Ausgeruht zur Arbeit: Wie wichtig ist die Schlafdauer wirklich?

Acht Stunden! Neun Stunden! Nein – für Frauen müssen es zehn Stunden sein! Diskutieren Menschen über die Schlafdauer, dann gilt das „Höher, Schneller, Weiter“ der Yuppie-Jahre, jetzt halt auf Erholung bezogen. Das Problem an diesen Gesundheitsweisheiten: Sie machen nicht gesund und sie sind auch kein Zeichen von Gesundheit – oder Leistungsfähigkeit. Im Sommer 2025 zeigten gleich zwei Studien, dass wir vom Streben nach der größten Zahl beim Schlaf wegmüssen.