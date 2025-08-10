Die rasante Entwicklung virtueller Markenführung ist einer der Themenschwerpunkte der DMEXCO 2025 in Köln. (Bild: DMEXCO)

Virtuelle Influencer: Echte Bindung durch unechte Persönlichkeiten?

Virtuelle Markenbotschafter:innen waren einst Spielerei, heute sind sie strategische Assets. Während TikTok, Instagram und Pinterest mit perfekt inszenierten Menschen überquellen, entsteht eine neue Realität: KI-generierte Charaktere, die eigenständige Communities aufbauen, Inhalte erstellen und Werte transportieren. Doch warum entwickeln Unternehmen eigene Avatare und was lässt sich aus der neuen Welle digitaler Gesichter lernen?

Vom Testimonial zur kontrollierbaren Identität

Virtuelle Influencer wie Lil Miquela oder die japanisch inspirierte Namæ Koi sind längst keine Nischenerscheinungen mehr. Sie sind glaubwürdig, berechenbar und skalierbar. Marken können ihr Verhalten, ihre Tonalität und Ästhetik kontrollieren und dadurch vermeiden, dass sich ein Testimonial „verselbstständigt“. Gerade im Kontext von Brand-Safety ist das ein unschätzbarer Vorteil. Gleichzeitig schaffen die Charaktere emotionale Nähe, wenn sie gut gebaut sind: mit Hintergrundgeschichte, Haltung und Persönlichkeit.

Was KI dabei möglich macht

Die Technologie hinter den virtuellen Influencern hat sich rasant weiterentwickelt. KI-Modelle generieren heute nicht nur Gesichter und Stimmen, sondern ganze Storylines. Tools wie Runway, Kaiber oder HeyGen kombinieren Motion Design, Prompt-Animation und Stimmensynthese und schaffen immersive Experiences in Echtzeit. Du brauchst kein Studio mehr, kein klassisches Shooting – sondern Kreativität, gutes Prompt-Engineering und einen klugen Purpose für deinen Avatar.

Der Avatar als Format: Wo du ihn einsetzen kannst

Virtuelle Figuren funktionieren heute nicht nur im Feed. Sie übernehmen Livestreams, beantworten in Echtzeit Community-Fragen, erklären Produkte oder erzählen deine Marke neu, zum Beispiel in Form einer animierten Serie oder eines KI-generierten Tagebuchs auf TikTok. Auch im E-Commerce gewinnen Avatare als interaktive UI-Elemente an Bedeutung: als persönliche Berater, als Markenstimmen oder als Avatar-Creator für deine Nutzer:innen. So wird Kommunikation wieder visuell, emotional und individuell.

Doch Vorsicht: Nicht alles funktioniert für jede Marke

Ein KI-Charakter ist kein Selbstzweck. Entscheidend ist, dass er zur Brand-Identity passt und dass du bereit bist, mit der neuen digitalen Figur über längere Zeit hinweg eine Community aufzubauen. Halbherzig umgesetzte Avatare wirken schnell generisch, unnahbar oder – schlimmer noch – ungewollt komisch. Das richtige Maß an Persönlichkeit, Stil und Klarheit entscheidet über Erfolg oder Meme-Tod.

Virtuelle Kreativität trifft reale Strategie

Avatare verändern das Verhältnis zwischen Konsument:in und Marke. Nicht, weil sie „echt“ wirken müssen, sondern weil sie auf neue Weise ansprechbar, überraschend und konstant sind. Für Marken bedeutet das: Die Grenze zwischen Kampagne, Identität und Customer-Experience wird durchlässig. Gutes Design, narratives Denken und strategische KI-Anwendung werden zur neuen Währung im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Nähe.

Wo ihr euch inspirieren lassen könnt: auf der DMEXCO 2025

Die rasante Entwicklung virtueller Markenführung ist einer der Themenschwerpunkte der DMEXCO 2025 in Köln. Wer wissen will, wie KI, Storytelling und Customer-Experience verschmelzen, findet auf der Creators’ Stage am 18. September inspirierende Sessions zu Plattformdiversifikation, Authentizität im Influencer-Marketing und neuen kreativen Ökosystemen. Beim Creativity-Summit am selben Tag steht die Frage im Raum, wie Agenturen und Marken Haltung und Immersion in komplexen Zeiten verbinden – auch mithilfe KI-gestützter Ideenentwicklung.

Auf dem MarTech-Summit (17.09.) und dem Thought Leaders’ Summit (17.09.) geht es ebenfalls um die Rolle neuer Technologien im Marketing: Wie personalisieren wir Inhalte skalierbar? Welche neuen Interfaces entstehen? Und wie bleibt man relevant in einer Welt, in der sich visuelle Codes, Zielgruppen und Plattformen ständig neu erfinden?

Alle Infos zu den zehn Summits findest du unter: DMEXCO Summits

Ob als Creator:in, Markenmacher:in oder Innovationsverantwortliche:r – wer wissen will, wie die Zukunft der digitalen Kommunikation aussieht, sollte sich die DMEXCO 2025 nicht entgehen lassen. Dort trifft Strategie auf Storytelling und Technologie auf echte Inspiration.