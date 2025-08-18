Aus für Amazons Play-Store-Alternative: Was mit deinen Apps und Coins passiert

Wer ein Android-Smartphone nutzt, wird wohl meist in Googles Play-Store nach neuen Apps stöbern. Tatsächlich gibt es aber viele alternative Stores, in denen ihr die Anwendungen ebenfalls bekommt. In wenigen Tagen reduziert sich die Zahl der Play-Store-Alternativen. Denn Amazon hat bekannt gegeben, dass der eigene App-Store für Android-Geräte eingestellt wird.

Amazon App-Store: Was Nutzer:innen wissen müssen

Auf einer Support-Seite schreibt Amazon, dass Android-User:innen ab dem 20. August 2025 keinen Zugriff mehr auf den App-Store des Onlinehändlers haben werden. Wie Amazon betont, könnten dann auch Apps, die ihr aus dem alternativen Store heruntergeladen habt, nicht mehr funktionieren. Dementsprechend sollten sie durch Versionen aus anderen Stores – wie Googles Play-Store – ersetzt werden.

Zusammen mit dem App-Store stellt Amazon auch das Coins-Programm ein. Die Amazon Coins dienen als virtuelle Währung, um damit Apps im Store zu kaufen. Die Amazon-Coins lassen sich noch bis zum 20. August 2025 verwenden. Alle Coins, die nach dem Ablauf der Frist auf eurem Konto verbleiben, sollen euch zurückerstattet werden.

Warum der Amazon-App-Store unter Android eingestellt wird, verrät das Unternehmen nicht. Womöglich ist die Anzahl der Nutzer:innen nicht ausreichend, um die Betriebskosten für den Store weiterhin zu rechtfertigen. Wie Amazon betont, soll der Store aber auf anderen Plattformen wie Fire TVs und Fire Tablets weiterhin erhalten bleiben.

Schon im vergangenen Jahr mussten Windows-User:innen einen Rückschlag in Bezug auf den Amazon-App-Store hinnehmen. Dieser wurde im März 2024 eingestellt. Dadurch ließ sich der Store nicht mehr unter Windows 11 installieren. Mittlerweile hat Microsoft sogar das komplette Windows-Subsystem für Android-Anwendungen eingestellt und dadurch sämtliche Android-Apps unbrauchbar gemacht, die über Amazons Store heruntergeladen wurden.

