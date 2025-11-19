Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Neue Badges und mehr: Wie Tiktok dir das Doomscrolling abgewöhnen will

Tiktok bringt neue Features, die Nutzern mehr Kontrolle und Wohlbefinden beim App-Gebrauch bieten sollen. Ein Affirmationsjournal, beruhigende Sounds und Abzeichen sollen helfen, exzessives Scrollen zu reduzieren.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Tiktok

Tiktok reagiert auf die Kritik von Jugendschützern. (Bild: Shutterstock/BongkarnGraphic)

Die Kurzvideo-Plattform Tiktok steht seit Jahren in der Kritik, Kinder und Jugendliche abhängig zu machen. Hinter dem Drang, stundenlang zu scrollen, steckt nicht zuletzt ein ausgefeilter Algorithmus, der Nutzer:innen mit passgenauen Inhalten füttert.

Anzeige
Anzeige

Tiktok belohnt gesündere Nutzung

Jetzt reagiert Tiktok mit neuen Abzeichen und Funktionen, die darauf abzielen sollen, das Wohlbefinden der Nutzer:innen zu stärken und ihnen mehr Kontrolle bei der Verwendung der App zu geben. Dazu wurde das Bildschirmzeit-Management überarbeitet, wie Techcrunch berichtet.

Empfehlungen der Redaktion

Neben der puren Anzeige der Bildschirmzeit finden sich in dem Bereich „Zeit und Wohlbefinden“ jetzt etwa acht sogenannte Wellbeing-Badges. Abzeichen können sich Nutzer:innen verdienen, wenn sie sich mit den neuen Tools auseinandersetzen und etwa ein Quiz oder eine Atemübung machen.

Anzeige
Anzeige

Abzeichen für das Einhalten von Zeitlimits

Darüber hinaus lässt sich ein Zeitlimit für die Tiktok-Nutzung festlegen, etwa eine Stunde pro Tag. Hält man sich „mindestens einmal daran“, kann man sich ein Abzeichen verdienen. Einige der anderen Abzeichen bekommt man derweil schon, wenn man sich kurz die neuen Funktionen anschaut.

Insbesondere bei Jugendlichen, so heißt es bei Tiktok, lasse sich das digitale Wohlbefinden eher mit Belohnungen wie den Abzeichen fördern als durch restriktive Verbotstools. Das habe die Auswertung wissenschaftlicher Studien zu dem Thema ergeben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr Kontrolle für Eltern

Dennoch bietet Tiktok Eltern jüngerer Nutzer:innen die Möglichkeit, im sogenannten begleiteten Modus die Nutzungszeiten sowie die Art der Nutzung zu begrenzen. Mehr Kontrollmöglichkeiten, um etwa Konten zu blockieren oder Benachrichtigungen zu erhalten, wenn die eigenen Kinder öffentliche Videos posten, hatte Tiktok schon im Juli 2025 eingeführt.

Mit dem aktuellen Update kommt jetzt ein Affirmationsjournal hinzu, bei dem Nutzer:innen sich täglich mit neuen positiven Gedanken füttern lassen können. Ein Spruch lautet etwa: „Ich begrüße alle neuen Möglichkeiten und Erfahrungen“.

Anzeige
Anzeige

Soundgenerator und Atemübungstool

Zudem gibt es einen neuen Soundgenerator, bei dem Nutzer:innen sich beruhigende Klänge vorspielen lassen können wie Regen, Meereswellen oder weißes Rauschen. Auch ein Tool, das Anweisungen für Atemübungen gibt, hat Tiktok dem neuen Wohlfühlbereich hinzugefügt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das Unternehmen kündigte zudem an, Inhalte auf der Plattform, die sich mit der Einschränkung von Doomscrolling oder anderen negativen Auswirkungen beschäftigen, bevorzugt anzuzeigen. Nutzer:innen, die übermäßig viel und vor allem nachts auf Tiktok unterwegs sind, sollen eigens Hinweise auf die neuen Features bekommen.

Anzeige
Anzeige

Affirmationsjournal bei Nutzern am beliebtesten

Ob das Ganze mehr ist als Augenwischerei, um Kritik an möglicherweise bedenklichem Nutzungsverhalten zu beruhigen, muss sich zeigen. Tiktok selbst erklärte, dass Nutzer:innen in Tests das neue Bildschirmzeitmenü mit den Wellbeing-Tools öfter aufgesucht hätten als das vorherige. Dabei sei das Affirmationsjournal die beliebteste neue Funktion gewesen.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren