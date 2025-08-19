Anzeige
News
B30A: Nvidia soll an deutlich leistungsstärkerem KI-Chip für China arbeiten

Nvidia soll einem Bericht zufolge an einem neuen KI-Chip für China arbeiten. Dieser soll leistungsstärker sein als die bisher für diesen Markt gefertigten H20-Chips. Und Nvidia hat noch mehr in der Pipeline – die Erlaubnis Donald Trumps vorausgesetzt.

Von Jörn Brien
2 Min.
Nvidia KI-Chips China
Nvidia legt bei KI-Chips für China nach. (Foto: Tada Images/Shutterstock)

Um China die Möglichkeit zu verwehren, mit US-Chips militärisch einsetzbare KI-Tools zu entwickeln, haben die USA entsprechende Exporte eingeschränkt. Zuletzt durfte etwa Nvidia nicht einmal mehr seine eigens für den chinesischen Markt entwickelten, abgespeckten H2O-Chips dorthin verkaufen.

Nvidia darf KI-Chips nach China verkaufen

Für Nvidia bedeutete das milliardenschwere Verluste, für CEO Jensen Huang, dass er über Monate versuchen musste, massiv auf Donald Trump und dessen Administration einzuwirken. Mit Erfolg: Anfang August 2025 erhielt Nvidia die Lizenz zum Export der H2O-Chips nach China zurück.

Aber Nvidia scheint auf eine baldige weitere Öffnung zu setzen. Wie Reuters unter Berufung auf interne Quellen berichtet, arbeitet der US-Konzern an leistungsstärkeren KI-Chips für den Export nach China. Diese vorläufig B30A getauften Chips sollen auf Nvidias Blackwell-Architektur basieren.

Neue Chips deutlich schneller als H2O

Sie sollen immerhin die Hälfte der Rechenleistung der im Westen verkauften modernen Hochleistungschips B300 erreichen – und wären damit immerhin noch um ein Vielfaches schneller als der H2O, wie der Standard schreibt. Blackwell-Chips sind bis zu 30-mal schneller als die Chips, die auf der Vorgänger-Architektur basieren – wie eben die H2O-Chips.

Schon im September 2025 sollen laut Reuters erste Testmodelle an chinesische Kund:innen ausgeliefert werden. Eine offizielle Bestätigung seitens des Chipkonzerns gibt es zwar nicht.

Nvidia: Verschiedene Produkte in der Pipeline?

Aber ein KI-Chipmodell ist offenbar noch längst nicht alles, was Nvidia in der Pipeline hat. Das lässt zumindest ein Statement gegenüber CNBC vermuten. Demnach prüfe Nvidia „verschiedene Produkte“ für seine Roadmap, um „im Rahmen der behördlichen Genehmigungen wettbewerbsfähig zu sein.

Heißt im Klartext: Sobald Trump und seine Regierung die Exportbeschränkungen weiter lockern, will Nvidia schon mit entsprechenden Produkten bereitstehen. Laut US-Handelsminister Howard Lutnick bearbeite Huang den US-Präsidenten „ständig“.

Und Trump höre auf US-Tech-Firmen. Ihn persönlich, so Lutnick, würde es jedenfalls nicht wundern, wenn Nvidia einen neuen Chip nach China verkaufen wolle.

Will China Nvidias KI-Chips überhaupt noch?

Fraglich ist allerdings, ob Nvidia mit den möglichen KI-Chip-Exporten in China mit offenen Armen empfangen würde. Spionage-Vorwürfe und die US-Politik in Sachen Exporte und Zölle hatten dafür gesorgt, dass im chinesischen Staatsfernsehen angeregt wurde, doch auf Nvidia-Chips zu verzichten.

