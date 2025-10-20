Anzeige
News
Amazon, Zoom und Snapchat betroffen: AWS-Fehler sorgte für Probleme auf vielen Plattformen

Webseiten und Apps wie Facebook, Signal oder Amazon hatten für eine Weile mit Problemen zu kämpfen. Auslöser dafür war offenbar ein Fehler in den Amazon Web Services.

Von Marvin Fuhrmann
1 Min.
Viele Internetdienste sind wegen eines Fehlers bei AWS derzeit nicht erreichbar. (Bild: t3n / Midjourney)

Ein Blick auf Alle Störungen zeigte ein eher ungewöhnliches Bild. Statt vereinzelter Störungen zeigten eine Vielzahl von Diensten für kurze Zeit einen nahezu identischen Graphen für die Anzahl von Meldungen verärgerter User:innen. Darunter fanden sich Games wie Fortnite und Clash of Clans, aber auch Dienste wie Zoom, Amazon Prime Video, Facebook, Jira und Tinder. Was haben diese Dienste alle gemein?

AWS-Fehler sorgte für Probleme bei mehreren Seiten und Diensten

Auf Alle Störungen zeigte sich für einige Stunden ein ungewöhnliches Bild. (Screenshot: t3n)

Auslöser für diese Störungen war offenbar ein Fehler bei AWS. Die Amazon Web Services bieten Kund:innen Cloud-Computing-Dienste, um ihre Apps und Programme für User:innen zu hosten. Der Fehler im Backend des Systems sorgte allerdings dafür, dass die Programme, die AWS nutzen, nicht mehr erreichbar waren, es zu langen Ladezeiten kam oder Nachrichten nicht versendet werden konnten.

Mittlerweile wurde der Fehler aber behoben. So heißt es im Bereich „Service Health“ von AWS, dass sich der Fehler wohl auf die US-EAST-1-Region der Server beschränkt hat. Das DNS-Problem, das offenbar dafür verantwortlich war, konnte vollends behoben werden. Allerdings kann es bei einigen Diensten noch kurze Zeit zu Folgeproblemen durch den Ausfall kommen. Nutzer:innen sollen etwa mit längeren Ladezeiten rechnen. Bis sämtliche Nachwehen verflogen sind, sollte es laut AWS aber nicht mehr lange dauern.

