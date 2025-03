Aus zwei wird eins: Elon Musks KI-Startup xAI übernimmt das soziale Netzwerk X

Im Jahr 2023 gründete Elon Musk xAI, um Unternehmen wie OpenAI und Anthropic Konkurrenz zu machen. Jetzt geht er den nächsten strategischen Schritt: Wie Techcrunch berichtet, hat xAI durch einen Aktientausch offiziell die Social-Media-Plattform X übernommen. In einem Post erklärte Musk, dass die Zukunft von xAI und X eng miteinander verbunden sei. Produkte wie der KI-Chatbot Grok sind schon seit Längerem integraler Bestandteil des sozialen Netzwerks. Laut Musk sei die Zusammenführung deshalb eine logische Konsequenz.

Trumps Politik gibt X neuen Aufwind

Musk hatte Twitter im Jahr 2022 für 44 Milliarden Dollar übernommen. Seither schwankte die Bewertung stark: Die Investmentgesellschaft Fidelity bezifferte den Unternehmenswert zeitweise sogar auf unter 10 Milliarden Dollar. Musk selbst sprach im Kontext der Übernahme jetzt von einer Bewertung in Höhe von 33 Milliarden Dollar – basierend auf einem Unternehmenswert von 45 Milliarden, abzüglich 12 Milliarden Dollar Schulden.

In den vergangenen Monaten war der Wert der Social-Media-Plattform wieder deutlich gestiegen. Ausschlaggebend dafür war unter anderem die Wiederwahl von Donald Trump, den Musk schon während des Wahlkamps tatkräftig unterstützte. Inzwischen steht der Tech-Milliardär an der Spitze des neu geschaffenen Department of Government Efficiency (DOGE), das die Verschlankung des Regierungsapparats zum Ziel hat. Beobachter:innen werten diesen politischen Einfluss als Grund für das wachsende Vertrauen von Investor:innen in X.

Musks KI-Startup xAI wächst rasant

Seit der Gründung im Jahr 2023 hat Musk xAI mit Top-Forscher:innen von Google Deepmind, Microsoft und OpenAI verstärkt. Gleichzeitig investierte er in den Aufbau leistungsstarker Rechenzentren, was entscheidend ist, um im KI-Rennen mitzuhalten. Im Dezember 2023 sicherte sich xAI in einer Finanzierungsrunde sechs Milliarden Dollar – laut Musk liegt die Bewertung inzwischen bei stolzen 80 Milliarden.

Mit dem KI-Modell Grok 3, das im Februar veröffentlicht wurde, gelang xAI der Anschluss an die Spitzenmodelle der Branche – insbesondere in den Bereichen Mathematik, Wissenschaft und Programmierung. Jetzt scheint es Musks Ziel zu sein, die Umwandlung von OpenAI in ein gewinnorientiertes Unternehmen zu vereiteln. Dieser Schritt wäre nämlich nötig, um sich zukünftige Finanzierungen von außen zu sichern. Im Februar bot Musk sogar 97 Milliarden Dollar für die Übernahme des KI-Startups. OpenAI lehnte das Angebot zwar vehement ab, trotzdem könnte es den Marktwert von OpenAI erheblich beeinflusst haben.

X wird zum strategischen Vorteil

xAI holt auf. Denn das Startup hat gegenüber der Konkurrenz einen entscheidenden Vorteil – und das ist die Social-Media-Plattform X. Das soziale Netzwerk verfügt über eine riesige Menge an Daten, die zum Training von KI-Modellen genutzt werden kann. Zudem verschafft X dem Startup eine Plattform mit großer Reichweite: Laut Musk verzeichnet die App rund 600 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen. Die enge Verzahnung seiner Unternehmen ist Teil von Musks Strategie – er ist bekannt dafür, Unternehmensgrenzen bewusst aufzuweichen. Die Entscheidung, die beiden Unternehmen zusammen zu legen, deutet darauf hin, dass Musk in X nicht nur ein soziales Netzwerk sieht, sondern ein zentrales Element seiner umfassenden KI-Vision.

