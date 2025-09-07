Anzeige
News
Verzögerungen bei Azure: Schäden bei Unterseekabeln legen Microsofts Cloud-Dienst lahm

Im Roten Meer sollen gleich mehrere internationale Unterseekabel beschädigt worden sein. Betroffen davon ist Microsofts Cloud-Dienst Azure. Nutzer:innen müssen mit Verzögerungen im Datenverkehr rechnen – die Reparatur kann noch Wochen dauern.

Von Jörn Brien
1 Min.
Microsoft Azure
Microsoft Azure: Cloud-Dienst kämpft mit verzögertem Datenverkehr. (Foto: II.studio/Shutterstock)

Durch das Rote Meer laufen einige der wichtigsten Unterseekabel für die globale Telekommunikation. Jetzt sind dort gleich mehrere internationale Kabelverbindungen gekappt worden – mit Auswirkungen auf Datenverkehr.

Azure: Verzögerungen im Datenverkehr

So hat Microsoft mitgeteilt, dass sein Cloud-Dienst Azure – der zweitgrößte Anbieter nach Amazons AWS – deswegen von Störungen betroffen ist, wie Reuters schreibt. Auf den Routen zwischen Asien und Europa kommt es daher zu Verzögerungen im Datenverkehr.

Teils massive Einbußen bei der Geschwindigkeit wurden vor allem aus Pakistan und Indien gemeldet. Aber auch europäische Länder sind laut Winfuture von Verzögerungen betroffen.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass Microsoft den Datenverkehr über alternative Kabel leitet, um Ausfälle abzufangen. Das dadurch erhöhte Datenaufkommen sorgt allerdings für höhere Latenzzeiten.

Microsoft arbeitet an Anpassungen

Reuters zufolge arbeitet Microsoft mittlerweile rund um die Uhr an Anpassungen und der Nutzung zusätzlicher Kapazitäten. Die Reparaturarbeiten können aber Wochen oder Monate dauern.

Schließlich müssen die beschädigten Leitungen unter Wasser erst einmal gefunden und geborgen werden. Dazu werden Spezialschiffe benötigt. Anschließend müssen die Kabel präzise neu verschweißt werden. Bisher ist noch nicht ganz klar, wer oder was für die Schäden verantwortlich ist.

Beschossener Frachter: Anker kappt Kabel

Ende Februar 2024 hatte wohl ein abgerissener Anker des von Huthi-Milizen beschossenen – und später gesunkenen – Frachters Rubymar vier von 15 Unterseekabeln im Roten Meer beschädigt. Das erste der vier Kabel war erst Mitte Juli 2024 wieder einsatzbereit.

Damals betroffen war unter anderem das Unterseekabel AAE-1, das Europa, den Nahen Osten, Indien und Asien miteinander verbindet. Jetzt hat es die Kabelsysteme SMW4 und IMEWE erwischt.

Zentrale Achsen des Internetverkehrs

Ersteres ist 18.800 Kilometer lang und verbindet Südostasien mit Europa – über den Nahen Osten. IMEWE erstreckt sich auf 12.091 Kilometern zwischen Indien und Europa. Die Leitungen gelten als zentrale Achsen des weltweiten Internetverkehrs, wie es bei Winfuture heißt.

