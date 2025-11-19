Neue Badges und mehr: Wie Tiktok dir das Doomscrolling abgewöhnen will

Die Kurzvideo-Plattform Tiktok steht seit Jahren in der Kritik, Kinder und Jugendliche abhängig zu machen. Hinter dem Drang, stundenlang zu scrollen, steckt nicht zuletzt ein ausgefeilter Algorithmus, der Nutzer:innen mit passgenauen Inhalten füttert.

Tiktok belohnt gesündere Nutzung

Jetzt reagiert Tiktok mit neuen Abzeichen und Funktionen, die darauf abzielen sollen, das Wohlbefinden der Nutzer:innen zu stärken und ihnen mehr Kontrolle bei der Verwendung der App zu geben. Dazu wurde das Bildschirmzeit-Management überarbeitet, wie Techcrunch berichtet.

Neben der puren Anzeige der Bildschirmzeit finden sich in dem Bereich „Zeit und Wohlbefinden“ jetzt etwa acht sogenannte Wellbeing-Badges. Abzeichen können sich Nutzer:innen verdienen, wenn sie sich mit den neuen Tools auseinandersetzen und etwa ein Quiz oder eine Atemübung machen.

Abzeichen für das Einhalten von Zeitlimits

Darüber hinaus lässt sich ein Zeitlimit für die Tiktok-Nutzung festlegen, etwa eine Stunde pro Tag. Hält man sich „mindestens einmal daran“, kann man sich ein Abzeichen verdienen. Einige der anderen Abzeichen bekommt man derweil schon, wenn man sich kurz die neuen Funktionen anschaut.

Insbesondere bei Jugendlichen, so heißt es bei Tiktok, lasse sich das digitale Wohlbefinden eher mit Belohnungen wie den Abzeichen fördern als durch restriktive Verbotstools. Das habe die Auswertung wissenschaftlicher Studien zu dem Thema ergeben.

Mehr Kontrolle für Eltern

Dennoch bietet Tiktok Eltern jüngerer Nutzer:innen die Möglichkeit, im sogenannten begleiteten Modus die Nutzungszeiten sowie die Art der Nutzung zu begrenzen. Mehr Kontrollmöglichkeiten, um etwa Konten zu blockieren oder Benachrichtigungen zu erhalten, wenn die eigenen Kinder öffentliche Videos posten, hatte Tiktok schon im Juli 2025 eingeführt.

Mit dem aktuellen Update kommt jetzt ein Affirmationsjournal hinzu, bei dem Nutzer:innen sich täglich mit neuen positiven Gedanken füttern lassen können. Ein Spruch lautet etwa: „Ich begrüße alle neuen Möglichkeiten und Erfahrungen“.

Soundgenerator und Atemübungstool

Zudem gibt es einen neuen Soundgenerator, bei dem Nutzer:innen sich beruhigende Klänge vorspielen lassen können wie Regen, Meereswellen oder weißes Rauschen. Auch ein Tool, das Anweisungen für Atemübungen gibt, hat Tiktok dem neuen Wohlfühlbereich hinzugefügt.

Das Unternehmen kündigte zudem an, Inhalte auf der Plattform, die sich mit der Einschränkung von Doomscrolling oder anderen negativen Auswirkungen beschäftigen, bevorzugt anzuzeigen. Nutzer:innen, die übermäßig viel und vor allem nachts auf Tiktok unterwegs sind, sollen eigens Hinweise auf die neuen Features bekommen.

Affirmationsjournal bei Nutzern am beliebtesten

Ob das Ganze mehr ist als Augenwischerei, um Kritik an möglicherweise bedenklichem Nutzungsverhalten zu beruhigen, muss sich zeigen. Tiktok selbst erklärte, dass Nutzer:innen in Tests das neue Bildschirmzeitmenü mit den Wellbeing-Tools öfter aufgesucht hätten als das vorherige. Dabei sei das Affirmationsjournal die beliebteste neue Funktion gewesen.