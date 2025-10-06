Autonomes Fahren: Waymo veröffentlicht Unfallstatistik – mit überraschender Bilanz

Waymo hat es sich zum Ziel gesetzt, vollständig autonome Fahrzeuge zu entwickeln, die ohne menschliches Eingreifen fahren können. Wie Futurism berichtet, hat die Fahrzeugflotte des Unternehmens bis Juni 2025 bereits 96 Millionen Meilen zurückgelegt. Aber sind die Robotaxis wirklich so sicher, wie Waymo behauptet?

Anzeige Anzeige

Ursprünglich als „Google Self-Driving Car Project“ gegründet, agiert Waymo seit 2016 als Alphabet-Tochter unter eigenem Namen und gilt als Pionier im Bereich fahrerloser Taxis. Kürzlich veröffentlichte Waymo eine detaillierte Sicherheitsstatistik, in der sämtliche Verkehrsunfälle der Flotte aufgeführt sind. Ziel des Berichts ist es laut David Zuby, der als Chief Research Officer bei Waymo tätig ist, Transparenz zu schaffen und so das Vertrauen der Öffentlichkeit in selbstfahrende Fahrzeuge zu stärken.

Auf den ersten Blick wirken die Ergebnisse tatsächlich beeindruckend: Zwischen Mitte Februar und Mitte August dieses Jahres waren Waymo-Fahrzeuge nur in 45 gemeldete Unfälle verwickelt. Dabei waren die Robotaxis selbst meist nicht die Verursacher: Bei 24 Vorfällen war das Fahrzeug nicht in Bewegung und in sieben weiteren wurde es von anderen Autos von hinten angefahren.

Anzeige Anzeige

Drei Unfälle gingen auf das Konto der Passagier:innen, die unachtsam Türen öffneten und damit Fahrrad- oder Rollerfahrer:innen verletzten. Mit anderen Worten: Die meisten Zwischenfälle lassen sich offenbar nicht auf die autonome Fahrtechnologie von Waymo zurückführen. Aktuell betreibt das Unternehmen rund 2.000 fahrerlose Fahrzeuge, hauptsächlich in San Francisco und Los Angeles. Bis 2026 soll die Flotte auf das Doppelte anwachsen.

Sicherheit statt schnelles Wachstum

Die veröffentlichten Zahlen deuten darauf hin, dass Waymos Robotaxis sehr sicher sind – möglicherweise sogar sicherer, als viele annehmen. Der Schlüssel dazu liegt in der vorsichtigen Strategie des Unternehmens, die sich deutlich von der seines Konkurrenten Tesla unterscheidet. Die Robotaxis von Elon Musk waren bereits in eine Vielzahl von Unfällen verwickelt – einige davon sogar mit tödlichem Ausgang.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Unterschied: Waymo kombiniert mehrere Sensortechnologien, um die Umgebung präzise zu erfassen und auch in komplexen Situationen zuverlässig reagieren zu können. Tesla hingegen verlässt sich ausschließlich auf Kameras. Bryant Walker Smith, Experte für autonomes Fahren an der University of South Carolina, sagte gegenüber The Atlantic: „Ich sage den Leuten gerne, dass sie tot wären, wenn Waymo so gut funktionieren würde wie ChatGPT.“

Trotz der positiven Bilanz sollte Waymos Sicherheitsbericht kritisch betrachtet werden. Die Fahrzeuge sind neu, werden regelmäßig gewartet und bewegen sich in streng überwachten Testumgebungen. Zudem darf bislang nur eine begrenzte Zahl von Fahrten auf Autobahnen stattfinden – ein Bereich, der mit höheren Geschwindigkeiten zusätzliche Risiken birgt.

Anzeige Anzeige

Waymo geht mit gutem Beispiel voran

Auch wenn Waymos Fahrzeuge bisher teurer im Betrieb sind und ihre Fahrten länger dauern als bei herkömmlichen Taxis, zeigt das Unternehmen, dass verantwortungsbewusste Innovation wichtiger sein kann als schnelles Wachstum. Denn trotz aller Herausforderungen gilt Waymo hinsichtlich Sicherheit und Transparenz als Vorreiter – ein Ansatz, an dem sich auch andere Tech-Firmen ein Beispiel nehmen könnten. Waymo mag zwar langsamer wachsen als Unternehmen wie OpenAI – dafür aber mit einem klaren Fokus auf Sicherheit und Verantwortung.

Von 1888 bis heute: Die Geschichte des Elektroautos