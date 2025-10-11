B2B-Großhandel 2025: Wie Plattformen, KI und Automatisierung die Branche verändern

B2B-E-Commerce-Umsätze wachsen kontinuierlich

Der B2B-E-Commerce wächst. Laut dem B2B-Marktmonitor 2024 des ECC Köln werden bereits 10,9 Prozent des Großhandelsumsatzes über digitale Kanäle erzielt – Tendenz steigend. Für das Jahr 2025 rechnet der ECC Köln im Onlinehandel mit einem Umsatz von einer halben Billion Euro.

Online-Marktplätze gewinnen weiter an Bedeutung

Neben klassischen Webshops etablieren sich Marktplätze zunehmend als zentrale Verkaufsplattformen. Unternehmen profitieren von der hohen Reichweite, der vorhandenen Infrastruktur und der einfachen Skalierbarkeit. Besonders im B2B-Bereich steigt die Nachfrage nach spezialisierten Marktplätzen, die auf branchenspezifische Anforderungen eingehen.

B2C-Funktionen setzen neue Standards

Geschäftskund:innen erwarten zunehmend dieselben Benutzererfahrungen wie in ihrem privaten Umfeld. Das bedeutet konkret: ständige Verfügbarkeit („Everywhere & Everytime“), exzellenter Kundenservice, gezielte Beratung, Self-Service-Optionen, unterstützter Verkauf (Assisted Selling), hochwertige Produktpräsentationen sowie intelligente Produktempfehlungen – und das alles am besten mobile first. Unternehmen müssen ihre digitalen Plattformen entsprechend anpassen, um diesen gestiegenen Erwartungen gerecht zu werden.

Migration auf Cloud-Plattformen nimmt zu

Auch technologisch entwickelt sich der E-Commerce weiter: Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Shopsysteme in die Cloud. Der Grund liegt in der hohen Flexibilität, die Cloud-Lösungen bieten – etwa bei der Skalierung von Infrastruktur oder bei schnellen Updates. Gleichzeitig profitieren Firmen von geringeren IT-Kosten sowie höherer Sicherheit und besserer Einhaltung von Compliance-Vorgaben. Die Cloud wird damit zum Fundament moderner E-Commerce-Architekturen.

Best-of-Breed-Systeme ersetzen monolithische Lösungen

Statt sich auf umfassende, aber unflexible All-in-One-Lösungen zu verlassen, setzen viele Unternehmen zunehmend auf Best-of-Breed-Ansätze. Dabei werden die besten Tools verschiedener Anbieter:innen kombiniert, um maßgeschneiderte und zukunftssichere IT-Systeme zu gestalten. Besonders in innovationsgetriebenen Branchen, in denen Anpassungsfähigkeit entscheidend ist, stellt dieser Ansatz einen klaren Wettbewerbsvorteil dar – also auch im E-Commerce.

Komplexere Systemlandschaften erfordern nahtlose Integration

E-Commerce-Systeme müssen heute in eine Vielzahl vorhandener IT-Lösungen integriert werden – von ERP- und CRM-Systemen bis hin zu Logistik- und Payment-Tools. Die Herausforderung liegt in der Schaffung nahtloser Schnittstellen, die einen reibungslosen Datenaustausch ermöglichen. Nur so lässt sich ein durchgängig digitales und automatisiertes Kundenerlebnis gewährleisten.

KI als integraler Bestandteil im E-Commerce

KI-Technologien durchdringen zunehmend auch den E-Commerce. Sie ermöglichen personalisierte Produktempfehlungen, automatisieren Routineaufgaben, verbessern Chatbot-Kommunikation und erlauben eine dynamische Preisgestaltung. Darüber hinaus helfen KI-gestützte Analysen bei der Vorhersage von Kaufverhalten und der frühzeitigen Erkennung potenzieller Kundenabwanderung (Customer-Churn-Prediction). Der gezielte Einsatz von KI verbessert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Kundenzufriedenheit.

Moderne Technologien sind heute im E-Commerce unverzichtbar

Der E-Commerce – insbesondere im B2B-Bereich – befindet sich im Wandel. Wer in diesem Umfeld erfolgreich agieren will, muss technologische Trends frühzeitig erkennen und aktiv nutzen. Cloud-Infrastrukturen, KI, nutzerzentrierte Funktionen und flexible Systemarchitekturen sind nicht länger optional, sondern zentrale Erfolgsfaktoren für die digitale Zukunft.

gevis COMMERCE | FORESIGHT – zukunftssichere B2B-Plattform

Um auf diese Trends zu reagieren, benötigen Unternehmen eine leistungsfähige und moderne E-Commerce-Lösung, die den Komfort von B2C mit den besonderen Anforderungen des B2B vereint, Schnittstellen bietet und auch den Einsatz von KI ermöglicht.

gevis COMMERCE | FORESIGHT ist eine innovative Cloud-Lösung, speziell für Großhändler:innen entwickelt. Sie basiert auf der SaaS-Plattform der shopware AG und vereint branchenspezifische Kompetenz mit moderner Technologie. Die Plattform integriert sich nahtlos in bestehende IT-Landschaften und ermöglicht die Nutzung genau der Tools, die im Unternehmen gebraucht werden.

Durch KI-Unterstützung, Self-Service und Assisted Selling bietet gevis COMMERCE | FORESIGHT ein einmaliges Kundenerlebnis und hilft Großhändler:innen, den E-Commerce strategisch neu und zukunftssicher zu denken. Wer mehr über die Trends erfahren und konkrete Schritte zur digitalen Transformation kennenlernen möchte, erhält praxisnahe Impulse im kostenlosen Webcast der GWS mbH.