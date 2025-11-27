Automatisierung mit KI: Wie man Agentic Workflows im Marketing richtig nutzt
Die Automatisierung im Marketing hat in den letzten Jahrzehnten eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen: In den 1990er-Jahren begann sie mit einfachen Tools für E-Mail-Marketing, die es ermöglichten, Massen-E-Mails an Kundenlisten zu versenden. Mit der Einführung von Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM) wie Salesforce in den frühen 2000er-Jahren wurden personalisierte Kundenansprachen deutlich effizienter, Leads konnte besser verwaltet werden. Später kamen regelbasierte Marketing-Automatisierungsplattformen wie HubSpot oder Marketo hinzu, die vordefinierte Workflows für Kampagnen, Lead-Nurturing und Analyse ermöglichten. Diese Systeme waren jedoch stark auf menschliche Vorgaben und statische Regeln angewiesen. Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in den 2010er-Jahren begann eine neue Ära, in der dynamische, datengetriebene Ansätze die Tür für Agentic Workflows öffneten, die weit über starre Automatisierung hinausgehen.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden