FDA-Zulassung: Mit diesen Augentropfen brauchen Weitsichtige keine Brille mehr

Die FDA hat in den USA erstmals spezielle Augentropfen zugelassen, die dafür sorgen sollen, dass (ältere) Weitsichtige in der Nähe wieder scharf sehen können – für mehrere Stunden. Auf eine Lesebrille könnten sie dann verzichten.

Von Jörn Brien
1 Min.
Augentropfen
Augentropfen als Brillenersatz? (Symbolbild: voronaman/Shutterstock)

Ungefähr ab Mitte 40 verschlechtert sich aufgrund des Alterungsprozesses der Augen bei den meisten Menschen das Sehen im Nahbereich. Die Altersweitsichtigkeit (Presbyopie) macht sich etwa dadurch bemerkbar, dass Zeitung, Handy oder Buch beim Lesen weiter weggehalten werden müssen.

Alternativen zur Lesebrille gesucht

Behandeln lässt sich das nicht wirksam. Eine Lesebrille kann den Sehverlust im Nahbereich aber einfach ausgleichen. Weltweit sollen über eine Milliarde Menschen alterssichtig sein – Tendenz: steigend. Ein riesiger Markt für Alternativen zur Lesebrille.

Eine solche Alternative in Form von Augentropfen hat das US-Unternehmen Lenz Therapeutics mit Vizz entwickelt. Die Aceclidin-basierte Augentropfenlösung hat jetzt – laut Hersteller als erste – eine Zulassung der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (U.S. Food and Drug Administration/FDA) erhalten.

Augentropfen erzeugen Lochkamera-Effekt

Mit Vizz sollen Altersweitsichtige nach rund 30 Minuten für einen Zeitraum von bis zu zehn Stunden im Nahbereich wieder scharf sehen können. Das darin enthaltene Aceclidin wirkt pupillenverengend. Das wiederum erzeugt den sogenannten Lochkamera-Effekt (Pinhole), dank dem die Tiefenschärfe erhöht wird.

Im Vorfeld der Zulassung war Vizz in drei Studien mit knapp 700 Teilnehmer:innen getestet worden. Die Tropfen seien dabei gut vertragen worden, so der Hersteller. Nebenwirkungen wie Reizungen oder Kopfschmerzen seien meist mild und vorübergehend gewesen.

Vizz: Marktstart im November 2025

Die Augentropfen sollen im Herbst 2025 in den USA zunächst in Form von Proben auf den Markt kommen und ab Mitte November 2025 allgemein verfügbar sein. Zum möglichen Preis gibt es noch keine Informationen.

In der EU ist das Präparat bisher nicht zugelassen. Es ist auch nicht bekannt, ob der Vizz-Hersteller hierzulande einen entsprechenden Antrag stellen will oder ein Verfahren schon läuft.

FDA-Zulassung erfreut Investoren

Welche Bedeutung Beobachter:innen der FDA-Zulassung des flüssigen Lesebrillen-Ersatzes zumessen, lässt sich am Börsenkurs ablesen. Der kletterte seit Bekanntwerden der Entscheidung um rund fünf Prozent nach oben.

