Nach Ausfällen bei Azure, AWS und Cloudflare: Es braucht konkrete Lösungen statt Cloud-Bashing

Nachdem im Oktober 2025 erst ein Ausfall von AWS weltweit Internetdienste in die Knie gezwungen hatte, folgte kurz darauf ein Ausfall von Azure mit ähnlichen Folgen. Als wäre das nicht schon schlimm genug, hatte am 18. November dann auch Cloudflare massive Probleme – was abermals dazu führte, dass viele Websites nicht erreichbar waren.

Anzeige Anzeige

Eigentlich widerspricht es ja der Idee des Internets, dass so große Teile des Webs durch den Ausfall einzelner Anbieter beeinträchtigt werden. Denn das Internet selbst wurde eben genau dafür konzipiert, um trotz lokaler Ausfälle weiterhin zu funktionieren. Das tut es freilich auch, bringt in der Praxis aber auch nichts, wenn alle wichtigen Portale, die wir gerade nutzen wollen, mit einem Schlag unerreichbar sind.

All die Kritiker:innen die jetzt darauf verweisen, wie abhängig das Netz mittlerweile von einigen wenigen großen Playern ist, haben durchaus recht. Ihre Forderung, mit dieser Hyperscaler-Monokultur aufzuräumen, ignoriert aber leider wie so oft die ökonomischen Faktoren dafür, dass sich das Netz überhaupt so entwickelt hat.

Anzeige Anzeige

It’s the economy, stupid!

Es gibt aus wirtschaftlicher Sicht gute Gründe, warum sich die Hyperscaler einen so großen Marktanteil aufbauen konnten. Am Ende sind sie für viele Unternehmen eben doch günstiger. Sie sind in der Regel auch zuverlässiger als selbst entwickelte Lösungen.

Letztlich sind die großen Cloud-Anbieter, ob man das jetzt gut findet oder nicht, das perfekte Beispiel für Skaleneffekte. Denn die Fixkosten für Rechenzentren, Infrastruktur und Expertise sind enorm. Je mehr Unternehmen ein Hyperscaler als Kund:innen gewinnt, desto günstiger kann er seine Dienste anbieten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Hinzu kommen die Netzwerkeffekte. Das nach dem Erfinder des Ethernet benannte Metcalfesche Gesetz besagt, vereinfacht ausgedrückt, dass sich der finanzielle Wert und Einfluss eines Netzwerks überproportional zur Anzahl der Nutzer:innen entwickelt – während die Kosten nur linear steigen. Will heißen: Je mehr Unternehmen AWS nutzen, desto mehr fertige Lösungen, Praxisanleitungen, Werkzeuge und Experten gibt es. Was dann wiederum die erweiterten Kosten für die Nutzung verringert.

Tatsächlich lässt sich sogar argumentieren, dass es immer weniger Marktanreize gibt, eigene Abhängigkeiten zu den Hyperscalern zu verringern. Wer mit der eigenen Infrastruktur auf die Nase fliegt, verliert potenziell Kund:innen an die Konkurrenz. Wenn aber alle offline sind, ändert sich erst mal nichts.

Anzeige Anzeige

Es braucht mehr als Kritik am Status quo

Natürlich haben die Cloud-Kritiker:innen nicht unrecht mit ihren Warnungen. Wenn es nach einer weiteren Zentralisierung am Ende wirklich zu einem digitalen Super-GAU käme, wären die gesamtwirtschaftlichen Folgen so groß, dass nicht das einzelne Unternehmen, sondern die Gesellschaft die Zeche zahlt – die Bankenkrise lässt grüßen.

Nur: Jetzt mit den Füßen zu stampfen und indirekt zu verlangen, dass von Cloud-Ausfällen betroffene Online-Shops doch gefälligst viel Geld und Ressourcen in eine Multi-Cloud-Strategie stecken sollen, die sich für sie finanziell am Ende nicht rentiert, ist nicht hilfreich – weil das nicht passieren wird.

Was es bräuchte, wären konkrete Ideen. Denkbare Lösungen könnten auf Regulierungsebene entstehen, durch gezielte Wirtschaftsförderung oder die Unterstützung dezentraler Technologien. Denkbar wären etwa staatliche Vorgaben, damit zumindest Unternehmen aus einzelnen Branchen nicht zu sehr von einzelnen Hyperscalern abhängig werden. Die Kosten dafür müssten dann die Unternehmen zahlen. Beim derzeitigen wirtschaftlichen Klima allerdings unwahrscheinlich, dass sich dafür politische Mehrheiten finden lassen.

Anzeige Anzeige

Die Konkurrenzsituation durch finanzielle Förderungen von Alternativen zu verändern, erscheint auch nicht erfolgversprechend. Denn dafür sind die Hyperscaler längst viel zu groß. AWS hat etwa alleine im dritten Quartal einen Umsatz von 33 Milliarden US-Dollar generiert. Es bräuchte enorme Summen – und würde am Ende vermutlich auch nur wieder zu einer Zentralisierung an anderer Stelle führen.

Was bleibt, sind technische Lösungen, um ein wirklich dezentrales Netz zu schaffen. Ansätze dafür gibt es genug. Was fehlt, ist aber eine breite gesellschaftliche Unterstützung, Geld – und mehr Engagement, als eine simple Verteufelung des Status quo.