Kommentar
Aus AVM wird Fritz: Warum der Router-Marktführer jetzt auf seinen stärksten Markennamen setzt

Dass sich bei AVM und den Fritzboxen einiges ändern würde, war bereits absehbar. Doch dass die Router, die in Deutschland regelrecht einen Gattungsbegriff bilden, für eine so tiefgreifende Änderung sorgen würden, wie sie jetzt zu sehen ist, hätten wohl die wenigsten erwartet.

Von Tobias Weidemann
2 Min.
Will AVM zurück zum Markenkern? (Foto: Ralf Liebhold/Shutterstock)

Die seit vielen Jahren bekannte Website avm.de wird schon seit März 2025 auf fritz.com umgeleitet. AVM selbst teilte dies zunächst lediglich über ein X-Posting mit und ergänzte, man gönne sich  „jetzt erstmal ein Raider, ähh … Twix“ – in Anspielung auf die Raider-Umbenennung in Twix, die schon 1991 erfolgte, aber bis heute sprichwörtlich für einen Namenswechsel bei gleichbleibender Produktqualität steht.

Zur Begründung hieß es, man wolle die Produktmarke Fritz besser in den Fokus heben. Marketingtechnisch ist all das ein bereits lange überfälliger Schritt, auch wenn die Kommunikation dazu eher „nebenbei“ erfolgt. Denn seit vielen Jahren ist die Fritzbox bei vielen eine Art Gattungsbegriff für Router und Modems, so wie Tempo für Taschentücher. Das Unternehmen verzeichnet rund zwei Drittel Marktanteil auf dem deutschen Markt der Internetzugangs-Devices, immerhin 18 Prozent sind es europaweit (laut IDC).

Jetzt hat das Unternehmen den Wechsel vollständig vollzogen – aus der AVM GmbH wird die Fritz! GmbH. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Der starke Markenbegriff Fritz wird betont

Erstmals tauchte der Begriff Fritz Mitte der 90er Jahre im Zusammenhang mit ISDN-Karten auf, die gleichnamige Box kam erst 2004 auf den Markt. Seitdem entstand ein ganzes Ökosystem an Produkten rund um die Fritzbox, das dazugehörige DECT-Telefon und eine Vielzahl an Smarthome Devices.

Mitte vergangenen Jahres wurde bekannt, dass ein in Luxemburg ansässiger Investor namens Imker Capital Partners das Unternehmen AVM übernimmt. Die Gründer haben sich weitgehend aus dem Geschäft zurückgezogen – ein Generationswechsel, der altersbedingt durchaus Sinn macht. Gleichzeitig hieß es da noch, AVM strebe „Wachstum durch neue Produkte und eine verstärkte Internationalisierung“ über den deutschsprachigen Raum hinaus an.

Ob Fritz als typisch deutscher Name der für den weltweiten Markt geeignete Begriff ist (oder vielleicht gerade deswegen), müssen Marketingexpert:innen entscheiden. Klar ist aber, dass wohl die wenigsten Nutzer:innen wissen dürften, dass der Name AVM eigentlich für „Audiovisuelles Marketing“ steht und aus der frühesten Zeit des Unternehmens stammt – aus Zeiten vor der Wiedervereinigung, als die Telekom noch Bundespost hieß und der Bildschirmtext über den Röhrenbildschirm flackerte.

Kommt jetzt die Neuausrichtung?

Spannend bleibt aber, ob hieraus auch eine versprochene (beinahe möchte man sagen: angedrohte) Neuausrichtung in der Produktpolitik resultiert. Im Herbst vergangenen Jahres hat der neue CEO Jan Oetjen, der von United Internet (genauer von der 1&1 Mail & Media Applications) kam, seine Arbeit aufgenommen.

Es bleibt abzuwarten, an welche Line Extensions die Berliner im Rahmen der Neuausrichtung denken. Wenig überraschend wären hier sicherlich weitere Devices innerhalb des eigenen Heimnetzwerkes. Ob und in welcher Form die über viele Jahre gepflegte Nachhaltigkeit bei der Modellpflege erhalten bleibt, muss man abwarten. Das Unternehmen hatte über Jahre hinweg langfristige Modellpflege betrieben und für jeweils aktuelle Treiber gesorgt. Auch wurden bei Modellreihen, die einige Jahre im Handel waren, noch spät mögliche funktionale Erweiterungen implementiert, soweit dies technisch möglich war.

In der Pressemitteilung des Unternehmens heiß es übrigens: „Die Namensänderung betrifft ausschließlich die Firmenbezeichnung – für Partner und Kunden ändert sich nichts“. Auch hier orientiert man sich also weiter Raider-Spruch.

MIT Technology Review Router
