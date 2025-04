Ausgestorbener Schattenwolf oder Grauwolf: Warum an 20 Genveränderungen ein Streit entbrennt

Irgendwo im Norden der USA fliegen Drohnen über ein 2.000 Hektar großes Naturschutzgebiet, das durch einen 2,75 Meter hohen Zaun gemäß Zoo-Standards geschützt ist. Für neugierige Besucher:innen, vor allem für solche mit einer Vorliebe für epische Fantasien oder mythische Kreaturen, ist das Gebiet allerdings tabu.

Der Grund für diese strengen Sicherheitsvorkehrungen? In dem Gehege leben drei auffällige schneeweiße Wölfe, die nach Angaben des Startups Colossal Biosciences zu einer vor 13.000 Jahren ausgestorbenen Spezies gehören, die nun durch Biotechnologie wiedergeboren wurde.

Das texanische Unternehmen macht schon seit einigen Jahren mit seinen Plänen von sich reden, eines Tages Wollmammuts wieder zu erschaffen. Um das zu erreichen, testet es jedoch zunächst andere Tierarten: So hatte Colossal im März flauschige Wollmäuse präsentiert. Und 2023 verkündete das Unternehmen, das Aussterben des Dodo-Vogels „rückgängig“ machen zu wollen. Doch jetzt stellt es eine neue, kühne Behauptung auf: Es hat ein im Volksmund Schattenwolf genanntes Tier „wiedererweckt“.



Die Schattenwölfe lösen Diskussionen aus

Die Abwehr wissenschaftlicher Kritiker:innen, von denen einige das Unternehmen laut beschuldigen, es „betrüge“ die Öffentlichkeit, belästige sie mit „Elefantenphantasien“ und betreibe „reinen Hype“, könnte ein weiterer Grund für die hohen Zäune und den geheimen Standort sein. Schattenwölfe waren große Mitglieder der Hundefamilie mit großen Gebissen. Mehr als 400 ihrer Schädel wurden in den La Brea-Teergruben in Kalifornien gefunden. Letztendlich wurden sie durch kleinere Verwandte wie den Grauwolf ersetzt.

In seinem Bemühen, das Tier neu zu erschaffen, hat Colossal nach eigenen Angaben DNA aus Knochen von Schattenwölfen extrahiert und mithilfe von Gen-Editing einige dieser Elemente in Zellen von heute lebenden Grauwölfen eingebracht. Anschließend wurden die Zellen mithilfe eines Klonverfahrens in drei echte Tiere verwandelt.

Bei den Tieren handelt es sich um zwei männliche Tiere, Romulus und Remus, die im Oktober geboren wurden, und ein weibliches Tier, Khaleesi, deren Name eine Anspielung auf die Fernsehserie „Game of Thrones“ ist, in der fiktive Schattenwölfe eine Rolle spielen. Nach Angaben des Unternehmens weist jedes Tier 20 genetische Veränderungen in 14 Genen auf, die sie größer machen, ihre Gesichtszüge verändern und ihnen ein schneeweißes Aussehen verleihen sollen.

Kritiker:innen sagen: „Ein solches Tier ist kein Schattenwolf“

Einige Wissenschaftler:innen weisen die Behauptung des Unternehmens zurück, dass es sich bei den neuen Tieren um eine Wiederbelebung der ausgestorbenen Kreaturen handelt, da es sich bei Schattenwölfen und Grauwölfen in Wirklichkeit um verschiedene Arten handelt, die durch einige Millionen Jahre Evolution und mehrere Millionen Buchstaben in der DNA voneinander getrennt sind.

„Ich würde sagen, dass ein solches Tier kein Schattenwolf ist, und es ist nicht korrekt zu sagen, dass Schattenwölfe vom Aussterben zurückgebracht wurden. Es ist ein modifizierter Grauwolf“, sagt Anders Bergström von der University of East Anglia, der sich auf die Evolution von Hunden spezialisiert hat. „Zwanzig Veränderungen sind nicht annähernd genug. Aber man könnte damit einen seltsam aussehenden grauen Wolf bekommen“.

