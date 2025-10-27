Robotaxis wie die von Waymo in den USA könnten bald auch in Deutschland unterwegs sein. (Foto: bluestork / Shutterstock.com)

Autonomes Fahren ist einer der wichtigsten Forschungszweige in der Automobilbranche. Auch Fahrer:innen dürfte die Aussicht, tote Zeit besser zu nutzen, prinzipiell gefallen. Im Stau lesen oder arbeiten zu können oder sich nicht mehr mit hektischen Manövern im Großstadtverkehr zu stressen, klingt erstmal gut. Nur: Bislang bleibt das fahrerlose Fahrzeug ein Traum.

Anzeige Anzeige

Assistenzsysteme wie den falsch betitelten Autopilot von Tesla oder den Drive Pilot von Mercedes-Benz gibt es schon einige. Die entsprechen aber maximal Level 3 auf der Automatisierungsskala der Ingenieursvereinigung SAE. Das heißt: Fahrer:innen müssen jederzeit bereit sein, Lenkrad und Pedale zu bedienen, der Einsatzbereich ist extrem eingeschränkt.

Interessant wird es erst ab der vierten Stufe. Denn dann kommen Autos in der Theorie sogar ohne Lenkrad und Pedale aus und der Mensch wird zum reinen Beifahrer. Praktisch werden aber auch die Vorzeige-Robotaxis von Waymo, die in Städten wie Phoenix oder San Francisco schon länger Fahrgäste durch die Gegend chauffieren, konstant überwacht. Nur eben nicht vom Fahrersitz, sondern von einem Büroarbeitsplatz aus.

Anzeige Anzeige

Das zeigt, dass es bis zum echten autonomen Fahren noch dauern wird. Denn zu den Sicherheitsaspekten kommen noch Probleme wie maue Netzabdeckung oder im Fall der Logistik, Transportsicherung und -übergabe dazu.

Obwohl man bei autonomem Fahren meist in Richtung USA oder China schaut, gibt es auch in Deutschland zahlreiche Forschungs- und Praxisprojekte, die Robotaxis und automatisierten ÖPNV auf die Straßen bringen wollen. Wir stellen die Firmen hinter den Genehmigungen im Level-4-Segment vor.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Volkswagen: Sammeltaxis ohne Fahrer

Um überhaupt ein (teil)autonomes Fahrzeug auf deutsche Straßen bringen zu können, braucht es eine Erprobungsgenehmigung vom Kraftfahrbundesamt (KBA). Die öffentlich einsehbaren Daten zeigen: Lang ist die Liste der Erteilungen nicht. 129 Fahrzeuge auf Stufe 3 und 4 finden sich insgesamt darauf, ein Großteil davon von bekannten Herstellern wie BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen. Auch das Startup Wayve ist mit dabei, die Genehmigung für eine Handvoll Fahrzeuge von Hyundai ist hingegen Ende 2024 ausgelaufen. Der Rest sind hauptsächlich Einzelfahrzeuge für privatwirtschaftliche oder universitäre Forschungsprojekte.

Schaut man nur auf Level 4, dünnt sich das Feld drastisch aus. Aus 129 werden 34 Pkw, Lkw und Busse. Ganz vorne mit dabei: Volkswagen. Interessanterweise geht es dabei nicht etwa um Robo-Golf oder -Passat, sondern um die Tochter Moia.

Anzeige Anzeige

Der Linienbus-Taxi-Hybrid will noch in diesem Sommer im Hauptverkehrsgebiet Hamburg einen Testlauf mit 14 fahrerlosen Minibussen starten. Trotz dieses Pioniergeistes kriselt es bei Moia. Am 18. Juli stellte die Volkswagen-Tochter unvermittelt ihren Betrieb in Hannover ein, der einzigen anderen Stadt, in der es das Ridepooling-Angebot bislang gibt. Der Grund: Man wolle sich auf Hamburg konzentrieren. Ob dieser Fokus und das dazugehörige Level-4-Experiment inmitten einer mauen Marktlage für den Mutterkonzern gelingt, bleibt abzuwarten.

Adastec: Busse für Burgdorf

Während Volkswagen sich von Hannover abwendet, schaut die niederländische Firma Adastec genauer hin. Noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres hat der Konzern eine Genehmigung für ein autonomes Fahrzeug in der Ortschaft bei Hannover. Genauer: für einen Linienbus.

Unter dem Namen Albus fährt der Bus, ein maßgeschneidertes Fahrzeug mit dem klobigen Namen Autonomous e-ATAK, eine sieben Kilometer lange Strecke. Seit dem 15. September ist die Mitfahrt für alle volljährigen Menschen nach einer Registrierung möglich, ein:e Sicherheitsfahrer:in ist momentan noch mit an Bord. Wie sich das Fahren im teilautonomen Bus anfühlt, haben wir selbst getestet.

Anzeige Anzeige

Während Adastec, das auch in den USA aktiv ist, die Software für den Busbetrieb stellt, wird das dazugehörige Fahrzeug von der türkischen Firma Karsan gebaut. Der Hersteller fokussiert sich in seinem Portfolio von Mini- und Linienbussen auf E-Mobilität. Mit seinem Level-4-Bus ist er unter anderem auch an Testbetrieben in Norwegen, Schweden und am Flughafen Rotterdam beteiligt.

DB Regio: Der ÖPNV-Veteran auf Frischzellenkur

Anders als Adastec und Volkswagen setzt die Bahn-Tochter DB Regio Bus Mitte nicht auf autonome (Mini-)Busse, sondern hat seit 2024 unter dem Projektnamen Kira sechs Pkw in Betrieb. Das Testgebiet liegt in Teilen von Darmstadt und um Offenbach herum, weitere Kommunen sollen stückweise folgen.

Als technische Basis dient ein System der Intel-Tochter Mobileye, das stark auf redundante Technologien setzt. Heißt: Es kommen sowohl Radar und Lidar als auch Kameras zum Einsatz. Verbaut werden die Systeme in ein SUV des chinesischen Herstellers Nio. Hierbei wichtig: Trotz Level-4-Automatisierung ist während des Erprobungsbetriebs ein:e Sicherheitsfahrer:in mit an Bord. Derzeit läuft die Genehmigung laut KBA noch bis Mai 2026.

Anzeige Anzeige

Mobileye: Vom Systemanbieter zum Selbstfahrer

Die israelische Tech-Firma Mobileye stattet nicht nur Fremdfahrzeuge mit seinen Systemen aus, sondern hat im Falle der deutschen Dependance auch Genehmigungen für eigene Autos. Nur: Für die Öffentlichkeit zugänglich sind diese nicht.

Denn obwohl die Firma unter anderem mit Volkswagen und der DB Regio zusammenarbeitet, gibt es keine öffentlichen Informationen zu den vier von Mobileye Germany registrierten Level-4-Fahrzeugen. Das bestätigt uns auch ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage per Mail. Bei den Mobileye-Eintragungen handele es sich um reine Entwicklungsfahrzeuge für Tests und Validierungen.

Motor AI: Das Autonomie-Startup aus Berlin

Die meisten bisher genannten Anbieter sind schon lange im Mobilitätssektor aktiv. Allerdings finden sich in der KBA-Liste auch Startups wie Motor AI. Die Firma aus Berlin hat derzeit einen Minibus registriert und arbeitet seit 2017 an einer eigenen, geschlossenen Lösung für autonome Mobilität. Sich selbst bezeichnet das Startup laut Webseite als „einzige deutsche Firma für autonomes Fahren“.

Anzeige Anzeige

Mitgründer Roy Uhlmann ist Northdata zufolge bis zu seiner Insolvenz 2016 Geschäftsführer des Marketing-Startups Apeary, sitzt zwischen 2017 und 2019 im Vorstand des Bundesverbands Deutsche Startups und betreibt im selben Zeitraum eine Influencer-Agentur, deren Eintrag im Handelsregister laut Northdata 2020 gelöscht wird.

Für Motor AI erhalten Uhlmann und sein Mitgründer Adam Bahlke 2024 eine Bundesförderung in Höhe von rund elf Millionen Euro. Mitte Juli kündigt die Firma bei Linkedin den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar an.

Bosch: Von Level 2+ zu Level 4?

Bosch gehört ähnlich wie Mobileye oder Adastec zu den Firmen, die Automobilhersteller mit zusätzlicher Technik versorgen. Wie der SWR berichtet, will man bei Bosch allerdings nicht auf Level 4 setzen, sondern auf Level 2 und 3. Es geht der Firma also primär um Assistenzsysteme für Fahrzeuge von Privatnutzer:innen.

Anzeige Anzeige

Deswegen verwundert die Registrierung für ein Level-4-Fahrzeug auf den ersten Blick. Ein Unternehmenssprecher von Bosch erklärt uns per Mail, dass es sich bei der Registrierung um ein Fahrzeug handelt, das regelmäßige Versuchsfahrten im Straßenverkehr unternimmt, allerdings nicht im Regelbetrieb. Man würde sich weiterhin auf Level 1 bis 3 fokussieren, jedoch auch technologische Innovation im Blick behalten. Deswegen habe man eine Erprobungsgenehmigung beantragt.

Schwarz Mobility Solutions: Automatisierter Fuhrpark für Mitarbeiter

Ebenfalls mit einem Fahrzeug auf der Liste vertreten ist eine Tochter der Schwarz-Gruppe. Zu der gehören unter anderem Lidl und Kaufland – also kaum Tech-Unternehmen, die die Mobilitätswende vorantreiben.

Da Schwarz Mobility Solutions sich eher um den Fuhrpark für Mitarbeitende und Mobilitätslösungen wie Jobrad und Mitfahr-App kümmert, kann man davon ausgehen, dass das Level-4-Fahrzeug nur firmenintern betrieben wird. Ein Vorstoß in die Öffentlichkeit ist unwahrscheinlich. Auf eine entsprechende Anfrage seitens t3n hat Schwarz Mobility Solutions bislang nicht reagiert.

Anzeige Anzeige

ZF: Traditionsreicher Zulieferer auf neuen Wegen

Ähnlich wie Mobileye agiert ZF, eine Verkürzung von Zahnradfabrik, dem ursprünglichen Namen des 1915 gegründeten Unternehmens, normalerweise aus der zweiten Reihe. Heißt: Die Firma mit Sitz in Friedrichshafen ist ein Zulieferer für die Autoindustrie. Dazu gehören seit einiger Zeit auch Systeme für selbstfahrende Fahrzeuge.

Anders als alle anderen Level-4-Anbieter dürfen die Stand heute beim KBA hinterlegten Fahrzeuge von ZF nur in begrenzten Gebieten eingesetzt werden, auch wenn die Firma laut einer Pressemitteilung aus dem März 2025 eine unbeschränkte Genehmigung für ein Fahrzeug der Tochter ZF Mobility Solutions aus Ingolstadt erhalten hat.

Regional beschränkt hat ZF schon im vergangenen Jahr in den Städten Friedrichshafen und Mannheim unter dem Projektnamen RABus Level-4-Busse getestet. Dieses Jahr kommt mit einer Partnerschaft mit der Rheinbahn ein weiteres Fahrzeug dazu. Trotz dieser positiven Nachrichten hat der Autozulieferer zuletzt eher negative Schlagzeilen gemacht.

Wie unter anderem Chip berichtet, hat die Firma, die laut eines Leaks aus dem vergangenen Februar angeblich tausende Stellen kürzen will, zuletzt Strafanzeige gegen die eigenen Mitarbeitenden gestellt. Diese sollen entsprechende Geschäftsgeheimnisse öffentlich gemacht haben. Das Verfahren wurde im Juni eingestellt.

MAN Truck & Bus: Logistik ohne Lkw-Fahrer

Das Projekt Atlas L-4 ist nicht nur dank seines Fokus auf autonom fahrende Lkw, in Deutschland ein Novum, schwergewichtig. Auch das dahinterstehende Konglomerat ist aus bekannten Firmen zusammengesetzt, allen voran die milliardenschweren Spezialfirmen MAN Truck & Bus, der Bremsenhersteller Knorr-Bremse und die Bordnetzspezialisten von Leoni. Außerdem beteiligt: die TU München, die TU Braunschweig und die Autobahn GmbH.

Im Mai 2025 wird das drejährige Forschungsprojekt abgeschlossen. Die Beteiligten sprechen von einem großen Erfolg und einem Schritt hin zur Automatisierung der Logistik abseits der schon gängigen Einsatzbereiche im Verkehr innerhalb von Industrieanlagen oder Warenlagern.

MAN Truck & Bus hat schon im April 2025 die Genehmigungen für zwei Fahrzeuge verlängert. Damit ist davon auszugehen, dass der Nutzfahrzeughersteller, der über zwei Ecken ebenfalls zu VW gehört, das Projekt autonomes Trucking weitertreiben wird. Über Atlas L-4 und andere Automatisierungsvorhaben in der Logistik haben wir in t3n 79 berichtet.