischen Austin. Bislang sind allerdings nur wenige Fahrzeuge in einem sehr begrenzten Gebiet im Einsatz – und das auch nur dann, wenn die Wetterbedingungen passen. In San Francisco dürfen Teslas Robotaxis sogar nur mit einer menschlichen Person am Steuer unterwegs sein. Autonomes Fahren sieht definitiv anders aus. Kürzlich reichten Aktionär:innen sogar Klage gegen Tesla ein. Sie werfen Musk und seinen Finanzchefs vor, erhebliche Risiken rund um das Projekt bewusst verschwiegen zu haben.

Tesla beschließt deutlichen Strategiewechsel

Seit 2019 bezeichnete Musk Dojo als Herzstück von Teslas KI-Ambitionen. Er sah das Projekt als Schlüssel zur Vollautonomie, da es ermöglichen sollte, enorme Mengen an Videodaten in Echtzeit zu verarbeiten. Im Jahr 2023 prognostizierte Morgan Stanley, dass Dojo Teslas Marktwert um 500 Milliarden US-Dollar steigern könne – beispielsweise durch Robotaxis und weitere Softwaredienste. Und im Vorfeld der Robotaxi-Präsentation im vergangenen Oktober kündigte Musk an, die Arbeit an Dojo sogar noch intensivieren zu wollen. Selbst im jüngsten Quartalsbericht hat er das Projekt noch erwähnt.

Die jetzige Entscheidung stellt daher einen klaren Kurswechsel dar. Der radikale Schritt folgt auf die Kündigung von etwa 20 Dojo-Mitarbeiter:innen, die Tesla verließen, um selbst ein neues KI-Startup mit den Namen DensityAI zu gründen. Das Unternehmen entwickelt jetzt ebenfalls Chips, Hardware und Software für KI-Rechenzentren in Bereichen wie Robotik, KI-Agenten und Automobiltechnik. Tesla gibt an, sich stattdessen künftig stärker auf externe Partner wie Nvidia und AMD verlassen zu wollen. Zudem schloss das Unternehmen erst vor Kurzem einen Vertrag mit Samsung zur Produktion des AI6-Inferenzchips. Kostenpunkt: über 16,5 Milliarden Dollar.

Musk soll sich wieder mehr auf Tesla konzentrieren

Wie es für Teslas Robotaxi-Dienst weitergeht, bleibt abzuwarten. Der enttäuschende Start des Robotaxi-Dienstes in Texas ließ Teslas Aktienkurs innerhalb von zwei Tagen um sechs Prozent fallen. Das entspricht einem Verlust von rund 68 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Trotzdem – oder vielleicht auch gerade deshalb – drängt der Aufsichtsrat darauf, dass Musk sich wieder verstärkt Tesla widmet und die KI-Strategie vorantreibt, statt zu viel Energie in andere Unternehmen wie das KI-Startup xAI zu stecken. Als Anreiz wurde ihm ein Aktienpaket im Wert von 29 Milliarden US-Dollar angeboten – unter der Bedingung, dass er weitere zwei Jahre CEO bleibt.