Beth Shapiro, eine Expertin für alte DNA, die derzeit in einer dreijährigen Auszeit von der University of California Santa Cruz als Wissenschaftsvorstand des Unternehmens arbeitet, räumte in einem Interview ein, dass andere Wissenschaftler:innen sich über diese Behauptung aufregen würden.

„Was wir hier haben werden, ist ein philosophischer Streit darüber, ob wir es einen gefährlichen Wolf oder etwas anderes nennen sollten“, sagte Shapiro. Auf die Frage, ob sie das Tier einen Schattenwolf nennen soll, zögert sie, tut es dann aber doch.

Colossal-Forscherin: „Es ist ein Schattenwolf“

„Es ist ein Schattenwolf“, sagte sie. „Ich habe das Gefühl, wenn ich das sage, werden alle meine Freunde, die Taxonomen sind, sagen: ‚Okay, ich bin fertig mit ihr‘. Aber es ist kein Grauwolf. Er sieht nicht aus wie ein Grauwolf.“ So oder so zeigen die neuen Wölfe, dass die Wissenschaft die Genome von Tieren immer geschickter beeinflusst, und weisen darauf hin, wie diese Fähigkeit zum Schutz der Tiere beitragen könnte. Laut Colossal wurden im Rahmen des Projekts auch mehrere Rotwölfe geklont, eine nordamerikanische Wolfsart, die von allen Wolfsarten die weltweit am stärksten bedrohte ist.

Aber das ist nicht so dramatisch wie die vermeintliche Wiedergeburt eines ausgestorbenen Tieres mit einer großen kulturellen Anhängerschaft. „Die eigentliche Motivation besteht darin, Werkzeuge zu entwickeln, mit denen wir das Aussterben von Arten verhindern können. Brauchen wir dafür alte DNA? Vielleicht nicht“, sagt Shapiro. „Bringt es mehr Aufmerksamkeit, so dass sich die Menschen vielleicht für die Idee begeistern, dass wir die Biotechnologie für den Naturschutz nutzen können? Wahrscheinlich.“

Was die Aufgabe von wiederbelebten Wollmammuts sein soll

Colossal wurde 2021 vom Softwareunternehmer Ben Lamm und dem Genetiker George Church von der Harvard University gegründet, nachdem Lamm Church besucht und von einem weit entfernten und noch weitgehend theoretischen Projekt zur Wiedererschaffung von Wollmammuts erfahren hatte. Die Idee ist, Herden von ihnen in kalten Regionen wie Sibirien freizusetzen und ein ökologisches Gleichgewicht wiederherzustellen, das die Treibhausgase im Permafrost gefangen hält.

Lamm konnte unerwartet mehr als 400 Millionen US-Dollar von Investoren auftreiben, um den Plan zu unterstützen. Wie die Zeitschrift Forbes berichtete, ist er inzwischen zumindest auf dem Papier dank der 10-Milliarden-Dollar-Bewertung des Startups ein Multimilliardär.

Als Lamm bewies, dass er Geld für die Ideen von Colossal aufbringen konnte, expandierte das Unternehmen bald über seine Bemühungen zur Modifizierung von Elefanten hinaus. Colossal kündigte öffentlich an, den Thylacine wiedererschaffen zu wollen, ein Beuteltier, das bis zur Ausrottung gejagt wurde. Seit 2023 plant es die Wiedererschaffung des Dodo-Vogels, und es war dieses Projekt, das Shapiro zum Unternehmen brachte.

Noch keine Mammuts oder Dodos

Bisher hat keines dieser Projekte tatsächlich zu einem lebenden Tier geführt. Beide standen vor großen praktischen Problemen. Bei Elefanten dauerten die Schwangerschaften zwei Jahre und damit länger als bei allen anderen Tierarten. Die Erprobung von Mammut-Designs wäre unfassbar langsam. Beim Dodo-Vogel lag es daran, dass noch niemand herausgefunden hat, wie man Tauben, die am nächsten verwandte Art, genetisch so verändern kann, dass man Dodos erhält. Für eines von Lamms anderen Lieblingszielen – die Stellersche Seekuh, die um 1770 verschwand – gibt es kein offensichtliches „Leihmutter“-Tier, das man per Geneditierung verändern könnte.

