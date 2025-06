Aufschrei auf Steam: Haben die Entwickler dieses Spiels KI genutzt und es verschwiegen?

Künstliche Intelligenz ist auch im Gaming ein großes Thema. Entwickler:innen setzen die Tools schon jetzt ein, um neue Möglichkeiten für Spiele zu erforschen – etwa, indem KI-gesteuerte Charaktere ins Spiel gebracht werden. Bei Gamer:innen ist der Einsatz von KI aber oftmals verpönt. Deshalb hat Steam eine Regelung eingeführt, die die Offenlegung von KI-Nutzung auf der Shopseite von Spielen erfordert. Ein neu erschienenes Steam-Game könnte jetzt dagegen verstoßen haben.

The Alters: Steam-User:innen entdecken KI-Übersetzungen im Sci-Fi-Spiel

Dabei geht es um das Sci-Fi-Spiel The Alters. Ihr übernehmt darin die Rolle von Jan Dolski, dem Teilnehmer einer Weltraummission. Nach dem Absturz auf einem unbekannten Planeten ist er der letzte Überlebende seiner Crew. Um den harschen Gegebenheiten auf dem Planeten zu trotzen und einen Weg nach Hause zu finden, muss er Klone von sich erschaffen.

Während The Alters in der Fachpresse und auch bei Spieler:innen zunächst viel Lob einheimsen konnte, kommt es jetzt vermehrt zu negativen Reviews auf Steam. Gamer:innen haben in mehreren Texten im Spiel Hinweise auf KI entdeckt. Mehrere Beispiele mitsamt Screenshots gibt es auf Bluesky zu sehen. So gibt es etwa einen Monitor im Spiel, auf dem steht: „Sicher, hier ist eine überarbeitete Version, die sich ausschließlich auf wissenschaftliche und astronomische Daten fokussiert.“

Ein weiterer Hinweis auf KI-Nutzung findet sich in der brasilianisch-portugiesischen Übersetzung von The Alters. In den Untertiteln steht: „Sicher! Der übersetzte Text im Brasilianisch-Portugiesischen lautet“ gefolgt von den eigentlichen Untertiteln. Zudem sollen diese und andere Übersetzungen nur vor Übersetzungsfehlern strotzen. Obwohl The Alters auf Steam aktuell noch eine „sehr positive“ Wertung hat, sammeln sich seit der Entdeckung vermehrt negative Reviews, die den heimlichen KI-Einsatz als Grund für die Abwertung angeben.

Zunächst gab es Annahmen, dass die Entwickler:innen von The Alters nichts mit der KI-Übersetzung zu tun haben könnten. Solche Arbeiten werden normalerweise an externe Übersetzer:innen ausgelagert, die dann selbst KI genutzt haben könnten. Gegenüber Eurogamer beteuerte der Übersetzer der koreanischen Version, Handong Ryu, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Er habe den Großteil der koreanischen Version übersetzt – und dennoch ist sie von zahlreichen Fehlern übersät.

Er vermutet, dass es sich in allen Fällen um Übersetzungen handelt, die kurz vor Fertigstellung von The Alters aufgekommen sind und aus Zeit- oder Kostengründen der KI übergeben wurden, statt an die externen Mitarbeiter:innen. Bisher haben sich die Entwickler:innen von 11 bit Studios nicht zu den Vorwürfen geäußert.

