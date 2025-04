Neue FritzOS-Beta mit Ausfallschutz: So soll die Fritzbox immer online bleiben

Router-Hersteller AVM hat eine neue Version seines FritzOS-Betriebssystems im hauseigenen Beta-Programm „Fritz Labor“ für weitere Fritzbox-Modelle freigegeben. Nachdem FritzOS 8 seit September 2024 nach und nach auf etliche Geräte ausgerollt wurde, war FritzOS 8.1 zunächst nur für die Fritzbox 6670 Cable verfügbar.

Anfang April 2025 ist FritzOS 8.1 nun auch für Beta-Nutzer:innen mit einer Fritzbox 7590 (AX) Teil des Fritz-Labors, wie AVM in einer Pressemitteilung schreibt. Der Hersteller spricht darin von Version 8.20, die Detail-Seite des Fritz-Labors hingegen stellt ganz klar die Versionen 8.10-119982 und 8.10-119980 zum Download bereit. Zudem teasert die Startseite des Fritz-Labors ebenfalls Version 8.10 an.

Entweder handelt es sich in der Pressemitteilung um einen schlichten Fehler, oder AVM bezeichnet die Version intern bereits als 8.20. In jedem Fall hält die neue FritzOS-Betaversion einige spannende Funktionen bereit.

FritzOS 8.1: „Always online dank Internet-Ausfallschutz“

Besonders spannend liest sich das Feature mit dem Namen „Internet-Ausfallschutz“. Der Name ist dabei Programm, denn AVM verspricht, dass Anwender:innen dank des Ausfallschutzes „immer online“ bleiben können.

Um das zu gewährleisten, enthält FritzOS 8.1 eine „Fallback-Verbindung per Mobilfunk“, so der Hersteller. Streikt also einmal die Glasfaser-, DSL- oder Kabelverbindung, kann die Fritzbox alle verbundenen Geräte im Heimnetz mittels Mobilfunkverbindung weiterhin online halten und so Unterbrechungen beim Gaming oder bei der Arbeit im Homeoffice vermeiden.

AVM selbst erklärt zunächst nicht, wie die Mobilfunkverbindung zustande kommt und was genau dafür nötig ist. Computerbild vermutet, dass dazu „ein angestecktes Handy oder einen Mobilfunk-Stick“ verwendet werden könnte.

Spätestens mit der finalen Version von FritzOS 8.1 dürfte AVM die technischen Anforderungen konkretisieren.

Weitere spannende Neuerungen in der Beta von FritzOS 8.1

Neben dem Internet-Ausfallschutz enthält FritzOS 8.1 weitere Verbesserungen. So wurde die Kindersicherung überarbeitet und ist nun übersichtlicher gestaltet. Dadurch soll es Eltern noch leichter fallen, die verschiedenen Zugangsprofile zu überwachen und zu steuern.

Ebenfalls für Familien interessant ist eine neue Upload-Freigabe über Fritz Nas. Darüber lässt sich ein gemeinsamer Ordner mit Freigabe-Link erstellen und zum Sammeln von Dokumenten und Fotos nutzen.

Darüber hinaus hat AVM Optimierungen für die Smarthome-Nutzung in FritzOS 8.1 integriert. Mit dabei ist etwa eine „erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für den Mehrfachtaster FRITZ!Smart Control 440“.

Interessierte Nutzer:innen mit einer Fritzbox 7590 oder 7590 AX können die passende Betaversion über die bereits genannte Detail-Seite des Fritz-Labors herunterladen. Ob und wann weitere Fritzbox-Modelle Zugang zum Fritz-Labor und damit die Versionsvorschau auf FritzOS 8.1 erhalten werden, ist derzeit unklar.