Aber die Rückkehr eines Wolfs war machbar. Hunde waren schon oft geklont worden, mehr als 1.500 an der Zahl, hauptsächlich von einem Unternehmen in Südkorea. Forscher:innen in Asien hatten sogar Hunde-Eizellen und Hundemütter verwendet, um sowohl Kojoten- als auch Wolfsklone zu erzeugen. Das ist nicht verwunderlich, da alle diese Arten eng genug miteinander verwandt sind, um sich zu kreuzen.

Entsprechend war „der Gedanke an eine Leihmutterschaft für den Schattenwolf … wie ‚Oh ja’“, erinnert sich Shapiro. „Eine Leihmutterschaft wäre wirklich einfach.“

Herausforderungen bei Schattenwölfen

Schattenwölfe brachten jedoch einige neue Probleme mit sich. Eines davon war das Fehlen eines klaren ökologischen Zwecks bei der Wiederbelebung von Tieren, die während des Pleistozäns verschwunden sind und normalerweise als wilde Raubtiere mit geifernden Kiefern dargestellt werden. „Die Menschen haben ein komisches Gefühl bei Dingen, die manchmal Menschen oder Vieh fressen und manchmal nicht“, sagt Shapiro.

Die technische Herausforderung bestand darin, dass es immer noch keine genaue DNA-Sequenz eines Schattenwolfs gab. Ein 2021 durchgeführter Versuch aus, DNA aus alten Knochen zu gewinnen, hatte nur eine winzige Menge ergeben. Es war nicht genug, um das gesamte Genom im Detail zu entschlüsseln. Ohne eine detaillierte Genkarte aber wäre Colossal nicht in der Lage zu erkennen, welche genetischen Unterschiede sie bei Grauwölfen, der Art, die sie verändern wollten, einbauen müssten.

Woher bekommt man Schattenwolf-DNA?

Shapiro sagt, sie habe sich an Museen wie das Idaho Museum of Natural History gewandt und erhielt schließlich die Erlaubnis, mehr Knochenmaterial von einem 72.0000 Jahre alten Schädel zu gewinnen, der dort ausgestellt ist. Außerdem erhielt sie einen Zahn aus einem 13.000 Jahre alten Schädel, der in einem anderen Museum aufbewahrt wird und den sie selbst angebohrt hat.

Diesmal lieferten die Knochen viel mehr DNA und eine viel vollständigere Genkarte. Zu den Autor:innen der Fachpublikation über die detaillierte Sequenz gehört auch der Fantasy-Autor George R. R. Martin – aus seinen Büchern entstand die HBO-Serie „Game of Thrones“ –, in der Schattenwölfe als magische Begleiter der Hauptfiguren auftreten.

Das Team ordnete die Schattenwölfe zum einen eindeutiger in den Stammbaum der Canidae (Hunde) ein: Sie stehen den Schakalen etwas näher als den Grauwölfen, sind aber auf genetischer Ebene zu mehr als 99,9 Prozent mit beiden identisch. Zum anderen ermittelte es, wann sich die Schattenwölfe genetisch vom Rudel abspalteten, nämlich vor etwa vier Millionen Jahren. Dazu fand es auch rund 80 Gene, in denen sich die Schattenwölfe am stärksten unterscheiden. Wenn man einen Grauwolf in einen Schattenwolf verwandeln wollte, wäre dies die offensichtliche Liste, mit der man beginnen könnte.

Colossal begann per sogenanntem Base Editing, einer aktualisierten Form der CRISPR-Geneditiertechnik, einige dieser exakten DNA-Variationen in die Blutzellen eines Grauwolfs einzubringen, den es in seinen Labors hielt. Das Unternehmen hofft, dass jede zusätzliche Veränderung das Tier ein wenig wolfsähnlicher macht, auch wenn nur ein einziger Buchstabe eines Gens verändert wird.

Wie Colossal bei der Genveränderung vorging

Laut Shapiro handelt es sich bei allen Änderungen um „genetische Verstärker“, also um Teile der DNA, die die Ausprägung bestimmter Gene steuern. Diese können beeinflussen, wie groß die Tiere werden, und sich auch auf die Form ihrer Ohren, Gesichter und Schädel auswirken. Diese Taktik war nicht so dramatisch wie der Eingriff in die Mitte eines Gens, der die Bildung eines Proteins verändern würde. Es war auch weniger riskant, eher so, als würde man an einem unbekannten Radio Knöpfe drehen, anstatt Drähte durchzuschneiden und Schaltkreise zu ersetzen.

So blieb den Wissenschaftler:innen nichts anderes übrig, als den Tieren den Aspekt einzupflanzen, der zum aufsehenerregenden Merkmal wurde: das unglaublich weiße Fell. Laut Shapiro deutete das Genom darauf hin, dass Schattenwölfe ein helles Fell gehabt haben könnten. Aber die spezifischen Pigmentgene sind mit dem Risiko von Albinismus, Taubheit und Blindheit verbunden, und man wollte keine kranken Wölfe.

Deshalb entschied sich Colossal für eine Abkürzung. Anstatt die genauen DNA-Varianten zu reproduzieren, die bei gefährdeten Wölfen auftreten, deaktivierten sie zwei Gene vollständig. Bei Hunden und anderen Tierarten ist bekannt, dass das Fehlen dieser Gene zu hellem Fell führt.

Wofür ein weißes Fell gut ist

Die Entscheidung, die Wölfe weiß zu machen, führte zu dramatischen Fotos der Tiere. „Das ist das Auffälligste an ihnen“, sagt Mairin Balisi, eine Paläontologin, die Fossilien von Polarwölfen untersucht. Aber sie bezweifelt, dass es das tatsächliche Aussehen der Tiere widerspiegelt: „Ein weißes Fell macht vielleicht Sinn, wenn man sich in einer Schneelandschaft befindet, aber einer der Orte, an denen die Schattenwölfe am häufigsten vorkamen, war die Gegend um Los Angeles und die Teergruben, und das war nicht einmal in der Eiszeit eine Schneelandschaft. Wenn man sich die Säugetiere in dieser Region heute ansieht, sind sie nicht weiß. Ich bin einfach verwirrt von der Erklärung, dass die Schattenwölfe zurück sind.“

Bergström sagt auch, dass er nicht glaubt, dass die Bearbeitungen zu einem Schattenwolf führen. „Ich bezweifle, dass 20 Veränderungen ausreichen, um aus einem Grauwolf einen Schattenwolf zu machen. Man bräuchte wahrscheinlich Hunderte oder Tausende von Änderungen, niemand weiß das so wirklich“, sagt er. „Dies ist eine dieser ungelösten Fragen in der Biologie. Man streitet sich darüber, inwieweit viele kleine Unterschiede eine Spezies ausmachen oder eine kleine Anzahl von Unterschieden mit großer Wirkung. Niemand weiß das, aber ich neige zu der Ansicht ‚viele kleine Unterschiede‘.“

Einige Gene haben große, sichtbare Auswirkungen. Die Veränderung eines einzigen Gens kann zum Beispiel dazu führen, dass ein Hund haarlos wird. Aber vielleicht sind es viel mehr kleine Veränderungen, die den Unterschied in Größe und Aussehen zwischen einer Deutschen Dogge und einem Chihuahua ausmachen. Und das ist nur das Aussehen. Bergström sagt, dass die Wissenschaft viel weniger Ahnung hat, welche Veränderungen für das Verhalten verantwortlich sind – selbst dann, wenn wir anhand des Genoms sagen könnten, wie sich ein ausgestorbenes Tier verhalten hat, was wir nicht können.

„Viele Leute stehen dem, was sie tun, ziemlich skeptisch gegenüber“, sagt Bergström über Colossal. „Aber ich finde es trotzdem interessant, dass es jemand versucht. Es kostet eine Menge Geld und Ressourcen, und wenn wir die Technologie hätten, um Arten vor dem Aussterben zu retten, wäre das sicher nützlich. Wir treiben Arten ins Aussterben, manchmal sehr schnell, und das ist schade.“

Klonen mit Hunden

Im August letzten Jahres waren die Zellen des Grauwolfs bearbeitet worden, und es war an der Zeit, diese Zellen zu klonen und Tiere zu erzeugen. Shapiro berichtet, dass ihr Unternehmen jeweils 45 geklonte Embryonen in sechs Leihhunde übertragen hat. Das führte zu drei Schwangerschaften, aus denen vier Hunde hervorgingen.

