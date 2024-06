Back to Basics: Diese aktuellen Dumbphones bringen wieder mehr Ruhe in dein Leben

Einige von uns erinnern sich noch an eine Zeit, als unsere Mobiltelefone genau zwei Funktionen hatten: Telefonieren sowie Versand und Empfang von kostenpflichtigen SMS-Textnachrichten. Diese archaischen Geräte nannten wir in Deutschland Handys. Der Name sorgte zwar für Verwunderung im angelsächsischen Raum, aber letztlich fanden wir es vermutlich alle durchaus passend, eine Abwandlung des englischen Adjektivs für „praktisch“ oder „nützlich“ dafür zu verwenden.

Heute, mehr als 15 Jahre nach Vorstellung des ersten iPhones, fristen solch limitierte Mobiltelefone allerdings nur noch ein Schattendasein. Das zeigt sich auch in unserer Sprache: In Abgrenzung zum allgegenwärtigen Smartphone bezeichnen wir diese Geräte heute oft als Dumbphone. Von „praktisch“ zu „dumm“ in nur wenigen Jahren – so kann’s gehen.

Dabei hat der eingeschränkte Funktionsumfang durchaus seinen Reiz. Die gigantische Informationsflut in unserer Hosentasche ist verlockend und lenkt uns bisweilen von dem ab, was wir eigentlich machen wollen. Selbst der Müßiggang wird schwierig, wenn Apps und Kontakte um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Genau deswegen wünscht sich der eine andere sein dummes Handy aus den alten Tagen zurück.

Diese Dumbphones versorgen euch mit dem absoluten Kommunikationsminimum

Light Phone 2: Minimalistischer Smartphone-Ersatz für Digital-Detox-Fans

Das Light Phone 2 wurde von Grund auf als Alternative zum Zeitfresser Smartphone entworfen. Das kleine Gerät verfügt über ein E-Ink-Display, wie man es von E-Book-Readern kennt. Ihr könnt mit dem Light Phone 2 telefonieren und SMS schreiben.

Neben den beiden Grundfunktionen eines jeden Handys könnt ihr das Light Phone 2 mit zusätzlichen „Apps“ ausrüsten. Web-Browser oder Social-Media-Anwendungen soll es auf dem Gerät für Digital-Detox-Anhänger:innen allerdings nicht geben. Stattdessen könnt ihr aber beispielsweise einen Wecker, einen Kalender, einen Timer, einen MP3-Player oder einen Podcast-Player nachinstallieren. Das geht allerdings nicht über das Gerät selbst, sondern über ein Web-Interface. Dort könnt ihr dann auch eure Kontakte und MP3 hochladen sowie eure Lieblingspodcasts abonnieren.

Das winzige Mobiltelefon gehört sicherlich zu den schönsten Dumbphones, die ihr derzeit kaufen könnt. Mit einem Preis von 299 US-Dollar zuzüglich Versandgebühren und Einfuhrzoll ist es allerdings nicht gerade günstig.

Nokia 3210: Der Handy-Klassiker in der Neuauflage

HMD Global bringt schon seit einigen Jahren Neuauflagen klassischer Nokia-Handys zurück auf den Markt. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Wiedergeburt des klassischen Nokia 3210. Das orientiert sich nicht nur optisch an seinem Vorbild aus den 1990ern, sondern hat auch den Pausenhofklassiker Snake mit an Bord.

Von dem Spiel abgesehen liegt der Fokus beim neuen Nokia 3210 klar auf Telefonie und dem Schreiben von SMS – natürlich nach dem altbekannten T9-Verfahren. Dabei sind jeder Zifferntaste drei bis vier Buchstaben zugewiesen. Verglichen mit einer Smartphone-Tastatur ist das natürlich alles andere als bequem. Aber wer permanent Nachrichten schreiben will, sollte vermutlich sowieso nicht zu einem Dumbphone greifen.

Im Gegensatz zum Original ist das neue Nokia 3210 dank LTE auch internetfähig. Wirklich gut funktioniert der Browser auf dem winzigen Display allerdings nicht. Auch der integrierte Musik-Player hat seine Grenzen. Standardmäßig habt ihr nur 128 Megabyte für eure MP3-Files. Immerhin könnt ihr den Speicher aber mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 32 Gigabyte erweitern.

Punkt MP 02: Das Designer-Handy für Menschen, die es sich leisten können, nicht erreichbar zu sein

Das MP 02 ist, wie der Name andeutet, bereits das zweite Dumbphone der Schweizer Designschmiede Punkt. Das Gerät ist ganz eindeutig nicht für diejenigen gedacht, die einfach nur eine günstigere Alternative zum Smartphone suchen. Der Hersteller will immerhin 299 Euro für das Telefon haben. Dafür bekommt ihr ein schick gestaltetes Dumbphone, das tatsächlich Schluss mit allen Ablenkungen des mobilen Internets macht.

Zumindest auf dem MP 02 selbst: Das Telefon kann aber auch als 4G-Modem für Notebooks oder Tablets genutzt werden. Außerdem gibt es mit Pigeon eine eigene Messaging-App, die mit dem Signal-Messenger kompatibel ist. Über die könnt ihr neben verschlüsselten Textnachrichten auch Sprachnachrichten verschicken.

Vielleicht liegt das coolste Dumbphone aber auch in dieser einen Schublade, in der du die ganzen Kabel aufbewahrst

Vielleicht müsste ihr euch ja aber gar kein Dumbphone kaufen. Möglicherweise habt ihr ja noch eins irgendwo herumliegen. Oder vielleicht hat einer eurer Freunde oder Kollegen noch ein ältliches Tasten-Handy für euch. Die Vorteile liegen auf der Hand: Zum einen spart ihr Geld, was vor allem dann von Vorteil ist, wenn ihr nach zwei Tagen sowieso genervt zum Smartphone zurückkehrt.

Obendrein wäre es auch für die Umwelt am besten, wenn euer Drang zum digitalen Minimalismus nicht zu weiterem Elektroschrott führt. Außerdem wäre es am Ende auch nur konsequent, wenn sich eure antikonsumistische Haltung, bezogen auf das mobile Internet, auch in der Gerätewahl widerspiegelt.

Die ursprüngliche Fassung dieses Artikels ging 2017 online und wurde seitdem mehrfach grundlegend überarbeitet. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 3. Juni 2024.