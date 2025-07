Autonomes Fahren: Großer Real-World-Test mit über 200 Crashes – und 1 Überraschungssieger

In einem großen Testlauf mit Real-World-Anspruch hat das chinesische Automagazin Dongchedi die Fähigkeiten der Fahrerassistenzsysteme (ADAS) von 36 verschiedenen Fahrzeugen unter die Lupe genommen. Insgesamt 15 Szenarien galt es zu absolvieren, davon sechs auf einer eigens gesperrten Autobahn und neun im Stadtverkehr.

Fahrassistenten im Real-World-Test

Auf der Autobahn mussten die autonom fahrenden Autos etwa plötzlich stoppen, um einem Auffahrunfall zu entgehen. Außerdem ging es darum, eine Baustelle zu erkennen und zu umfahren und eine Kollision mit einem plötzlich auftauchenden Wildschwein – in Form einer Attrappe – zu vermeiden.

Das erschreckende Ergebnis: 15 Fahrzeuge konnten keines dieser Szenarien erfolgreich bewältigen, wie carnewschina.com schreibt. Weitere neun Autos lösten lediglich ein Problem, ohne in einen Unfall verwickelt zu werden. Darunter waren viele Autos chinesischer Hersteller wie Zeekr, BYD oder Xiaomi. Aber auch ein VW Passat und ein Mercedes-Benz C-Klasse standen am Ende mit null Punkten da.

Tesla Model X ganz vorn im Ranking

Ganz vorn fanden sich dagegen die beiden teilnehmenden Teslas, Model 3 und Model X, die jeweils fünf der sechs Herausforderungen meisterten. Das Model X war dabei das einzige Fahrzeug, das die Wildschwein-Kollision vermeiden konnte.

Und das Model X von Tesla schnappte sich auch den Sieg beim autonomen Fahrtest in der städtischen Umgebung, wo es acht von neun Szenarien erfolgreich überstehen konnte. Das Model 3 schaffte dagegen nur fünf von neun Herausforderungen.

Mercedes-Benz und VW müssen aufgeben

Hier ging es unter anderem um das Einfahren in einen Kreisverkehr, ein Wendemanöver und die Begegnung mit Fußgänger:innen sowie einem aggressiv gefahrenen E-Bike. Mercedes-Benz und VW traten hier nicht mehr an, weil sie, beziehungsweise die Fahrassistenten, bei den Crashes auf der Autobahn zu stark beschädigt worden waren.

Insgesamt sei es im Rahmen der 397 durchgeführten Testfahrten zu 216 Crashes gekommen, wie Dongchedi berichtet. Ein Video von den Tests hat das Magazin auf Youtube bereitgestellt. Das Video dauert allerdings über 90 Minuten. Es ist auf Chinesisch, aber mit englischen Untertiteln.

Für die Tester:innen besonders überraschend war, dass Tesla das Rennen machen konnte, gilt doch der Ansatz des E-Autobauers, ausschließlich auf Kameras statt auf Lidar und Radar zu setzen, als potenziell gefährlich. Geholfen haben dürften der über zehnjährige Einsatz von Assistenzsystemen sowie die Vielzahl der gesammelten Daten der Tesla-Flotte, wie Electrek schreibt.

Experte: Maschinenlernen als Problem

Bei den Tests – auch bei Tesla – ist aber ein beunruhigendes Muster aufgefallen. Seltsamerweise zeigten selbst Autos derselben Marke bei den gleichen Tests komplett unterschiedliche Ergebnisse. Zu sehen etwa bei den Tesla-Tests im Stadtverkehr.

Das Problem ist laut Expert:innen, dass viele ADA-Systeme per Maschinenlernen trainiert werden. Daher sei bei Fehlern nie ganz klar, welche Regel in der Computerprogrammierung zu dem Fahrversagen geführt hat. Oder, wie Lu Guang Quan von der Universität für Luft- und Raumfahrt in Peking erklärt: „Ein solches Modell sammelt lediglich Erfahrung. Es weiß, wie man fährt, aber nicht warum“.

Das heißt wiederum: Die Tests könnten bei einer Neuauflage ganz anders verlaufen. Für Nutzer:innen gilt derweil die Warnung, dass auch eine mehrmals gemeisterte Situation bei einem nächsten Mal schiefgehen könnte.

