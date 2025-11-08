Autonomer Bus "Albus" in Burgdorf. Auf dem Dach und hinter der Scheibe sitzen Kameras, an den Ecken Lidar-Sensoren. (Foto: Gregor Honsel)

„Jetzt besser festhalten“, warnt Christian Kollenberg. Warum, erschließt sich mir noch nicht. Voraus ist lediglich eine kleine Fahrbahnverengung zu sehen, an der sich jeder normale Linienbus anstandslos durchschlängeln würde. Doch ich sitze nicht in einem normalen Bus, sondern in einem deutschlandweit einmaligen Versuchsfahrzeug.

Anzeige Anzeige

Tatsächlich macht der Bus wenige Sekunden später eine ziemlich ruppige Vollbremsung. Kollenberg ist die gut zwei Kilometer lange Strecke durch das niedersächsische Burgdorf schon oft genug mitgefahren, um ihre Tücken zu kennen. In diesem Fall ist es eine Engstelle mit Gegenverkehr. Erkennen die eingebauten Sensoren, dass der vordefinierte Sicherheitsabstand unterschritten wird, geht der Bus in die Anker.

22 Sitzplätze, 1 Fahrgast

Die Basis bildet ein Elektrobus des türkisch-amerikanischen Herstellers Karsan – acht Meter lang, 22 Sitzplätze. Im Rahmen des Projekts „Albus“ („Autonomer Linienbus“) wurde er mit Lidar-Sensoren an jeder Ecke, zahlreichen Kameras und einem Radar ausgerüstet.

Anzeige Anzeige

Seit Mitte September dürfen normale Gäste mitfahren. Die Fahrt ist (nach vorheriger Anmeldung) kostenlos. An diesem Oktoberfreitag bin ich der einzige Fahrgast. Hinter dem Lenker sitzt trotz der ganzen autonomen Technik noch ein Fahrer aus Fleisch und Blut. Warum, werde ich noch erfahren. Vorne rechts sitzt ein weiterer Mitarbeiter mit aufgeklapptem Laptop, der die Software im Blick behält. Mit an Bord ist außerdem noch Christian Kollenberg vom Team „ÖPNV-Angebotsmanagement“ der Region Hannover, der den Fahrgästen das Projekt erklärt.

Albus und wie er die Welt sieht

Die Strecke führt mit bis zu 40 km/h vom Bahnhof durch die Innenstadt bis zu einem Kreisverkehr und wieder zurück. Dabei muss der Bus mehrfach abbiegen und zwei Haltestellen anlaufen. Während der Fahrt hält der Fahrer öfter die Hände demonstrativ nach oben – zum Zeichen, dass der Bus nun die ganze Arbeit macht. Ein Bildschirm im Fahrgastraum zeigt, wie der Bus die Welt sieht: Andere Verkehrsteilnehmer:innen huschen als gelbe oder violette Klötzchen über die Karte; ein Pfeil in Fahrtrichtung des Busses wechselt seine Farbe von orange nach grün, wenn der Weg frei ist.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mindestens dreimal muss der Fahrer auf der kurzen Tour ins Lenkrad greifen – etwa bei besagter Engstelle. Bei einer anderen Gelegenheit löst ein geparkter Lieferwagen am Straßenrand eine Vollbremsung aus. Damit der Bus nicht den Verkehr blockiert, übernimmt der Fahrer dann wieder das Lenkrad.

Einfädeln in den laufenden Verkehr

Auch beim Einfahren auf die richtige Spur des Busbahnhofs ist wieder der Mensch gefragt – die Kurve ist für die automatische Steuerung zu eng. Weniger ein Problem der Software als der Hardware, erläutert Kollenberg: „Das liegt daran, dass es sich um einen umgerüsteten Serienbus handelt.“ Erstaunlich gut klappt hingegen das Einfädeln in den laufenden Verkehr von einer Haltestelle aus. Die Software des Busses wartet, bis ein Auto eine ausreichende Lücke lässt, und rollt los.

Anzeige Anzeige

Autonome Busse gibt es in Deutschland schon länger. Den Anfang machte das bayerische Bad Birnbach im Jahr 2017. Die Projekte der ersten Generation setzten allerdings auf kleine Shuttle-Busse, die an Skilift-Kabinen erinnern und mit kaum mehr als Schrittgeschwindigkeit über abgesperrte Strecken fuhren. Die meisten dieser Projekte wurden mittlerweile eingestellt.

Aktuell laufen mehrere Versuche im normalen Straßenverkehr, etwa in Hamburg durch Moia oder im Rhein-Main-Gebiet durch den RMV. Sie nutzen Kleinbusse respektive PKWs. Das Projekt in Burgdorf ist hierzulande das einzige, das sich an ausgewachsene Linienbusse herantraut. Ein baugleicher Bus ist bereits – ebenfalls mit Sicherheitsfahrer – im norwegischen Stavanger unterwegs.

Gut festhalten!

Die zwei Kilometer lange Strecke durch Burgdorf soll noch im Oktober auf sechs Kilometer ausgeweitet werden. Ende 2025 endet die Testphase. Bis dahin läuft eine Umfrage unter den Fahrgästen, wie zufrieden sie mit dem Dienst waren. Insgesamt sind 6,3 Millionen Euro sind für das Projekt vorgesehen. 3,6 Millionen davon stammen vom Bundesverkehrsministerium.

Anzeige Anzeige

In der Fördersumme ist die Anschaffung von drei Fahrzeugen vorgesehen. „Allerdings sind Fahrzeuge, die über eine Genehmigung für den uneingeschränkten Einsatz im ÖPNV verfügen, derzeit noch nicht am Markt vorhanden“, schreibt die Verkehrsgesellschaft Üstra, die das Projekt leitet.

Die Sicherheit, so mein Eindruck der Testfahrt, ist offenbar nicht das zentrale Problem – zumindest, solange man sich als Passagier gut festhält. Die Schwierigkeit liegt wohl eher darin, dass der Bus wegen seiner defensiven Programmierung leicht zum Verkehrshindernis werden kann. Reicht der Platz nicht, bleibt er einfach stehen. Solange dieser Konflikt nicht gelöst ist, sollte man nicht mit fahrerlosen Bussen rechnen.

Von 1888 bis heute: Die Geschichte des Elektroautos