Einer der vier, die Schwester von Khaleesi, starb zehn Tage nach der Geburt an einer Darminfektion, von der man annahm, dass sie nichts mit dem Klonprozess zu tun hatte. „Das war der einzige Welpe, der es nicht geschafft hat“, sagt Shapiro. Zwei weitere fötale Klone wurden während der Schwangerschaft resorbiert, das heißt sie [starben und, Anm. d. Red] lösten sich auf, was bei Hunden recht häufig vorkommt.

Heutzutage können sich die weißen Wölfe frei in einem großen Gebiet bewegen. Sie haben zwar keine Funkhalsbänder, werden aber von Kameras überwacht und sind darauf trainiert, zu ihren Pflegern zu kommen, um gefüttert zu werden, was die Möglichkeit bietet, sie zu wiegen, wenn sie eine Waage im Boden passieren. Die zehn Mitarbeiter, die sich um sie kümmern, können sie aus nächster Nähe betrachten, obwohl sie inzwischen zu groß sind, um sie so zu behandeln, wie es die Pfleger konnten, als sie noch Welpen waren.

Wie sieht die Zukunft der vermeintlichen Schattenwölfe aus?

Welcher Spezies diese Tiere auch angehören: Es bleibt unklar, wie ihre Zukunft aussehen wird. Sie scheinen keinen Tierschutzzweck zu haben, und Lamm sagt, er versuche nicht, aus ihnen Profit zu schlagen. „Wir verdienen kein Geld mit den Schattenwölfen. Das ist nicht unser Geschäftsplan“, sagte Lamm in einem Interview mit der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review. Er fügte hinzu, dass die Tiere auch nicht für die Öffentlichkeit ausgestellt würden, da „wir nicht im Attraktionsgeschäft unterwegs sind“.

Dennoch wurde jeder Aspekt des Projekts gefilmt, und im Februar schloss das Unternehmen einen Vertrag über die Produktion einer Doku-Serie über seine Abenteuer ab. Im selben Monat wurde ein Hollywood-Manager, der zuvor an großen Monsterfilmen gearbeitet hatte, als Marketingleiter eingestellt.

Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass das Wiederbeleben von ausgestorbenen Arten in den Händen von Colossal das Potenzial hat, eine fast unkontrollierbare Aufmerksamkeit zu erzeugen, ähnlich wie die Szene im Originalfilm King Kong, als der von einem Filmemacher gefangene Riesenaffe im Blitzlichtgewitter der Kameras seine Ketten sprengt.

Die Sicherheit von Mäusen und Wölfen

So wurde die erste Kreation des Unternehmens, Mäuse mit zotteligem, mammutähnlichem Haar, erst vor fünf Wochen angekündigt, und dennoch gibt es bereits unerlaubte Verkäufe von Kissen und T-Shirts (mit der Aufschrift „Legalize Woolly Mice“) sowie einige „ernsthafte Sicherheitsprobleme“ mit unangemeldeten Besuchern.

„Wir hatten schon Leute, die in unseren Labors auftauchten, weil sie die Wollmaus haben wollten“, sagt Lamm. „Wir machen uns Sorgen um die Sicherheit [der Wölfe], denn es werden viele ‚Game of Thrones‘-Fans kommen, die diese Tiere sehen wollen.“

Lamm sagte, dass angesichts seiner Besorgnis über widerspenstige Fans die den Medien zur Verfügung gestellten Diagramme des Naturschutzgebiets so verändert wurden, dass keine Internet-„Spürnasen“ sie benutzen können, um den Standort zu erraten.

Der Artikel stammt von Antonio Regalado. Er ist Redakteur bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review. Regalado schreibt über Themen aus der Biomedizin.

