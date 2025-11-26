Professionell erneuert kaufen – aber mit Garantie: Wie Back Market Sicherheit und Nachhaltigkeit kombiniert

Das Back-Market-Versprechen liefert dir sieben gute Gründe für sicheres Shopping von professionell erneuerten Geräten – wie neu, aber nachhaltiger und günstiger.

1. Professionell aufbereitet – von Expert:innen

Jedes Gerät bei Back Market wird von zertifizierten Fachleuten aufbereitet – keine privaten Verkäufer:innen, keine unsicheren Quellen. Ein strenger Qualitätscheck stellt sicher, dass nur Geräte in Top-Zustand angeboten werden.

2. 25-Punkte-Prüfung: Jedes Gerät wird gründlich geprüft

Bevor ein Gerät in den Verkauf geht, durchläuft es eine umfassende Kontrolle – von Display und Akku bis zu Kamera und Sensoren. Nur wenn alles einwandfrei funktioniert, wird es angeboten.

3. Akkus mit Industriestandard – oder sie werden ersetzt

Ein schwacher Akku ist ein häufiges Problem bei gebrauchten Geräten. Back Market garantiert: Jedes Gerät lädt zu 100 Prozent und hat mindestens 85 Prozent der ursprünglichen Akkukapazität. Falls nicht, wird der Akku ausgetauscht.

4. Rechtlich einwandfrei – keine gesperrten oder gestohlenen Geräte

Jedes Gerät wird auf seine Herkunft geprüft. IMEI-Checks stellen sicher, dass keine gestohlenen oder gesperrten Geräte verkauft werden – für absolute Rechtssicherheit, ob privat oder gewerblich.

5. Wie neu – aber günstiger

Alle Geräte werden professionell gereinigt, zurückgesetzt und auf Werkseinstellungen gebracht. Vorbesitzer-Daten? Gelöscht. iCloud- oder Google-Sperren? Deaktiviert. So fühlst du dich sicher, als würdest du ein neues Gerät kaufen.

6. 88 Prozent weniger CO₂

Ein neues Smartphone verursacht etwa 80 kg CO₂. Bei Back Market sind es nur 10 kg – weil die Geräte keine neuen Ressourcen verbrauchen. So schonst du nicht nur deinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

7. Rundum abgesichert – 12 Monate Garantie und 30 Tage Rückgaberecht

Back Market bietet 12 Monate Garantie auf alle Geräte – ohne Aufpreis – plus 30 Tage Rückgaberecht, falls du doch nicht zufrieden bist. So kannst du ganz entspannt und sorgenfrei kaufen und testen.

Warum Back Market die richtige Wahl für professionell erneuerte Geräte ist

Back Market steht für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit – ohne Kompromisse. Hier bekommst du nicht nur ein günstige, professionell erneuerte Geräte, sondern auch die Gewissheit, dass es einwandfrei funktioniert. Und das Beste: Du tust gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt.