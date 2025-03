Ausgaben genau im Blick: Wir haben das Open-Source-Tool Actual Budget ausprobiert

Wer seine Ausgaben im Blick behalten will, der kann dafür auch Open-Source-Lösungen nutzen. (Foto: Miljan Zivkovic / Shutterstock.com)

Das klassische Haushaltsbuch gibt es längst auch in digitaler Form. Apps wie Finanzguru oder Monefy kosten aber nicht nur Geld, sie setzen zwangsläufig einiges an Vertrauen voraus, denn am Ende lassen unsere Einnahmen und Ausgaben detaillierte Rückschlüsse auf uns und unser Leben zu.

Wer sich mit der Vorstellung partout nicht anfreunden kann, diese Daten mit einem Drittanbieter zu teilen, der hat mittlerweile die Auswahl aus einer ganzen Reihe von quelloffenen Alternativen, bei denen ihr die Datenhoheit behaltet.

Programme wie Maybe, Firefly III, ezBookkeeping oder Actual Budget basieren dabei im Grunde alle auf demselben Prinzip: Eure digitale Ausgabenverwaltung ist als Server-Anwendung ausgelegt, die ihr – einmal eingerichtet – mit jedem web-fähigen Gerät erreichen könnt.

Für unseren Versuch haben wir uns für Actual Budget entschieden. Das Programm wird von einer recht aktiven Community unterstützt. Außerdem erlaubt es neben der Installation als Docker-Container auch eine direkte Installation auf der eigenen Hardware.

Actual Budget installieren

Wer Actual Budget direkt auf dem eigenen System installieren will, der muss zunächst sicherstellen, dass Node.js 18 oder höher installiert ist. Wer bislang nichts mit der Javascript-Laufzeitumgebung zu tun hatte, der sollte in einem ersten Schritt die aktuelle Version von der Node.js-Website herunterladen und installieren.

Da Actual Budget den Paketmanager Yarn verwendet, müsst ihr den im Zweifel ebenfalls noch installieren. Dazu reicht der Befehl:

npm install --global yarn

Jetzt müsst ihr ein Verzeichnis anlegen, in dem ihr Actual Budget ablegen wollt. Anschließend müsst ihr im Terminal in dieses Verzeichnis wechseln und mit Hilfe von Git die Anwendung in diesen Ordner herunterladen. Das geht mit dem Befehl:

git clone https://github.com/actualbudget/actual.git

Der Befehl sollte einen neuen Ordner namens actual erzeugt haben. Wechselt in das Verzeichnis mit dem Befehl:

cd actual

Jetzt geht es an die Installation. Dazu gebt ihr diesen Befehl ein:

yarn install

In einem letzten Schritt müsst ihr die Server-Anwendung dann noch startklar machen. Das geht mit dem Befehl:

yarn build:server

Jetzt sollte eure Actual-Instanz laufen. Ihr erreicht sie, indem ihr mit eurem Browser die URL http://localhost:5006 aufruft.

Haushaltsplanung mit Actual Budget

Actual Budget lässt sich zwar auch flexibler nutzen, die Macher:innen empfehlen aber die Haushaltsverwaltung nach der sogenannten Umschlagmethode. Dabei müsst ihr euch eure verschiedenen Ausgabenposten – wie Essen, Kleidung, Unterhaltung – als einzelne Umschläge vorstellen. Die füllt ihr jeden Monat mit einem bestimmten Betrag und stellt so sicher, dass ihr in jeder Kategorie in eurem festgelegten Budget bleibt.

Dazu legt ihr entsprechend passende Ausgabenkategorien an und vergebt dann jeweils ein Budget dafür. Wiederkehrende Ausgaben könnt ihr außerdem über das Menü Terminpläne festhalten. Hier könnt ihr bei Bedarf auch eintragen, wenn ihr mal eine regelmäßige anfallende Zahlung verpasst haben solltet.

Einnahmen und Ausgaben könnt ihr bei Actual Budget zwar auch manuell eintragen, es gibt aber auch Möglichkeiten für den direkten Import von eurer Bank. Ein automatisierter Import von Bankdaten geht allerdings nur über das britische Fintech GoCardless. Da käme also wieder ein Drittanbieter ins Spiel.

Alternativ könnt ihr eure Finanzdaten aber manuell importieren. Dazu sollte euch das Onlinebanking-Portal eurer Bank den Export der Daten als CSV-Datei anbieten. Diese Dateien könnt ihr dann wiederum in Actual Budget importieren. Dabei mussten wir in unserem Test erst mühselig die richtigen Felder aus einem Dropdown-Menü auswählen.

Erweiterungen der Community

Die Actual-Community stellt eine Reihe von Zusatzwerkzeugen bereit. Mit Actual AI könnt ihr KI von OpenAI, Anthropic, Google oder einem lokalen Modell nutzen, um eure Ausgaben automatisch einer Kategorie zuzuweisen.

Außerdem gibt es beispielsweise eine Lösung zum Import von Daten der Kryptobörse Coinbase oder eine, die eure Amazon-Käufe automatisch in eine passende CSV-Datei verwandelt.

Lohnt sich die Haushaltsplanung mit der Open-Source-Lösung?

Am Ende müssen wir festhalten, dass Actual Budget eindeutig weniger komfortabel als kommerzielle Lösungen ist. Empfehlenswert ist Actual Budget damit eigentlich nur für technische versierte Nutzer:innen, denen Datenschutz wichtig ist und die im Zweifel auch in der Lage sind, einen sicheren Fernzugriff auf die Web-App einzurichten. Für die bietet die Open-Source-App aber im Grunde alle wichtigen Funktionen – und eine aktive Community.

