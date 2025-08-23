Teurer Spagat der Deutschen Bahn zwischen Wirtschaftlichkeit und Fahrgastflucht – Statistik der Woche

Die Preise im deutschen Bahnverkehr steigen – und mit ihnen die Kritik. Laut Daten des Statistischen Bundesamts hat sich der Preisindex für Nahverkehrstickets seit 2020 um über 26 Prozent erhöht. Auch im Fernverkehr sind die Preise gestiegen, wenn auch moderater. Besonders auffällig: Während der Nahverkehr zuletzt konstant teurer wurde, schwankten die Fernverkehrspreise stärker.

Laut einer Yougov-Umfrage halten 65 Prozent der Befragten die Preise im Fernverkehr für (eher) zu teuer. Besonders ausgeprägt ist diese Einschätzung bei jungen Menschen: In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen liegt der Anteil bei 83 Prozent. Ältere Fahrgäste ab 55 Jahren empfinden die Preise seltener als zu hoch (57 Prozent) – möglicherweise aufgrund anderer Reisegewohnheiten oder höherer Kaufkraft.

Hohe Bahn-Preise haben Folgen für die Mobilität

Die Preisgestaltung hat direkte Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten. 63 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen, die die Tickets als „sehr teuer“ bewerten, greifen stattdessen zum eigenen Auto. Nur etwa ein Fünftel nutzt weiterhin die Bahn, aber mit Sparpreisen. Weitere Alternativen sind das Deutschlandticket, Fernbusse oder sogar Flugreisen. 13 Prozent der Männer und 16 Prozent der Frauen verzichten ganz auf die Reise.

Die Deutsche Bahn steht vor einem Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und gesellschaftlicher Akzeptanz. Zuletzt machte das Unternehmen besonders durch seine Unpünktlichkeit, aber auch durch den entlassenen Bahn-Chef Richard Lutz und eine fehlende Nachfolge negative Schlagzeilen. Weitere Preiserhöhungen werden mangels ausreichendem Service in Zukunft nur schwer zu rechtfertigen. Dadurch droht nicht nur ein Imageverlust – sondern auch eine Abkehr vom klimafreundlichen Verkehrsmittel.

