Babyboomer gehen, Nachfolger fehlen: Deutschland braucht beweglichere Arbeitsregeln – jetzt

Annika von Mutius ist Co-CEO des HR-Tech-Startups Empion sowie Vorständin im KI Bundesverband. (Foto: Patrycia Lukas)

In den vergangenen Jahren offenbarte der deutsche Arbeitsmarkt einen bemerkenswerten Widerspruch: Die Zahl der Beschäftigten stieg, gleichzeitig schrumpfte die Wirtschaftsleistung. Ein zentraler Grund dafür liegt in der Fehlverteilung von Fachkräften: Viele gut ausgebildete Menschen arbeiten in Jobs, in denen sie ihre Fähigkeiten kaum einsetzen können – sie sind zwar beschäftigt, leisten aber wenig Beitrag zur Wertschöpfung.

Anzeige Anzeige

Dieser Text ist in der Jubiläumsausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Ab sofort könnt ihr es hier bestellen.

Gleichzeitig fehlt es an anderer Stelle an Bewerbern. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft entgingen Unternehmen im Jahr 2024 rund 49 Milliarden Euro, weil sie offene Stellen nicht besetzen konnten. Hinzu kommt: Bis 2036 verlassen 19,5 Millionen Babyboomer den Arbeitsmarkt, doch nur 12,5 Millionen Erwerbstätige rücken nach. Umso weniger können wir uns den falschen Einsatz unserer wertvollen Talente leisten. Die zentrale Frage lautet also: Wie gelingt die systematische Allokation von Fachkräften in zukunftsfähige Jobs?

Das Arbeitsrecht muss flexibler werden

Ein wichtiger Hebel liegt im Arbeitsrecht. Deutschland verharrt in einem System, das Wechsel verhindert statt fördert: durch komplexe Kündigungsschutzregelungen, hohe Abfindungen oder Verpflichtungen zur Weiterbeschäftigung. Gerade für Start-ups, die oft keine eigene Rechtsabteilung oder große finanzielle Spielräume haben, sind Veränderungen im Personalbereich schwer umsetzbar. Das bremst Innovation.

Anzeige Anzeige

Andere Länder gehen pragmatischer vor: In den USA erlaubt das Prinzip des „At-will Employment“ Kündigungen ohne Begründung. In Frankreich sorgen die Macron-Reformen für mehr Rechtssicherheit: standardisierte Vorlage für Kündigungen, klare Obergrenzen für Entschädigungen und kürzere Fristen für Klagen.

In Deutschland fehlt diese Flexibilität. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten fehlt es Unternehmen dadurch an Handlungsspielraum. Wir brauchen Regeln, durch die sich Firmen an Marktveränderungen anpassen können – ohne den Schutz der Beschäftigten komplett aufzugeben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie KI im Recruiting hilft

Doch ein flexibler Arbeitsmarkt genügt nicht, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Besonders in Zeiten der Transformation: Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändern sich viele Berufsbilder oder fallen ganz weg. Umso wichtiger ist es, Menschen in Funktionen zu bringen, in denen sie ihre Fähigkeiten sinnvoll einsetzen können.

Hier setzen KI-basierte Matching-Systeme an: Sie erfassen nicht nur fachliche Qualifikationen, sondern auch die kulturelle Passung – basierend auf individuellen Werten, Präferenzen und der gelebten Unternehmenskultur. So lassen sich Talente und Unternehmen zusammenbringen, die nicht nur zueinander passen, sondern auch langfristig zusammenarbeiten wollen.

Anzeige Anzeige

KI-basierte Matching-Systeme bringen Fachkräfte dorthin, wo sie gebraucht werden – und wo sie auch bleiben wollen.

Der Einsatz solcher KI-Systeme kann ein zentraler Hebel sein, um Fachkräfte dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden – und wo sie auch bleiben wollen. Gleichzeitig müssen wir das Arbeitsrecht flexibilisieren, um diesen Wandel überhaupt erst zu ermöglichen. Beides zusammen ist entscheidend, damit Deutschland auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt.

Zum 20-jährigen Jubiläum (hier geht es zu unserem Jubiläums-Hub) von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Eine von ihnen ist die Autorin dieses Artikels: Annika von Mutius, Mitgründerin und Co-CEO des HR-Tech-Startups Empion sowie Vorständin im KI Bundesverband.