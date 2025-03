AVM-Neuheit: Dieser Stromsensor soll eure Stromkosten optimieren

Das auf Netzwerktechnik spezialisierte Unternehmen AVM ist in erster Linie für seine Fritzbox bekannt. Doch das Unternehmen aus Berlin hat auch andere Geräte im Sortiment – und präsentiert jetzt einen neuen Stromsensor, der den Stromverbrauch überwachen soll.

Über den Fritz Smart Energy 250, so der Name des Geräts, können Anwender:innen ihre Strom-Verbrauchsdaten über Wochen, Monate und Jahre hinweg auswerten und so idealerweise Einsparungspotenziale erkennen und ausschöpfen.

Wie das funktioniert? Der Stromsensor liest die Verbrauchsdaten direkt vom digitalen Stromzähler aus und überträgt sie per Funk an eine Fritzbox. Dadurch lässt sich der Stromverbrauch präziser verfolgen.

Über smarte Steckdose kann Waschmaschine automatisch aktiviert werden

Ein Szenario, das der Stromsensor beispielsweise ermöglicht: Die Waschmaschine wird über eine smarte Steckdose automatisch aktiviert, sobald die eigene PV-Anlage mehr Leistung erzeugt, als im Haushalt aktuell benötigt wird. Laut Winfuture lassen sich so auch das Management von E-Auto-Ladestationen oder die Steuerung von Wärmepumpen optimieren.

Die Installation des Stromsensors ist relativ einfach, er kann mit einem integrierten Magneten am digitalen Stromzähler angebracht und entweder über zwei AA-Batterien oder einen USB-C-Anschluss mit Strom versorgt werden. Der Sensor liest per Infrarot die Energiedaten aus und übermittelt sie an eine Fritzbox. Laut dem Hersteller ist er „mit den meisten in Deutschland montierten digitalen Stromzählern kompatibel“.

Fritz Smart Energy 250 kostet 89 Euro

Im Rahmen des sogenannten Smart-Meter-Gesetzes soll der Einbau digitaler Stromzähler (diese werden Smart Meter genannt) deutschlandweit beschleunigt werden. Bis 2032 sollen die Smart Meter flächendeckend in Haushalten und Unternehmen zum Einsatz kommen.

Der Fritz Smart Energy 250 soll zeitnah im Handel erhältlich sein. Preislich bewegt er sich mit 89 Euro im mittleren Segment für Smart-Home-Energiesensoren.

