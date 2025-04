Jeder 4. Babyboomer will dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben: Was ergibt sich daraus?

Der demografische Wandel sorgt in Deutschland dafür, dass 20 Millionen Erwerbstätige bis 2036 in Rente gehen. Im gleichen Zeitraum strömen jedoch nur etwa 12,5 Millionen erwerbsfähige Personen auf den Arbeitsmarkt nach. Die Zahlen des IW Köln zeigen sehr deutlich, welch dramatische Wendung die geringen Geburtenraten der letzten Jahrzehnte in Kombination mit dem Ausscheiden der Älteren aus dem Arbeitsmarkt annehmen.